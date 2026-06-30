Topos México satura dos acopios para Venezuela y habilita uno nuevo: “Gracias por tu solidaridad”

Equipos de rescate mexicanos y venezolanos trabajan entre escombros en un área de desastre, coordinando esfuerzos de búsqueda y salvamento. (@topos)

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco informó que los centros de acopio ubicados en la alcaldía Iztapalapa y la colonia Obrera en la Ciudad de México, han alcanzado su máxima capacidad y han dejado de recibir donativos destinados a apoyar a la población de Venezuela.

En un comunicado dirigido a la ciudadanía, la organización agradeció la solidaridad demostrada y comunicó que ambos puntos se encuentran llenos, motivo por el cual suspendieron la recepción de más ayuda en sus ubicaciones.

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Topos Tlatelolco, anunció la habilitación de una extensión temporal en Isabel la Católica #542, Colonia Álamos, en la alcaldía Benito Juárez. Este nuevo punto funcionará únicamente hasta el 1 de julio a las 15:00 horas, con el propósito de recibir las donaciones que previamente no pudieron resguardarse debido a la falta de espacio en los centros principales.

Las labores de rescate de personas atrapadas en edificios colapsados en Venezuela continúan. Desde su cuenta oficial en ‘X’, alrededor de las 9:00 de la mañana, informaron que se encontraban trabajando en la zona de La Guaira, identificada como zona de emergencia por autoridades venezolanas, en donde también participan otros equipos tanto nacionales como internacionales.

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Los rescatistas recordaron que atienden esta emergencia dentro del “mecanismo de coordinación de INSARAG, fortaleciendo la articulación operativa con la comunidad internacional de búsqueda y rescate”.

Asimismo, subrayaron su compromiso para llevar esperanza a las familias, desempeñándose en territorio con profesionalismo, disciplina y preparación, respaldada desde 1985.

Los artículos previamente recabados en el acopio organizado por Topos México saldrán de México rumbo a Venezuela este martes 30 de junio en un vuelo con ayuda humanitaria.

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Gobierno de México refrenda su apoyo a Venezuela

Durante su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”, de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que se están realizando labores para que el acopio recabado por distintas instituciones para apoyar a los damnificados de Venezuela será recopilado por el gobierno federal, incluyendo lo que juntó la embajada de Venezuela en México para ser enviado al país sudamericano.

Una mujer vestida con un top verde y negro participa en una conferencia de prensa oficial. Detrás de ella, un telón de fondo presenta el texto 'Conferencia del Pueblo' y 'Gobierno del Pueblo' junto a la bandera de México. Se informa sobre el envío de plantas de luz y víveres en barco y avión a Venezuela, y la coordinación con autoridades venezolanas y la Secretaría de Marina para rescates y ayuda humanitaria. Un intérprete de lengua de señas está presente en pantalla. El evento es un informe de gobierno.

Sheinbaum señaló que hoy se enviarán aproximadamente siete u ocho plantas de luz en un avión con destino a ese país.

La mandataria también reconoció la labor de los rescatistas mexicanos, subrayando que “son un orgullo”. También dijo que: “Es muy emotivo, es un orgullo, se lleva en el corazón, eso no se inventa”, refiriéndose al trabajo que realizan las brigadas del Ejército militar, así como los miembros de organizaciones independientes como los Topos.

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De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia de noticias internacional EFE, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que alrededor de 6 mil 461 personas han sido rescatadas, mientras que los decesos suman mil 943 y los heridos son 10 mil 571 personas.