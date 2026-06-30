México

Topos México satura dos acopios para Venezuela y habilita uno nuevo: “Gracias por tu solidaridad”

La sede provisional se ubica en Isabel la Católica 542, en la alcaldía Benito Juárez, y operará hasta las 15:00 horas para recibir apoyos que ya no caben en las instalaciones saturadas de Iztapalapa y Obrera

Guardar
Google icon
Varias personas con uniformes de rescate, cascos, mascarillas y chalecos trabajan en un área de escombros. Se observa personal de Topos Tlatelolco y Bomberos de Venezuela
Equipos de rescate mexicanos y venezolanos trabajan entre escombros en un área de desastre, coordinando esfuerzos de búsqueda y salvamento. (@topos)

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó que los centros de acopio ubicados en la alcaldía Iztapalapa y la colonia Obrera en la Ciudad de México, han alcanzado su máxima capacidad y han dejado de recibir donativos destinados a apoyar a la población de Venezuela.

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, la organización agradeció la solidaridad demostrada y comunicó que ambos puntos se encuentran llenos, motivo por el cual suspendieron la recepción de más ayuda en sus ubicaciones.

PUBLICIDAD

Topos Tlatelolco, anunció la habilitación de una extensión temporal en Isabel la Católica #542, Colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Este nuevo punto funcionará únicamente hasta el 1 de julio a las 15:00 horas, con el propósito de recibir las donaciones que previamente no pudieron resguardarse debido a la falta de espacio en los centros principales.

Las labores de rescate de personas atrapadas en edificios colapsados en Venezuela continúan. Desde su cuenta oficial en ‘X’, alrededor de las 9:00 de la mañana, informaron que se encontraban trabajando en la zona de La Guaira, identificada como zona de emergencia por autoridades venezolanas, en donde también participan otros equipos tanto nacionales como internacionales.

PUBLICIDAD

Los rescatistas recordaron que atienden esta emergencia dentro del “mecanismo de coordinación de INSARAG, fortaleciendo la articulación operativa con la comunidad internacional de búsqueda y rescate”.

Asimismo, subrayaron su compromiso para llevar esperanza a las familias, desempeñándose en territorio con profesionalismo, disciplina y preparación, respaldada desde 1985.

Los artículos previamente recabados en el acopio organizado por Topos México saldrán de México rumbo a Venezuela este martes 30 de junio en un vuelo con ayuda humanitaria.

Gobierno de México refrenda su apoyo a Venezuela

Durante su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que se están realizando labores para que el acopio recabado por distintas instituciones para apoyar a los damnificados de Venezuela será recopilado por el gobierno federal, incluyendo lo que juntó la embajada de Venezuela en México para ser enviado al país sudamericano.

Una mujer vestida con un top verde y negro participa en una conferencia de prensa oficial. Detrás de ella, un telón de fondo presenta el texto 'Conferencia del Pueblo' y 'Gobierno del Pueblo' junto a la bandera de México. Se informa sobre el envío de plantas de luz y víveres en barco y avión a Venezuela, y la coordinación con autoridades venezolanas y la Secretaría de Marina para rescates y ayuda humanitaria. Un intérprete de lengua de señas está presente en pantalla. El evento es un informe de gobierno.

Sheinbaum señaló que hoy se enviarán aproximadamente siete u ocho plantas de luz en un avión con destino a ese país.

La mandataria también reconoció la labor de los rescatistas mexicanos, subrayando que “son un orgullo”. También dijo que: “Es muy emotivo, es un orgullo, se lleva en el corazón, eso no se inventa”, refiriéndose al trabajo que realizan las brigadas del Ejército militar, así como los miembros de organizaciones independientes como los Topos.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia de noticias internacional EFE, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que alrededor de 6 mil 461 personas han sido rescatadas, mientras que los decesos suman mil 943 y los heridos son 10 mil 571 personas.

Temas Relacionados

VenezuelaAyuda humanitariasismoterremotosTopos Méxicoviveresmexico-noticiasmexico-servicios

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Popocatépetl registró 16 emisiones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 16 emisiones en las últimas 24 horas

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: aficionados toman el Ángel y cierran Reforma previo al partido México vs Ecuador en CDMX

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, cierres y manifestaciones hoy 30 de junio: aficionados toman el Ángel y cierran Reforma previo al partido México vs Ecuador en CDMX

Pollo en salsa verde con verdolagas: receta casera fácil y tradicional llena de sabor mexicano

Una preparación reconfortante que combina ingredientes frescos con una cocción sencilla ideal para cualquier comida del día

Pollo en salsa verde con verdolagas: receta casera fácil y tradicional llena de sabor mexicano

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

La pareja se mostró muy enamorada en redes sociales y desató reacciones

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa envía mil elementos a Sinaloa tras operativo contra El Mayito Flaco y los Cabrera Sarabia en Durango

Defensa envía mil elementos a Sinaloa tras operativo contra El Mayito Flaco y los Cabrera Sarabia en Durango

Estados Unidos sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

Así operaba la red de empresas fantasma del CJNG para el contrabando de combustible, según el Tesoro de EEUU

Asesinan a elemento de la Fiscalía de Sinaloa cuando llegaba a su casa en Mazatlán

Del cultivo de marihuana al control de la Sierra: así crecieron los Cabrera Sarabia

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

¿Lo volvió a hacer? Gabriel Soto presume a su nueva novia Colibrí Jiménez, mientras su ex sospecha infidelidad con ella

Peso Pluma tiene encontronazo con influencer ecuatoriana que asegura perderá la Selección Mexicana

Mar Contreras responde por qué fue eliminada del promo La Casa de los Famosos México y le contesta a Elaine Haro

Papá de Fátima Bosch anuncia acciones legales contra Giovanni Medina: “Mis abogados se están encargando”

DEPORTES

“Policía ecuatoriana”: las tensiones y empujones entre aficionados de la Selección Mexicana y autoridades de la CDMX

“Policía ecuatoriana”: las tensiones y empujones entre aficionados de la Selección Mexicana y autoridades de la CDMX

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Selección de Ecuador lanza reclamo oficial tras disturbios fuera de hotel previo al partido contra México: “Antideportivos”

¿Se puede suspender el México vs Ecuador ante fuertes lluvias en CDMX? Pronóstico, horarios y alertas

Regalan 200 “mamaditas” si le gana Ecuador a México, ¿cómo es este delicioso platillo sudamericano?