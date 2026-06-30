México

Cómo evitar el fraude al tramitar tu visa oficial en México: las recomendaciones de la PDI

Las autoridades advierten que el trámite de visa oficial solo se realiza en gob.mx. Cualquier pago anticipado o formulario en otro sitio debe denunciarse al (55) 5242 6489 o a ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx

Guardar
Google icon
Una mujer completa formularios en computadora y laptop con texto U.S. Visa Application, junto a un pasaporte y documentos sobre un escritorio.
Una persona completa formularios de solicitud de visa para Estados Unidos en una computadora y en papel, con un pasaporte sobre el escritorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas en México enfrentan el riesgo de ser víctimas de fraude al intentar tramitar una visa oficial. Para ello, la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México emitió una serie de advertencias para que los ciudadanos reconozcan las señales de alerta antes de iniciar cualquier gestión.

El sitio oficial, primer escudo contra el engaño

El único portal autorizado para realizar el trámite de visa oficial es https://www.gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-visa-oficial/SRE313. Cualquier página distinta a esa dirección representa un riesgo de fraude para quien la utilice.

PUBLICIDAD

Los delincuentes replican la apariencia de sitios gubernamentales para capturar datos personales y bancarios de los solicitantes. Ingresar información en esos portales falsos puede derivar en robo de identidad o pérdida económica directa.

Formularios falsos, la trampa más frecuente

La PDI advierte que los ciudadanos deben evitar llenar formularios en páginas que no sean la oficial. Estos formularios fraudulentos recolectan datos que luego se usan para suplantar identidades o extorsionar a las víctimas.

PUBLICIDAD

Hombre de espaldas en una oficina frente a una computadora de escritorio que muestra el formulario de solicitud de visa de Estados Unidos, con un pasaporte abierto y un cuaderno.
Un hombre completa los datos de la solicitud de visa para Estados Unidos en una computadora de escritorio con un pasaporte a su lado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una señal de alerta inmediata es cuando un sitio solicita información personal sin que la URL corresponda al dominio gob.mx. El solicitante debe verificar esa dirección antes de escribir cualquier dato.

La trampa del pago anticipado

Si durante el trámite alguien exige un pago por adelantado, la instrucción de la PDI es clara: no realices ninguna operación. El siguiente paso obligatorio es denunciar ese intento de fraude ante las autoridades.

La única vía de pago autorizada para el trámite de visa oficial es a través del formato de pago de la Ciudad de México. Ningún otro canal, cuenta bancaria o plataforma de transferencia es válido para este proceso.

Compartir información, un riesgo que se puede evitar

Difundir o seguir enlaces de sitios no oficiales, aunque provengan de contactos conocidos, puede convertir al usuario en víctima sin que lo advierta. La PDI señala que esa práctica es una de las principales vías por las que opera el fraude.

Un escritorio de madera con un formulario de solicitud de visa abierto, un bolígrafo, un pasaporte, gafas y un ordenador portátil.
Documentos de solicitud de visa, un pasaporte y un ordenador portátil que muestra requisitos ilustran el trámite para viajar a Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El engaño se propaga cuando las personas comparten direcciones web falsas en grupos de mensajería o redes sociales. Detener esa cadena de difusión protege tanto al usuario como a su entorno.

¿Qué hacer si ya fuiste contactado por un sitio sospechoso?

Quien reciba una solicitud de pago o encuentre un formulario en una página no oficial debe abstenerse de proporcionar cualquier dato. La acción inmediata es comunicarse con la PDI para reportar el caso.

El canal de orientación habilitado por la PDI es el número telefónico (55) 5242 6489. También se puede enviar un reporte al correo electrónico ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx con los detalles del sitio o del contacto sospechoso.

Denunciar, el paso que protege a otros

Presentar una denuncia no solo protege al afectado: también permite a las autoridades rastrear y desactivar los sitios fraudulentos. Cada reporte contribuye a reducir el alcance de estas redes de engaño.

Imagen referencial de una visa estadounidense

La PDI cuenta con una unidad de ciberdelitos que recibe y procesa estas denuncias de forma especializada. La información que aporten los ciudadanos es el insumo principal para identificar a los responsables.

Verificación antes de cualquier acción

Antes de iniciar el trámite, el solicitante debe confirmar que la dirección del sitio web coincide exactamente con la URL oficial. Un carácter adicional, una letra cambiada o un dominio distinto a gob.mx son señales de que el sitio es falso.

