Fraudes con la Beca Rita Cetina: así operan los que cobran por tramitar la tarjeta

Madres, padres y tutores que esperan la tarjeta de la Beca Rita Cetina son el blanco de un engaño que las autoridades ya detectaron. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Madres, padres y tutores que buscan la tarjeta de la Beca Rita Cetina pueden ser blanco de un fraude.

La entrega de tarjetas está activa en todo el país desde el 18 de mayo y concluye el 31 de julio de 2026, de acuerdo con información publicada por la Coordinación en sus canales oficiales.

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El proceso se realiza de forma gradual en los planteles escolares o en sedes concentradoras del área correspondiente.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y la Secretaría de Bienestar recomiendan verificar cualquier información relacionada con el programa antes de compartirla o actuar en consecuencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa otorga 2 mil 500 pesos mexicanos anuales por alumno registrado y aceptado, destinados a la compra de uniformes y útiles escolares, con el pago programado antes del inicio del ciclo escolar 2026.

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El trámite es gratuito: las autoridades lo confirman

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez es categórica en su perfil oficial de Facebook: ningún trámite relacionado con la beca tiene costo y no existe ningún intermediario autorizado.

Pedir dinero para gestionar la tarjeta es un engaño.

La Secretaría de Bienestar advierte que nunca solicita depósitos ni pagos para incorporar a nadie a sus programas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Bienestar refuerza el mensaje en su propio perfil oficial: nunca solicita depósitos, pagos, datos bancarios ni información personal por llamadas, mensajes o redes sociales para otorgar créditos, préstamos o incorporar a personas a programas.

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Ambas dependencias recomiendan informarse a través de sus cuentas oficiales y verificar cualquier información antes de compartirla o atender solicitudes.

Conocer cómo operan quienes intentan cobrar por el trámite puede evitar caer en el engaño.

El trámite para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar es gratuito y no requiere ningún intermediario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así operan los que intentan hacer fraude con la beca

Los intentos de fraude suelen comenzar con mensajes que aparentan provenir de instituciones públicas.

Incluyen logotipos del Gobierno de México o diseños similares a páginas oficiales para generar confianza, según advirtió la Coordinación Nacional de Becas en publicaciones de marzo y mayo de 2026 a través de sus redes oficiales.

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Esos mensajes circulan principalmente por WhatsApp y redes sociales.

Los enlaces falsos redirigen a portales con terminaciones .com o .org donde se solicitan números de cuenta y fotografías de tarjetas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los enlaces que contienen redirigen

a portales falsos —muchos con terminaciones con .com o .org— donde se solicita información personal, números de cuenta o fotografías de tarjetas bancarias.

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También se han detectado promesas de depósitos inmediatos o de supuestos “bonos extra” por registrarse ese mismo día.

En otros casos, falsos gestores ofrecen realizar trámites que en realidad son completamente digitales y sin costo, de acuerdo con la misma alerta.Existen también personas que se hacen pasar por gestores del programa Beca Rita Cetina, quienes ofrecen tramitar la tarjeta del Banco del Bienestar a cambio de un pago.

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La Coordinación Nacional de Becas es categórica: nunca solicita NIP ni fotografías de tarjetas bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales que delatan un intento de fraude incluyen faltas de ortografía en el mensaje, solicitudes de NIP o datos bancarios, y peticiones de pagos o cuotas para completar el registro.

Cómo es el proceso oficial para recoger la tarjeta

La vía principal para conocer la fecha y el lugar de entrega es el canal de WhatsApp oficial del estado correspondiente.

Los enlaces a cada canal están disponibles en el portal del Gobierno de México a través de linktr.ee/CanalesBecasBienestar.

En cada plantel escolar se coloca un cartel con los datos de fecha, sede y horario.

Los intentos de fraude se incrementan durante los periodos de entrega de tarjetas y registro al programa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de planteles no es definitiva: los que no aparecen en los listados iniciales serán atendidos de forma escalonada en sus instalaciones o en sedes alternas.

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La persona que debe presentarse a recoger la tarjeta es exclusivamente el tutor registrado (madre, padre o tutor), con los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial.

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses.

A través de comunicados en la página oficial de los Programas para el Bienestar, se aclara que no es posible enviar a un tercero.

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Cualquier mensaje con faltas de ortografía, solicitud de pago o promesa de beneficios adicionales es una señal de fraude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez recibida la tarjeta, el primer paso es cambiar el NIP. La tarjeta se activa automáticamente al recibir el primer depósito, cuya fecha se comunicará por los canales oficiales.