México

México enviará plantas de luz y barco con víveres a Venezuela tras terremotos: Sheinbaum reconoce labor de rescatistas mexicanos

La mandataria detalla que los insumos reunidos por varias instituciones, incluida la Embajada de Venezuela en México, serán trasladados por mar y, tras su recepción, se redistribuirán mediante vuelos hacia el país

Guardar
Google icon
Una mujer vestida con un top verde y negro participa en una conferencia de prensa oficial. Detrás de ella, un telón de fondo presenta el texto 'Conferencia del Pueblo' y 'Gobierno del Pueblo' junto a la bandera de México. Se informa sobre el envío de plantas de luz y víveres en barco y avión a Venezuela, y la coordinación con autoridades venezolanas y la Secretaría de Marina para rescates y ayuda humanitaria. Un intérprete de lengua de señas está presente en pantalla. El evento es un informe de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comunicó que el día anterior el representante de los rescatistas de la Defensa Mexicana sostuvo un encuentro con autoridades y ciudadanos de Venezuela para identificar de manera directa las necesidades adicionales tras los recientes terremotos.

Sheinbaum señaló que hoy se enviarán aproximadamente siete u ocho plantas de luz en un avión con destino a ese país. Añadió que un barco zarpará próximamente con la colecta de víveres reunida por diversas instituciones, incluida la Embajada de Venezuela en México; estos suministros serán recogidos y, tras su recepción, enviados por vía aérea.

PUBLICIDAD

La mandataria reconoció la labor de los rescatistas mexicanos, subrayando que “son un orgullo”. Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo” de este martes 30 de junio, Sheinbaum Pardo mostró un video de cómo está trabajando la Defensa Nacional en Venezuela; posteriormente dijo: “Es muy emotivo, es un orgullo, se lleva en el corazón, eso no se inventa”.

Información en proceso...

Temas Relacionados

VenezuelasismosrescatistasTopos Mexicoayuda humanitariaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perla Areli, de 17 años, fue asesinada en Oaxaca: van 37 feminicidios en lo que va del año

La joven se encontraba conviviendo cuando fue atacada a balazos en Santa María Huatulco

Perla Areli, de 17 años, fue asesinada en Oaxaca: van 37 feminicidios en lo que va del año

¿Qué enfermeras del programa Salud Casa por Casa podrán emitir recetas médicas? Gobierno aclara

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que únicamente podrán recetar las enfermeras que cuenten con licenciatura

¿Qué enfermeras del programa Salud Casa por Casa podrán emitir recetas médicas? Gobierno aclara

A los 60 sin ahorro para el retiro: qué opciones reales existen en México para generar ingresos propios

Llegar a los 60 años sin el respaldo de una jubilación tradicional abre un panorama de alternativas prácticas para sostener la economía personal en México

A los 60 sin ahorro para el retiro: qué opciones reales existen en México para generar ingresos propios

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 30 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 30 de junio de 2026

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: llama a la afición mexicana a celebrar con respeto y recoger basura tras el partido México vs Ecuador, reconocimiento a rescatistas mexicanos en Venezuela,avances para eliminar el VIH en México hacia 2030

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 30 de junio: llama a la afición mexicana a celebrar con respeto y recoger basura tras el partido México vs Ecuador, reconocimiento a rescatistas mexicanos en Venezuela,avances para eliminar el VIH en México hacia 2030
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hidalgo supera a siete estados en denuncias por violación y acumula 383 carpetas al cierre de mayo

Hidalgo supera a siete estados en denuncias por violación y acumula 383 carpetas al cierre de mayo

Mexicano se declara culpable de tráfico de personas en EEUU: cobraba hasta 12 mil dólares

Tiran cuerpo maniatado y con huellas de violencia en la carretera Tijuana-Rosarito en Baja California

Asedian a El Mayito Flaco y a los Cabrera Sarabia en Durango: fuerzas federales detienen a 30 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

Gobierno de Veracruz confirma que hallaron restos humanos en el rancho vinculado a la desaparición de la periodista Roxana Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Papá de Fátima Bosch anuncia acciones legales contra Giovanni Medina: “Mis abogados se están encargando”

Papá de Fátima Bosch anuncia acciones legales contra Giovanni Medina: “Mis abogados se están encargando”

Jass Reyes defiende a Vadhir Derbez tras acusaciones de presunto abuso sexual: “Es horrible que te difamen”

YosStop cuestiona a Aldo de Nigris por cuenta de 40 mil pesos en restaurante de Salt Bae: “¿Para qué le pagaste?

Kim Shantal reta a Queen Buenrostro a una pelea de box tras escándalo con Suavecito

El Borrego Nava revela el aterrador momento en que sufrió una parálisis por estrés

DEPORTES

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

¿Se puede suspender el México vs Ecuador ante fuertes lluvias en CDMX? Pronóstico, horarios y alertas

Regalan 200 “mamaditas” si le gana Ecuador a México, ¿cómo es este delicioso platillo sudamericano?

Sheinbaum pide a aficionados actuar con respeto en partido de México vs Ecuador y recoger basura tras festejar en Reforma

Javier Aguirre prepara cambios clave para México vs. Ecuador: así ajusta su once para buscar el pase en el Mundial 2026