Ingresos del Gobierno Federal crecen 36 mil mdp en 2026; recaudación del IVA e ISR impulsa las finanzas públicas

Una ilustración conceptual señala el crecimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México, con gráficos ascendentes y el escudo nacional del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ingresos tributarios en México mantienen una tendencia positiva durante 2026. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, de enero a mayo, el Gobierno Federal obtuvo ingresos por 2 billones 781 mil 646 millones de pesos, cifra que representa un incremento nominal de 35 mil 994 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con el organismo, el crecimiento se explica principalmente por el buen desempeño de la recaudación de impuestos como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), recursos que financian programas sociales, infraestructura, salud, educación y otras acciones del gasto público.

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Ingresos tributarios superan los 2.47 billones de pesos

En su más reciente comunicado, el SAT detalló que los ingresos tributarios ascendieron a 2 billones 477 mil 738 millones de pesos entre enero y mayo de 2026.

Esto significa un incremento nominal de 65 mil 848 millones de pesos respecto a los primeros cinco meses de 2025, consolidando a la recaudación fiscal como una de las principales fuentes de financiamiento del Gobierno mexicano.

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El reporte también destaca el comportamiento de los principales impuestos:

ISR: 1 billón 345 mil 229 millones de pesos recaudados.

IVA: 703 mil 351 millones de pesos, con un aumento de 49 mil 809 millones respecto al mismo periodo de 2025.

IEPS: 298 mil 799 millones de pesos, equivalente a un incremento de 30 mil 351 millones de pesos frente al año anterior.

SAT reconoce el cumplimiento de los contribuyentes

El organismo encabezado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció a las personas físicas y morales que cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.

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Según explicó el SAT, el pago de impuestos permite obtener recursos que posteriormente se destinan al desarrollo económico, la prestación de servicios públicos y el bienestar de la población mexicana.

Además, la gráfica incluida en el comunicado muestra que los ingresos del Gobierno Federal han mantenido una tendencia de crecimiento durante los últimos años. Entre enero y mayo de 2020 se registraban 1.78 billones de pesos, mientras que para el mismo periodo de 2026 la cifra alcanzó 2.78 billones, reflejando un aumento acumulado cercano al billón de pesos en seis años.

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¿Qué impuestos aportan más recursos al Gobierno de México?

La mayor parte de los ingresos tributarios proviene de tres gravámenes:

Impuesto sobre la Renta (ISR): grava los ingresos de trabajadores, empresas y personas con actividad económica, por lo que suele representar la mayor fuente de recaudación.

Impuesto al Valor Agregado (IVA): se aplica al consumo de bienes y servicios y constituye el segundo impuesto más importante para las finanzas públicas.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): se cobra sobre productos específicos como combustibles, bebidas alcohólicas, cigarros, refrescos y alimentos con alta densidad calórica.

El desempeño de estos impuestos suele utilizarse como un indicador de la actividad económica y del consumo interno. Cuando la economía mantiene un ritmo favorable, la recaudación también tiende a incrementarse.

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¿En qué se utilizan los impuestos que recauda el SAT?

Los recursos obtenidos mediante la recaudación tributaria integran una parte fundamental del presupuesto del Gobierno Federal.

Entre otros rubros, el dinero recaudado permite financiar:

Programas sociales y pensiones.

Servicios de salud y adquisición de medicamentos.

Educación pública en todos los niveles.

Infraestructura carretera, hidráulica y de transporte.

Seguridad pública y procuración de justicia.

Operación de dependencias federales y organismos públicos.

Un mayor nivel de recaudación también puede reducir la necesidad de contratar deuda pública para cubrir el gasto gubernamental, fortaleciendo la estabilidad de las finanzas nacionales.

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Con el reporte correspondiente a enero-mayo de 2026, el SAT destacó que la recaudación continúa mostrando resultados positivos gracias al cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, así como a las acciones de fiscalización y eficiencia administrativa implementadas durante el año.