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Continúan las protestas contra Pemex: pescadores de Bahía La Ventosa exigen limpieza tras presunto derrame de hidrocarburos

La comunidad acusa afectaciones a playas, fauna marina y actividad pesquera; la petrolera niega daños ambientales

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Crédito: especial
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Pescadores, habitantes y prestadores de servicios de Bahía La Ventosa, en Salina Cruz, Oaxaca, realizaron una marcha pacífica hasta las instalaciones de la Refinería Antonio Dovalí Jaime para exigir a Petróleos Mexicanos (Pemex) acciones ante la presunta contaminación provocada por hidrocarburos en la zona costera.

La movilización tuvo como objetivo entregar un documento a representantes de la empresa productiva del Estado, en el que los pobladores expusieron las afectaciones que, aseguran, han sufrido la laguna, la playa y la actividad pesquera debido a la presencia de residuos petroleros.

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Los inconformes reclamaron que Pemex reconozca un presunto derrame ocurrido el pasado 23 de junio, cuando, según sus testimonios, manchas oscuras llegaron hasta áreas cercanas a restaurantes y puntos de pesca de la bahía.

Pescadores exigen retiro de ductos y limpieza especializada en la zona afectada

Durante la protesta, los habitantes solicitaron que Pemex retire los cuatro ductos emisores ubicados en la zona, debido a que señalan que estos descargan residuos hacia aguas cercanas a sus áreas de trabajo.

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Margarita Domínguez, agente municipal de La Ventosa, pidió que la petrolera contrate una empresa especializada para realizar labores de limpieza tanto en tierra como en mar, con el objetivo de garantizar condiciones ambientales seguras para la comunidad.

Los manifestantes señalaron que la contaminación ha afectado directamente sus ingresos, ya que productos del mar como moluscos y otras especies no pueden comercializarse ante el temor de que estén contaminados.

Durante la marcha participaron pescadores, buzos dedicados a la extracción de moluscos, restauranteros y familias de la comunidad, quienes portaron pancartas para exigir una respuesta de las autoridades.

Entre las principales demandas de los pobladores se encuentran:

  • Reconocimiento por parte de Pemex sobre el presunto derrame registrado en junio.
  • Retiro o sustitución de los ductos emisores ubicados cerca de la zona pesquera.
  • Limpieza profesional de las áreas afectadas por hidrocarburos.
  • Reparación de los daños ambientales y económicos ocasionados a la comunidad.
  • Implementación de medidas para evitar nuevos incidentes.

Comunidad acusa contaminación constante y señala más de 59 fugas desde 2022

Los habitantes de Bahía La Ventosa aseguraron que la problemática ambiental no es reciente y denunciaron que desde 2022 se han registrado más de 59 fugas relacionadas con hidrocarburos en la zona, sin que hasta ahora exista una solución definitiva.

Los pobladores afirmaron que estos incidentes han generado daños en playas, flora y fauna marina, además de afectar una de las principales actividades económicas de la comunidad: la pesca.

La inconformidad aumentó luego de que Pemex negara la existencia de un derrame tras los reportes difundidos por pescadores y autoridades locales. La empresa aseguró que realizó inspecciones los días 23 y 24 de junio junto con personal de la Secretaría de Marina y afirmó que la playa se encontraba limpia y sin presencia de hidrocarburos.

Pemex niega daño ambiental y asegura que mantiene vigilancia en Salina Cruz

Ante las acusaciones, Pemex sostuvo que las imágenes y videos difundidos en redes sociales no correspondían con la situación actual de Bahía La Ventosa. La empresa indicó que sus brigadas realizaron recorridos técnicos y descartaron afectaciones ambientales derivadas de sus operaciones.

No obstante, habitantes y autoridades locales rechazaron esa versión. La directora de Ecología del gobierno municipal de Salina Cruz, Diana González, afirmó que durante recorridos realizados en la zona se observaron manchas negras, viscosas y con olor a petróleo en una extensión aproximada de tres kilómetros mar adentro y seis kilómetros de playa.

Los pescadores calificaron como insuficiente la respuesta de la petrolera y señalaron que continuarán con sus protestas si no reciben atención a sus demandas.

Antecedentes de derrames de Pemex mantienen preocupación ambiental en comunidades costeras

Las denuncias de Bahía La Ventosa se suman a otros episodios de contaminación asociados con infraestructura petrolera en distintas regiones del país.

Uno de los casos más relevantes ocurrió en el Golfo de México, donde una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas en la zona de plataformas Abkatun Polchuk provocó un derrame que afectó cientos de kilómetros cuadrados de superficie marina y diversas playas. Tras una negación inicial, Pemex reconoció posteriormente el incidente.

También se han reportado afectaciones en zonas como el Río Pánuco y áreas cercanas a la Refinería Madero, donde comunidades pesqueras han señalado presencia de hidrocarburos.

Mientras los habitantes de La Ventosa mantienen sus exigencias de reparación ambiental, Pemex continúa sosteniendo que no existe un daño ecológico derivado de sus instalaciones. La comunidad advirtió que, de no obtener respuesta, mantendrá nuevas movilizaciones para exigir atención a una problemática que consideran afecta su economía y su entorno natural.

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