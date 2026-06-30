México

Pan de elote en licuadora: la receta fácil y esponjosa que puedes preparar en casa

Con pocos ingredientes y un procedimiento sencillo, este postre conquista por su textura suave y su auténtico sabor casero

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Un pan de elote cortado en rebanadas sobre una tabla de madera, granos de maíz dispersos, una licuadora y una jarra medidora con maíz en una cocina.
El pan de elote se prepara como un postre casero de textura húmeda y sabor natural del maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de elote es uno de esos postres que nunca pasan de moda. Su consistencia húmeda, el dulzor natural del maíz y el aroma que desprende al salir del horno lo convierten en una opción perfecta para compartir en familia o disfrutar durante el desayuno o la merienda.

Una de las mayores ventajas de esta preparación es que no requiere técnicas complicadas ni utensilios especializados. La licuadora hace gran parte del trabajo, lo que permite obtener una mezcla uniforme en pocos minutos y facilita el proceso incluso para quienes tienen poca experiencia en la cocina.

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Además de ser práctico, este pan conserva el sabor tradicional del elote fresco y puede acompañarse con café, chocolate caliente o un vaso de leche. Su elaboración rápida lo convierte en una excelente alternativa para cualquier ocasión.

Ingredientes y preparación para un pan de elote en licuadora

Pan de elote en un molde con rebanadas, granos de maíz en un tazón y esparcidos, leche en un vaso medidor y licuadora, y mazorcas sobre mesa de madera.
La receta de pan de elote en licuadora simplifica el proceso y permite obtener una mezcla uniforme en pocos minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 4 elotes desgranados
  • 1 lata de leche condensada
  • 1 barra de mantequilla derretida (90 g)
  • 4 huevos
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal

Preparación:

  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Engrasa y enharina un molde para pan o pastel.
  • Coloca en la licuadora los granos de elote, la leche condensada, la mantequilla derretida, los huevos, la vainilla, el polvo para hornear y la pizca de sal.
  • Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Vierte la preparación en el molde.
  • Hornea durante 50 a 60 minutos o hasta que al introducir un palillo este salga limpio.
  • Deja enfriar unos minutos antes de desmoldar y servir.

Gracias a este método, la mezcla queda lista en pocos minutos y el resultado es un pan con una textura suave y un intenso sabor a elote.

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El secreto para lograr una textura perfecta

Un pan de elote cortado en tabla de madera, una licuadora, elotes, huevos, granos de maíz, un frasco con azúcar y una receta impresa en un atril.
El pan de elote puede acompañarse con café, chocolate caliente o un vaso de leche en el desayuno o la merienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar elotes frescos ayuda a que el pan conserve su humedad y un sabor más intenso. Si los granos están tiernos, la mezcla adquirirá una consistencia cremosa que se reflejará en el resultado final después del horneado.

Otro aspecto importante es evitar abrir el horno durante los primeros 40 minutos de cocción. De esta manera, el pan crecerá de forma uniforme y conservará su estructura esponjosa.

También es recomendable dejar que repose unos minutos antes de desmoldarlo. Este paso facilita que conserve su forma y evita que se rompa al retirarlo del molde.

Cómo disfrutar este postre casero

Un pan de elote entero y una rebanada sobre una tabla de madera, con mazorcas de elote, una licuadora, tazón de harina, huevos y un tazón con líquido.
Para una textura esponjosa, la receta recomienda no abrir el horno durante los primeros 40 minutos y dejar reposar antes de desmoldar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de elote puede servirse tibio o completamente frío, según la preferencia de cada persona. En ambos casos mantiene una textura suave que combina perfectamente con bebidas calientes o frías.

Si deseas darle un toque diferente, puedes acompañarlo con un poco de crema, queso crema o una ligera espolvoreada de azúcar glass, sin perder el protagonismo del sabor natural del maíz.

Su preparación sencilla, el reducido número de ingredientes y el uso de la licuadora hacen de esta receta una excelente opción para disfrutar de un postre casero sin complicaciones y con un resultado digno de cualquier reunión familiar.

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