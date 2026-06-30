Dan 18 años de cárcel a implicado en el accidente carretero que dejó 56 migrantes muertos en 2021

Isaac "N" fue hallado responsable de introducir y trasladar sin documentos a 191 personas en un camión modificado que volcó en la carretera Tuxtla Gutiérrez–Chiapa de Corzo en diciembre de 2021. Créditos: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de 18 años de prisión contra Isaac “N” por su responsabilidad en el tráfico de 191 migrantes extranjeros que viajaban hacinados en un tráiler modificado en Chiapas.

El accidente, ocurrido en diciembre de 2021, dejó 56 personas muertas y 135 lesionadas en uno de los siniestros más letales de este tipo registrados en México.

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La jueza del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, emitió el fallo al estimar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público acreditaron plenamente la responsabilidad del acusado. La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), adscrita a la FGR.

Qué ocurrió el 9 de diciembre de 2021

El 9 de diciembre de 2021, Isaac “N”, en coparticipación con otras personas, introdujo a territorio mexicano a 191 migrantes de nacionalidad extranjera sin documentación que acreditara su legal estancia en el país.

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El grupo fue obligado a abordar un tráiler modificado con respiraderos. El vehículo circulaba por la carretera Tuxtla Gutiérrez–Chiapa de Corzo cuando el conductor perdió el control en una curva pronunciada y el camión volcó.

El vehículo circulaba por la carretera Tuxtla Gutiérrez–Chiapa de Corzo cuando el conductor perdió el control en una curva pronunciada y el camión volcó. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cajas del remolque se desprendieron con el impacto. Las víctimas eran principalmente guatemaltecas, aunque entre los afectados también se contabilizaron personas de República Dominicana, Honduras y Ecuador, según registros de las autoridades mexicanas 56 personas murieron, entre ellas menores de edad, y 135 resultaron lesionadas.

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El vehículo circulaba a exceso de velocidad, de acuerdo con lo informado por Protección Civil, y se reportó que el conductor abandonó el lugar tras el siniestro.

Las penas impuestas al sentenciado

En la audiencia de individualización de sanciones, la jueza impuso a Isaac “N” una pena de 18 años de prisión y una multa de 1 millón 842 mil pesos.

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En la audiencia de individualización de sanciones, la jueza impuso a Isaac “N” una pena de 18 años de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia incluyó además la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como el decomiso del vehículo del Servicio Federal de Carga utilizado en el traslado.

En cuanto a la reparación del daño, la resolución dejó a salvo los derechos de las partes ofendidas para que los hagan valer durante la etapa de ejecución de sanciones.

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Una red con ramificaciones internacionales

El caso no se limita a la condena obtenida en México. El 11 de junio de 2026, dos ciudadanos guatemaltecos Josefa Quino Canil de Zavala, de 43 años, y Alberto Marcario Chitic, de 32 años respectivamente, se declararon culpables ante un tribunal federal en Texas por su participación en la misma red de tráfico de personas.

Los acusados enfrentan una pena máxima de cadena perpetua y multas de hasta USD 250 mil. La investigación en territorio estadounidense fue encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a través de su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

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El papel de la FEMDH y el compromiso de la FGR

La FEMDH fue la unidad que desahogó los medios de prueba ante la jueza, los cuales acreditaron que Isaac “N” organizó tanto la introducción como el traslado de personas extranjeras en territorio nacional sin documentación migratoria, con resultado de fallecimiento.

La FGR señaló que el resultado forma parte de su compromiso institucional para combatir los delitos que vulneran los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y para garantizar el acceso a la justicia a las víctimas de tráfico de personas.

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El proceso judicial del caso continúa abierto en múltiples jurisdicciones, con otros coacusados que aún enfrentan cargos tanto en México como en Estados Unidos.