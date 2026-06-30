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Clima hoy 30 de junio para el México vs Ecuador en CDMX: sigue en directo las actualizaciones del tiempo, previo al partido del Mundial 2026

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este martes durante el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026

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En pocas líneas:

    06:00 hsHoy

    Por la mañana de este 30 de junio, la Ciudad de México amanecerá con cielo nublado y ambiente fresco a templado. En zonas altas se registran bancos de niebla y frío.

    La tarde llegará cálida, pero el cielo no despejará. Horas antes del partido entre México y Ecuador en CDMX, el Servicio Meteorológico Nacional advierte probabilidad de lluvias puntuales fuertes —de 25 a 50 mm en 24 horas— en la capital y en el norte y oeste del Edomex. Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

    Las temperaturas en la Ciudad de México oscilarán entre los 12 y 14 °C como mínima y los 23 a 25 °C como máxima. En Toluca, el termómetro bajará hasta los 7 a 9 °C y subirá hasta los 20 a 22 °C. El viento soplará variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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