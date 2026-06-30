Pollo en salsa verde con verdolagas: receta casera fácil y tradicional llena de sabor mexicano

El pollo en salsa verde con verdolagas destaca como un platillo de cocina casera mexicana por su mezcla de sabores frescos y ácidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo en salsa verde con verdolagas es uno de los platillos más representativos de la cocina casera mexicana. Su mezcla de sabores frescos, ácidos y ligeramente herbales lo convierte en una opción ideal para quienes buscan una comida completa sin complicaciones. La combinación del tomatillo con las verdolagas aporta una textura y un perfil de sabor muy particular.

Este platillo suele prepararse en hogares de distintas regiones del país, adaptándose a los ingredientes disponibles en cada zona. Su versatilidad permite acompañarlo con arroz, frijoles o tortillas calientes, convirtiéndolo en una receta práctica y rendidora para la mesa diaria.

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Además de su sabor, destaca por ser una preparación equilibrada que integra verduras y proteína en un solo guiso, lo que lo hace una opción frecuente dentro de la cocina tradicional mexicana.

Ingredientes y preparación del pollo en salsa verde con verdolagas

La combinación de tomatillo verde y verdolagas aporta textura y un perfil herbal característico en este guiso tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 kg de pollo en piezas

500 g de tomatillo verde

1 manojo de verdolagas limpias

1/2 cebolla

2 dientes de ajo

2 a 3 chiles serranos (al gusto)

1 ramita de cilantro

Sal al gusto

Aceite vegetal

1 litro de agua o caldo de pollo

Preparación:

Cocer el pollo en agua con sal, cebolla y ajo hasta que esté suave. Reservar el caldo.

Hervir los tomatillos junto con los chiles serranos hasta que cambien de color.

Licuar los tomatillos con los chiles, ajo, cebolla y cilantro hasta obtener una salsa homogénea.

Calentar un poco de aceite en una cacerola y verter la salsa verde, dejando que hierva ligeramente.

Agregar el pollo cocido y parte del caldo reservado para ajustar la consistencia.

Incorporar las verdolagas limpias y mezclar suavemente.

Cocinar a fuego medio durante 10 a 15 minutos hasta que las verdolagas estén suaves.

Rectificar la sal antes de servir.

Este paso a paso permite conservar la frescura de los ingredientes sin perder la intensidad del sabor característico del platillo.

El equilibrio perfecto entre lo verde y lo casero

El pollo en salsa verde con verdolagas se adapta a distintas regiones de México según los ingredientes disponibles en cada zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salsa verde es el corazón de esta receta, ya que aporta acidez y frescura al pollo. Los tomatillos, al cocerse, liberan un sabor suave que contrasta con el picor de los chiles serranos, creando una base aromática muy equilibrada.

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Las verdolagas, por su parte, añaden una textura ligeramente crujiente y un toque herbal que distingue a este guiso de otras preparaciones similares. Su incorporación al final de la cocción ayuda a mantener sus propiedades y color natural.

El resultado es un platillo casero, nutritivo y lleno de identidad culinaria mexicana, ideal para acompañarse con arroz blanco o tortillas recién hechas, resaltando su carácter tradicional en cada bocado.

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Consejos para una mejor versión del platillo

Asar ligeramente los tomatillos, ajustar el picante con chiles serranos y agregar el caldo poco a poco ayuda a controlar sabor y consistencia de la salsa verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para lograr un sabor más intenso, se recomienda asar ligeramente los tomatillos antes de licuarlos, lo que aporta un toque ahumado a la salsa. También es posible ajustar el nivel de picante según el gusto personal, aumentando o reduciendo la cantidad de chiles serranos.

El caldo del pollo juega un papel importante en la consistencia final, por lo que se sugiere agregarlo poco a poco hasta obtener la textura deseada. Esto evita que la salsa quede demasiado espesa o aguada.

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Finalmente, se recomienda servir el platillo recién hecho para aprovechar la frescura de las verdolagas y el aroma de la salsa verde, logrando así una experiencia casera auténtica y reconfortante.