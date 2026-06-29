Topos Tlatelolco pide centrarse en víctimas de Venezuela tras terremotos y desconoce a Héctor “El Topo Mayor” Méndez

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. aclara en un comunicado que Héctor “El Chino” Méndez no pertenece ni representa a la institución. | REUTERS/Henry Romero

La Brigada de Rescate Topos Tlatelolco A.C. emitió un comunicado oficial para aclarar que Héctor “El Chino” Méndez no pertenece ni representa a su institución.

El deslinde ocurre luego de que circularan en redes sociales polémicas declaraciones de Méndez durante las labores de apoyo en Venezuela, país que sufrió un doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 el pasado miércoles 24 de junio.

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El contexto de la emergencia y la polémica en campo

Fundada tras el histórico sismo de 1985 en México e integrada por rescatistas de nacionalidades mexicana, estadounidense y francesa, la Brigada Topos Tlatelolco se encuentra actualmente en territorio venezolano brindando asistencia humanitaria.

Sin embargo, a la zona de desastre también viajaron otras agrupaciones brigadistas, entre ellas los “Topos Azteca”, organización fundada por Héctor Méndez, también conocido como “El Topo Mayor” o “El Chino”.

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La controversia estalló tras difundirse una entrevista documentada por el medio Sports Venezuela. En ella, Méndez arremetió verbalmente contra una comunicadora local que presuntamente le pidió dirigir un agradecimiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Héctor Méndez Rosales, líder rescatista, expresa su postura en La Guaira, Venezuela, durante labores de auxilio, rechazando imposiciones políticas. (Héctor Méndez "Topo Mayor")

“Tienes que decir esto, y agradecerle a tu presidenta”, relató Méndez que le dijo la reportera. Ante la petición, el rescatista admitió haber reaccionado con insultos hacia la periodista frente a su jefe: “Disculpa, pero maltraté a esta pendeja. ¿Cómo se le ocurre decirle a un pinche viejo lo que tiene que decir? Pues qué mierda tiene en la cabeza”.

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Méndez argumentó ante el medio que, con más de 30 años de experiencia, su presencia en Venezuela responde estrictamente a rescatar vidas y recuperar cuerpos para dar paz a las familias, y no a compartir o prestarse a ideologías políticas.

Topos Tlatelolco se deslinda y pide evitar el “protagonismo mediático”

Ante la confusión generada entre ambas organizaciones, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco aclaró que cuentan con identidad jurídica propia y protección de marca oficial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo que solicitaron no vincular las acciones de personas ajenas con sus principios de operación.

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La agrupación mexicana lamentó que este tipo de disputas desvíen la atención de lo verdaderamente urgente en la crisis venezolana.

“En una situación de emergencia como la que actualmente enfrenta Venezuela, la atención debe estar puesta en las víctimas, en sus familias, en la coordinación con las autoridades y en las labores reales de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria”, señaló la institución.

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Equipos de rescate del Ejército mexicano buscan a personas atrapadas en edificios colapsados tras los sismos que sacudieron La Guaira, Venezuela, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Asimismo, advirtieron sobre los riesgos de priorizar la exposición en medios sobre el trabajo técnico: “Consideramos lamentable que se emitan declaraciones públicas que puedan generar confusión, desviar la atención o colocar el protagonismo mediático por encima de lo verdaderamente importante: salvar vidas y atender a las personas afectadas”.

Finalmente, Topos Tlatelolco enfatizó que el valor de una misión de rescate se mide por la disciplina, la capacitación constante y los resultados en campo, e instó a las autoridades y a la sociedad a verificar la representación oficial del grupo únicamente a través de sus canales institucionales autorizados.

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¿Cómo ayudar? Centro de Acopio y donativos para Topos México

Para apoyar a los brigadistas en sus tareas de rescate y asistencia humanitaria, se han habilitado los siguientes canales de apoyo:

Donativos económicos: A través de la página oficial topos.mx , donde la cuenta de Santander estará disponible nuevamente a partir del lunes 29 de junio.

Centro de acopio físico: Calle Magistrados 75, Col. Ampliación El Sifón, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09180, Ciudad de México.

Brigadistas de Topos Tlatelolco en México organizan equipos de rescate y ayuda humanitaria para su envío a Venezuela tras el sismo. (@topos)

Insumos solicitados:

Víveres y artículos médicos: Agua embotellada, alimentos no perecederos (leche en polvo, comida enlatada, sopas instantáneas, barras energéticas), casas de campaña, lonas de plástico, repelente de insectos, protector solar, toallas sanitarias, jabón, alcohol, gasas y vendas.

Herramientas y equipo para rescatistas: Cascos, guantes, botas, máscaras con filtro, lámparas, picos, palas, barras de palanca, esmeriles, rotomartillos, cizallas, separadores, mosquetones, arneses, botiquines de trauma, camillas, collares cervicales, silbatos, radios de comunicación y pintura en aerosol naranja (para marcaje).