México enviará plantas de luz y barco con víveres a Venezuela tras terremotos: Sheinbaum reconoce labor de rescatistas mexicanos

Una mujer vestida con un top verde y negro participa en una conferencia de prensa oficial. Detrás de ella, un telón de fondo presenta el texto 'Conferencia del Pueblo' y 'Gobierno del Pueblo' junto a la bandera de México. Se informa sobre el envío de plantas de luz y víveres en barco y avión a Venezuela, y la coordinación con autoridades venezolanas y la Secretaría de Marina para rescates y ayuda humanitaria. Un intérprete de lengua de señas está presente en pantalla. El evento es un informe de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comunicó que el día anterior el representante de los rescatistas de la Defensa Mexicana sostuvo un encuentro con autoridades y ciudadanos de Venezuela para identificar de manera directa las necesidades adicionales tras los recientes terremotos.

Sheinbaum señaló que hoy se enviarán aproximadamente siete u ocho plantas de luz en un avión con destino a ese país. Añadió que un barco zarpará próximamente con la colecta de víveres reunida por diversas instituciones, incluida la Embajada de Venezuela en México; estos suministros serán recogidos y, tras su recepción, enviados por vía aérea.

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La mandataria reconoció la labor de los rescatistas mexicanos, subrayando que “son un orgullo”. Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este martes 30 de junio, Sheinbaum Pardo mostró un video de cómo está trabajando la Defensa Nacional en Venezuela; posteriormente dijo: “Es muy emotivo, es un orgullo, se lleva en el corazón, eso no se inventa”.

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