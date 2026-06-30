Lluvias fuertes en CDMX amenazan el partido México vs Ecuador: esto pide Protección Civil si festejarás afuera

Una multitud de aficionados se congrega bajo lluvia intensa en el Ángel de la Independencia de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido entre las selecciones de México y Ecuador, programado para este 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, se juega bajo un llamado especial de autoridades por el pronóstico de lluvias fuertes en la capital.

Protección Civil y dependencias locales han activado recomendaciones específicas para quienes asistan o sigan el encuentro en espacios públicos, con el objetivo de evitar incidentes ante el clima adverso.

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Protección Civil emite recomendaciones por lluvias durante el partido

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pide a la afición tomar medidas de autocuidado ante el pronóstico de lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante la tarde y noche.

Aficionados mexicanos con camisetas verdes y bufandas tricolores se congregan bajo una fuerte lluvia y levantan celulares y banderas pequeñas frente al Ángel de la Independencia en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los aficionados que asistirán al Estadio Ciudad de México se sugiere:

Llegar con anticipación portar impermeable y conducirse con orden.

Vestir ropa adecuada, calzado cerrado con suela antideslizante y evitar el uso de paraguas por normas del recinto.

Para quienes verán el partido en distintos puntos de la CDMX, se recomienda:

Anticipar traslados y priorizar el transporte público, ya que las lluvias pueden provocar encharcamientos y tránsito lento.

Durante el evento, es importante ubicar rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de menor riesgo.

En caso de tormenta eléctrica o granizo, se debe buscar refugio en áreas techadas y alejarse de árboles y estructuras metálicas.

Al finalizar el encuentro, el desalojo de las instalaciones deberá realizarse de forma ordenada y con atención a los avisos del personal de Protección Civil.

Clima hoy en la Ciudad de México: alerta por lluvias y viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene Alerta Amarilla en alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Se esperan lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en 24 horas, con descargas eléctricas, posible granizo y rachas de viento de hasta 40 km/h.

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Alerta amarilla por lluvias en diversas alcaldías de la CDMX. (rede sociales)

El SMN prevé que las lluvias se concentren en la tarde y noche, justo durante el partido entre México y Ecuador.

SEGIAGUA despliega personal y maquinaria para atender lluvias

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) reporta más de 16.4 millones de metros cúbicos de lluvia acumulada en la capital, con estaciones como Reclusorio Sur y San Salvador Cuautenco entre las de mayor registro de precipitación reciente.

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SEGIAGUA desplegó 115 elementos y 41 equipos de atención, incluyendo vehículos de bombeo, equipos hidroneumáticos y cuadrillas especializadas para solucionar encharcamientos en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Xochimilco. Los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen estables.