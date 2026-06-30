Clima hoy 30 de junio para el México vs Ecuador en CDMX: sigue en directo las actualizaciones del tiempo, previo al partido del Mundial 2026

En pocas líneas:
Por la mañana de este 30 de junio, la Ciudad de México amanecerá con cielo nublado y ambiente fresco a templado. En zonas altas se registran bancos de niebla y frío.
La tarde llegará cálida, pero el cielo no despejará. Horas antes del partido entre México y Ecuador en CDMX, el Servicio Meteorológico Nacional advierte probabilidad de lluvias puntuales fuertes —de 25 a 50 mm en 24 horas— en la capital y en el norte y oeste del Edomex. Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y granizo.
Las temperaturas en la Ciudad de México oscilarán entre los 12 y 14 °C como mínima y los 23 a 25 °C como máxima. En Toluca, el termómetro bajará hasta los 7 a 9 °C y subirá hasta los 20 a 22 °C. El viento soplará variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.