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Accidente entre autobús de pasajeros y vehículo de la Guardia Nacional deja un muerto y 15 heridos en Chiapas

Once lesionados ingresaron al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa y cuatro elementos federales fueron evacuados vía aérea al Hospital Militar de la VII Región Militar

El choque ocurrió en el tramo carretero Tramo carretero Ocozocoautla–Cintalapa. Crédito: Protección Civil de Chiapas
El choque ocurrió en el tramo carretero Tramo carretero Ocozocoautla–Cintalapa. Crédito: Protección Civil de Chiapas
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Un autobús de pasajeros de la línea Rápidos del Sur y un vehículo de traslado de la Guardia Nacional (GN) chocaron este 15 de agosto en el puente Las Flores, sobre el tramo carretero Ocozocoautla–Cintalapa, en el estado de Chiapas. El accidente dejó una persona fallecida y 15 lesionados que fueron atendidos y trasladados a dos hospitales de la región.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas reportó el siniestro a las 13:52 horas. En un primer balance, la dependencia contabilizó 16 personas involucradas entre pasajeros del autobús de la línea Rápidos del Sur y elementos de la GN que viajaban en el segundo vehículo. La atención en el lugar comenzó de inmediato con la llegada de elementos de Protección Civil de los municipios de Ocozocoautla y Cintalapa, junto con ambulancias y unidades de emergencia.

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Ambulancias y elementos de diversos municipio aledaños acudieron a la zona del accidente. Crédito: Protección Civil Chiapas
Ambulancias y elementos de diversos municipio aledaños acudieron a la zona del accidente. Crédito: Protección Civil Chiapas

A las 14:46 horas, en una segunda actualización, la dependencia confirmó la muerte de una de las personas involucradas. En ese mismo reporte precisó que tres lesionados habían sido trasladados al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa y uno más al hospital de Ocozocoautla, mientras los cuerpos de emergencia continuaban con las labores de valoración y atención en el sitio del accidente.

El vehículo de la Guardia Nacional involucrado en el choque era un camión de redilas con número de unidad 33052, del tipo que la corporación emplea para el traslado de personal. La imagen difundida tras el accidente mostró ambas unidades con daños en la parte frontal.

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Once pacientes ingresaron al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa

En una tercera actualización emitida a las 17:12 horas, Protección Civil informó que 11 pacientes ingresaron al Hospital Básico Comunitario de Cintalapa, adscrito al IMSS-Bienestar, para valoración y atención médica. La cifra representó un incremento respecto al reporte anterior, que registraba únicamente cuatro traslados a ese nosocomio.

Hasta el momento no se sabe si la víctima mortal era un elemento federal. Crédito: Protección civil de Chiapas
Hasta el momento no se sabe si la víctima mortal era un elemento federal. Crédito: Protección civil de Chiapas

El Equipo de Respuesta Inmediata actuó en coordinación con corporaciones de los tres municipios involucrados y con la propia Guardia Nacional. El personal brindó atención prehospitalaria directamente en el puente Las Flores y organizó los traslados. Según los reportes, Protección Civil mantuvo la coordinación interinstitucional para dar seguimiento a la atención de todos los afectados.

Cuatro elementos de la Guardia Nacional fueron evacuados en helicóptero

Cuatro elementos de la Guardia Nacional con lesiones de mayor gravedad no fueron trasladados por tierra. Las autoridades ordenaron su evacuación vía aérea al Hospital Militar de la VII Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, donde continuaron recibiendo atención médica especializada.

La dependencia estatal pidió a la población manejar con precaución en el tramo Ocozocoautla–Cintalapa y atender las indicaciones de las autoridades presentes en la zona. Protección Civil señaló que mantendría coordinación con las instituciones participantes para dar seguimiento puntual a la atención de las personas afectadas.

La identidad y filiación de la persona fallecida no fueron precisadas en los comunicados emitidos por la Secretaría de Protección Civil de Chiapas. Las autoridades no informaron si se trataba de un pasajero de la línea Rápidos del Sur o de un elemento federal.

Un camión de la Guardia Nacional ya había causado una muerte en Ecatepec en febrero

El accidente en Chiapas no fue el primer incidente vial grave protagonizado por un vehículo de la corporación. El pasado mes de febrero, un camión de la Guardia Nacional con placas 303477 arrolló a una pareja en motocicleta sobre la avenida José López Portillo, en la colonia Guadalupe Victoria, Ecatepec, Estado de México. El conductor avanzó por el carril confinado del Mexibús Línea 2 cuando el semáforo marcaba alto para su sentido de circulación.

El impacto mató a un hombre de 43 años en el lugar. Una mujer de 30 años resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Un camión de la Guardia Nacional impactó a una motocicleta en Ecatepec, causando la muerte de un hombre y dejando gravemente herida a una mujer, en medio de un alarmante aumento de víctimas viales | Crédito: Redes Sociales

Videos difundidos en redes sociales registraron el momento exacto del choque, ocurrido minutos antes de las 11:00 horas, y mostraron a ambas víctimas proyectadas sobre el asfalto tras el impacto.

El conductor de la unidad quedó detenido y fue presentado ante el Ministerio Público, donde esperó la resolución de su situación jurídica. Elementos de Protección Civil, policías estatales y municipales aseguraron la zona para permitir las labores periciales.

El percance también afectó el servicio del Mexibús Línea 2, que conecta Las Américas en Ecatepec con La Quebrada en Cuautitlán Izcalli. El sistema reportó retrasos en sus recorridos mientras los equipos de emergencia atendían el incidente en la vía.

Posteriormente, el conductor de la unidad federal fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño en los bienes.

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