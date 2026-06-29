México

Topos Tlatelolco pide centrarse en víctimas de Venezuela tras terremotos y desconoce a Héctor “El Topo Mayor” Méndez

La asociación señala que las disputas públicas desvían el foco de las víctimas y la coordinación con autoridades, y solicita consultar solo sus canales institucionales ante versiones difundidas en redes sociales

Guardar
Google icon
La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. aclara en un comunicado que Héctor “El Chino” Méndez no pertenece ni representa a la institución. | REUTERS/Henry Romero
La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. aclara en un comunicado que Héctor “El Chino” Méndez no pertenece ni representa a la institución. | REUTERS/Henry Romero

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. emitió un comunicado oficial para aclarar que Héctor “El Chino” Méndez no pertenece ni representa a su institución.

El deslinde ocurre luego de que circularan en redes sociales polémicas declaraciones de Méndez durante las labores de apoyo en Venezuela, país que sufrió un doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 el pasado miércoles 24 de junio.

PUBLICIDAD

El contexto de la emergencia y la polémica en campo

Fundada tras el histórico sismo de 1985 en México e integrada por rescatistas de nacionalidades mexicana, estadounidense y francesa, la Brigada Topos Tlatelolco se encuentra actualmente en territorio venezolano brindando asistencia humanitaria.

Sin embargo, a la zona de desastre también viajaron otras agrupaciones brigadistas, entre ellas los “Topos Azteca”, organización fundada por Héctor Méndez, también conocido como “El Topo Mayor” o “El Chino”.

PUBLICIDAD

La controversia estalló tras difundirse una entrevista documentada por el medio Sports Venezuela. En ella, Méndez arremetió verbalmente contra una comunicadora local que presuntamente le pidió dirigir un agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Hombre con uniforme naranja y chaleco negro con parches de banderas de países y un símbolo de cruz, gesticula frente a un cartel rojo y blanco
Héctor Méndez Rosales, líder rescatista, expresa su postura en La Guaira, Venezuela, durante labores de auxilio, rechazando imposiciones políticas. (Héctor Méndez "Topo Mayor")

“Tienes que decir esto, y agradecerle a tu presidenta”, relató Méndez que le dijo la reportera. Ante la petición, el rescatista admitió haber reaccionado con insultos hacia la periodista frente a su jefe: “Disculpa, pero maltraté a esta pendeja. ¿Cómo se le ocurre decirle a un pinche viejo lo que tiene que decir? Pues qué mierda tiene en la cabeza”.

Méndez argumentó ante el medio que, con más de 30 años de experiencia, su presencia en Venezuela responde estrictamente a rescatar vidas y recuperar cuerpos para dar paz a las familias, y no a compartir o prestarse a ideologías políticas.

Topos Tlatelolco se deslinda y pide evitar el “protagonismo mediático”

Ante la confusión generada entre ambas organizaciones, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco aclaró que cuentan con identidad jurídica propia y protección de marca oficial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que solicitaron no vincular las acciones de personas ajenas con sus principios de operación.

La agrupación mexicana lamentó que este tipo de disputas desvíen la atención de lo verdaderamente urgente en la crisis venezolana.

“En una situación de emergencia como la que actualmente enfrenta Venezuela, la atención debe estar puesta en las víctimas, en sus familias, en la coordinación con las autoridades y en las labores reales de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria”, señaló la institución.

Equipos de rescate del Ejército mexicano buscan a personas atrapadas en edificios colapsados tras los sismos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Equipos de rescate del Ejército mexicano buscan a personas atrapadas en edificios colapsados tras los sismos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Asimismo, advirtieron sobre los riesgos de priorizar la exposición en medios sobre el trabajo técnico: “Consideramos lamentable que se emitan declaraciones públicas que puedan generar confusión, desviar la atención o colocar el protagonismo mediático por encima de lo verdaderamente importante: salvar vidas y atender a las personas afectadas”.

Finalmente, Topos Tlatelolco enfatizó que el valor de una misión de rescate se mide por la disciplina, la capacitación constante y los resultados en campo, e instó a las autoridades y a la sociedad a verificar la representación oficial del grupo únicamente a través de sus canales institucionales autorizados.