La verificación toma menos de un minuto y puede evitar pérdidas económicas o la exposición de datos sensibles. Ese paso previo es la medida de protección más directa y accesible para cualquier ciudadano.

Resumen de las medidas esenciales

El trámite de visa oficial solo se realiza en el portal gob.mx/tramites/ficha/obtencion-de-visa-oficial/SRE313, el pago únicamente se efectúa mediante el formato de la Ciudad de México, y cualquier solicitud fuera de esos canales debe denunciarse de inmediato. La PDI atiende reportes en el teléfono (55) 5242 6489 y en el correo ciberneticapdi@fgjcdmx.gob.mx.

FILE PHOTO: A U.S. dollar banknote, Visa and Mastercard cards are placed on a keyboard in this illustration taken September 24, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: A U.S. dollar banknote, Visa and Mastercard cards are placed on a keyboard in this illustration taken September 24, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Conocer estas reglas básicas y compartirlas con familiares o amigos que planeen tramitar una visa reduce de forma directa la cantidad de personas que caen en estas estafas. La prevención informada es la herramienta más eficaz contra el fraude en línea.

Temas Relacionados

fraudePDIVISAmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Violencia familiar en México: casos aumentan en los primeros cinco meses de 2026, estas son las sanciones

Cuatro estados concentran el 35.8% del total de delitos de violencia familiar registrados en el país entre enero y mayo

Violencia familiar en México: casos aumentan en los primeros cinco meses de 2026, estas son las sanciones

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Javier Aguirre buscará aprovechar la localía en el Estadio Ciudad de México para competir ante “La Tricolor” que también mantiene un paso perfecto en la fase de grupos

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

Centro de acopio UAM para enviar ayuda a Venezuela: ubicación, horario y todo lo que se puede donar

La Universidad Autónoma Metropolitana instaló un centro de acopio en la Rectoría General ubicado en la alcaldía Tlalpan

Centro de acopio UAM para enviar ayuda a Venezuela: ubicación, horario y todo lo que se puede donar

Policías de CDMX agreden a madres buscadoras que se manifestaban en Calzada de Tlalpan: autoridades argumentan que fue contención

La SSC explicó que “tras dialogar” los elementos policiales se retiraron, sin embargo, videos que circulan en redes evidencian represión policial

Policías de CDMX agreden a madres buscadoras que se manifestaban en Calzada de Tlalpan: autoridades argumentan que fue contención

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

Los fanáticos viven el torneo como una celebración y acompañan a la Selección Mexicana en su búsqueda del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen para apoyar al Tri por el pase al quinto partido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

Cómo el CJNG convirtió la evasión fiscal en su mayor negocio fuera del narcotráfico

Colectivos denuncian desplazamiento de más de 200 personas por violencia en Apatzingán

Hallan fosa clandestina en Sinaloa: las dos víctimas eran originarias de Querétaro y estaban desaparecidos desde 2025

Defensa envía mil elementos a Sinaloa tras operativo contra El Mayito Flaco y los Cabrera Sarabia en Durango

Estados Unidos sanciona a 2 mexicanos y 9 empresas por huachicol fiscal vinculado al CJNG

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

¿Quién es Colibrí Jiménez, la mujer que conquistó a Gabriel Soto y ahora es su nueva novia?

¿Lo volvió a hacer? Gabriel Soto presume a su nueva novia Colibrí Jiménez, mientras su ex sospecha infidelidad con ella

Peso Pluma tiene encontronazo con influencer ecuatoriana que asegura perderá la Selección Mexicana

Mar Contreras responde por qué fue eliminada del promo La Casa de los Famosos México y le contesta a Elaine Haro

Papá de Fátima Bosch anuncia acciones legales contra Giovanni Medina: “Mis abogados se están encargando”

DEPORTES

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

Mundial 2026 en VIVO, México vs Ecuador: ¿Y si sí? Miles de aficionados se reúnen para apoyar al Tri por el pase al quinto partido

México vs Ecuador EN VIVO: sigue minuto a minuto el duelo por el pase a octavos de final del Mundial 2026

No hay mañana para el Tri: México vs Ecuador, el partido en que Aguirre tiene que romper su propio esquema

“Policía ecuatoriana”: las tensiones y empujones entre aficionados de la Selección Mexicana y autoridades de la CDMX

Selección de Ecuador lanza reclamo oficial tras disturbios fuera de hotel previo al partido contra México: “Antideportivos”