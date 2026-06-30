Ley Seca durante el Mundial deja perdidas millonarias y venta clandestina: piden reconsiderarla previo al partido México vs Ecuador

Un refrigerador con bebidas alcohólicas muestra cinta amarilla de "PROHIBIDO", que señala la Ley Seca durante el Mundial en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las restricciones impuestas por la Ley Seca en la Ciudad de México durante el pasado 24 de junio han generado un intenso debate sobre su impacto económico y social en el marco del Mundial 2026.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en esa jornada ocasionó pérdidas estimadas entre 12 y 15 millones de pesos para el sector formal. Esta medida, lejos de frenar el consumo, solo modificó los canales de compra y elevó los precios para los aficionados.

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Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, sostuvo que el mayor afectado fue el comercio formal, ya que cerca de cinco mil establecimientos se vieron impedidos de participar en un día de alta demanda, justo cuando intentan recuperarse tras semanas de manifestaciones sociales. Mientras tanto, muchas personas optaron por abastecerse con anticipación o recurrieron a la compra clandestina, lo que alimentó la informalidad y castigó el bolsillo de quienes buscaban disfrutar del evento deportivo.

El contraste con otras sedes mundialistas resulta evidente. Según el organismo, México es el país donde la pasión por el futbol se ha vivido con mayor intensidad, a diferencia de Canadá y Estados Unidos, donde la respuesta del público ha sido tibia y los estadios han lucido vacíos. En el país, los festejos y la hospitalidad han marcado la diferencia, convirtiendo a las ciudades anfitrionas en verdaderos epicentros de celebración.

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Diferencias en la gestión del Mundial entre sedes

Un análisis de la ANPEC revela que tanto Guadalajara como Monterrey han logrado canalizar el entusiasmo de la afición sin recurrir a medidas restrictivas como la Ley Seca. En estas zonas, las autoridades optaron por facilitar y organizar la fiesta, permitiendo que los seguidores de la Copa del Mundo vivieran la experiencia con orden y alegría. El festejo en lugares emblemáticos como la Minerva y la Macroplaza se han desarrollado sin incidentes graves, demostrando que la convivencia y la seguridad pueden ir de la mano.

Por el contrario, la aplicación de esta normativa en la capital del país ha generado malestar y cuestionamientos. Asimismo, Rivera cuestionó si en otras sedes se ha mantenido el orden sin limitar las libertades, la CDMX ha decidido aplicar una estrategia que afecta tanto la economía como la tradición de celebrar en espacios icónicos como el Ángel de la Independencia. La prohibición, en vez de prevenir desmanes, ha impulsado la clandestinidad y restringido el derecho de los ciudadanos a disfrutar responsablemente.

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El Ángel de la Independencia ha sido el punto de reunión donde los mexicanos celebran las victorias de México (REUTERS)

La diferencia en los enfoques entre las ciudades mexicanas invita a reflexionar sobre la efectividad de las prohibiciones en contextos de alta demanda social y turística. Mientras en algunos lugares se apuesta por la integración y la facilitación, en otros prevalece la contención, con consecuencias directas sobre la economía formal y la experiencia de los visitantes.

Llamado a reconsiderar la Ley Seca

Comerciantes hicieron un llamado a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que revalúe la pertinencia de la Ley Seca en los próximos partidos de la selección nacional. Argumentando que la evidencia recogida hasta el momento demuestra que es posible preservar el orden público sin comprometer la actividad económica ni limitar el derecho de la ciudadanía a celebrar. Tradiciones como la concentración en el Ángel de la Independencia forman parte de la identidad colectiva y representan una oportunidad para mostrar al mundo el carácter festivo y hospitalario de México.

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Las fiestas recientes han transcurrido sin incidentes mayores, salvo la acumulación habitual de residuos tras grandes concentraciones, por lo que considera innecesaria una política tan restrictiva. La ANPEC sostiene que el objetivo debe ser lograr una convivencia segura y responsable, sin sacrificar la actividad comercial ni la libertad de expresión popular.