¿Cómo ayudar? Centro de Acopio y donativos para Topos México

Para apoyar a los brigadistas en sus tareas de rescate y asistencia humanitaria, se han habilitado los siguientes canales de apoyo:

  • Donativos económicos: A través de la página oficial topos.mx, donde la cuenta de Santander estará disponible nuevamente a partir del lunes 29 de junio.
  • Centro de acopio físico: Calle Magistrados 75, Col. Ampliación El Sifón, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09180, Ciudad de México.
Dos personas con uniforme rojo de Topos Tlatelolco organizan cajas y artículos envueltos en un cuarto. Se observan carritos de mano
Brigadistas de Topos Tlatelolco en México organizan equipos de rescate y ayuda humanitaria para su envío a Venezuela tras el sismo. (@topos)

Insumos solicitados:

  • Víveres y artículos médicos: Agua embotellada, alimentos no perecederos (leche en polvo, comida enlatada, sopas instantáneas, barras energéticas), casas de campaña, lonas de plástico, repelente de insectos, protector solar, toallas sanitarias, jabón, alcohol, gasas y vendas.
  • Herramientas y equipo para rescatistas: Cascos, guantes, botas, máscaras con filtro, lámparas, picos, palas, barras de palanca, esmeriles, rotomartillos, cizallas, separadores, mosquetones, arneses, botiquines de trauma, camillas, collares cervicales, silbatos, radios de comunicación y pintura en aerosol naranja (para marcaje).

Temas Relacionados

Topos de MéxicoVenezuelasismoterremotomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gomita se burla de Gala Montes tras propuesta de paz a Adrián Marcelo y le recuerda: “Te falta mucho papá”

La conductora y comediante retoma la polémica y cuestiona el ambiente de doble moral que rodea a la discusión entre ambos personajes

Gomita se burla de Gala Montes tras propuesta de paz a Adrián Marcelo y le recuerda: “Te falta mucho papá”

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

Las autoridades han ligado al grupo con el Cártel del Golfo desde hace poco más de cinco años

Qué es la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, el grupo que surgió para enfrentar a Los Zetas en Tamaulipas

Onda tropical no. 13 y circulación ciclónica provocarán lluvias intensas en México: así será el clima hoy lunes 29 de junio

Este lunes, la onda tropical 12 dejará de afectar al territorio nacional; por su parte, en el norte continuará el ambiente muy caluroso con temperaturas de hasta 45 °C

Onda tropical no. 13 y circulación ciclónica provocarán lluvias intensas en México: así será el clima hoy lunes 29 de junio

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio: Delcy Rodríguez pidió más ayuda a México, el gobierno se compromete a seguir apoyando a Venezuela

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 29 de junio: Delcy Rodríguez pidió más ayuda a México, el gobierno se compromete a seguir apoyando a Venezuela

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

Aunque el encuentro está programado para el martes 30 de junio, la movilización de seguidores inicia desde este lunes

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: México encabeza ciberataques ligados al Mundial, detectan miles de fraudes y sitios falsos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de junio: México encabeza ciberataques ligados al Mundial, detectan miles de fraudes y sitios falsos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de junio: atacan a balazos el autobús de Memo Garza en Puebla

Vinculan a proceso a David “N”, presunto miembro de Los Demonios del Cártel de Sinaloa

Autoridades de Baja California prometen que no habrá impunidad tras asesinato de dos agentes de la FESC

Estrategia de Sheinbaum está funcionando: ONU destaca disminución de muertes en Norteamérica por sobredosis de fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Destrozan a William Valdés por pedir reencuentro con CD9 tras fuerte crisis de integrantes: “Para que sean 4″

Destrozan a William Valdés por pedir reencuentro con CD9 tras fuerte crisis de integrantes: “Para que sean 4″

Karely Ruiz estalla contra quienes criticaron su cirugía de busto y lanza feroz respuesta

El día que la Selección Mexicana vetó a una televisora del Mundial por culpa de Martha Figueroa: “Dijiste que eran homosexual”

Deep Purple Listening Party en México: fecha, lugar y cómo conseguir tu acceso gratis

MasterChef México 2026: quién fue el séptimo eliminado oficial de la cocina más famosa

DEPORTES

Stéphen Eustaquio: de sufrir una lesión seria con Cruz Azul a conseguir el gol histórico que le dio el pase a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026

Stéphen Eustaquio: de sufrir una lesión seria con Cruz Azul a conseguir el gol histórico que le dio el pase a Canadá a los octavos de final del Mundial 2026

Banderazo en el Ángel de la Independencia: mexicanos convocan para reunirse antes del partido contra Ecuador

Alejandro Kirk hace historia y llega a 500 hits en su carrera dentro de la MLB

Aficionados de Países Bajos inundan Monterrey previo a su partido contra Marruecos: así se vivió el ambiente en la ciudad regiomontana

Brian Gutiérrez explica por qué eligió México y no Estados Unidos: lanza advertencia previo a los dieciseisavos