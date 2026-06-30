México

Chalco vive intensa granizada, así quedaron las calles pintadas de blanco

También resultó afectada la autopista México-Puebla

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Imagen dividida mostrando una carretera con vehículos y un camión bajo una densa capa de granizo y el exterior de una farmacia cubierto de hielo
Imágenes en redes sociales muestran las calles cubiertas de granizo. (Redes sociales X)

Durante la tarde de este 30 de junio, una fuerte lluvia acompañada de granizada sorprendió a los habitantes de Chalco, Valle de Chalco e Iztapaluca, en el oriente del Estado de México.

El fenómeno meteorológico provocó encharcamientos y la enorme cantidad de granizo cubrió totalmente algunas calles en el municipio mexiquense.

También resultó afectada la autopista México-Puebla
En redes sociales se ven las consecuencias de la enorme cantidad de granizo que cayó. Crédito: X/@FelipeCont77513

Usuarios en redes sociales mostraron las consecuencias de la lluvia en Chalco. En las imágenes se puede ver a una capa blanca sobre las calles. Lo más destacado de la granizada es que varios trayectos de la autopista México-Puebla resultaron afectados, en los videos se ve a los carros conduciendo cuidadosamente y golpeando grandes cantidades de hielo.

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Esta granizada afecta una zona que el pasado lunes 29 de junio sufrió una lluvia torrencial que provocó que se desbordara el río de la carretera San Martín Cuautlalpan. Dichas precipitaciones intensas provocaron que las calles de algunos fraccionamientos de Chalco amanecieran cubiertas de lodo.

También resultó afectada la autopista México-Puebla
Una de las principales vialidades afectadas por el granizo es la autopista México-Puebla. Crédito: Redes sociales

Igualmente, Chalco y sus alrededores han sufrido recientemente caídas de granizo, la más reciente fue el pasado 26 de junio, donde también se registró una granizada en la zona oriente del Valle de México.

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Tormentas con granizo extremo aumentan por el calentamiento global, según especialistas

Primer plano de una mano sosteniendo varias bolas de granizo irregulares y transparentes; al fondo, un campo de hierba verde salpicado de granizo.
Científicos citados por Smithsonian Magazine prevén que el alza de la temperatura eleve el tamaño de las piedras de hielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tormentas con granizo extremo aumentan por un clima más cálido, y los científicos prevén que ese cambio eleve tanto el tamaño de las piedras de hielo como el costo de los daños durante las próximas décadas. Un informe de Smithsonian Magazine reunió estudios y testimonios de especialistas que describen cómo el calentamiento global modifica las condiciones que permiten algunos de los fenómenos meteorológicos más destructivos.

Una proyección más amplia apunta a finales del siglo XXI: un estudio internacional publicado en Nature calcula que los episodios con piedras de hielo de más de 30 milímetros podrían crecer entre 38% y 47% hacia 2100, según el nivel global de emisiones de carbono. El mismo trabajo estimó que el daño potencial mundial por granizo subiría entre 36.5% y 42.1%.

Ese escenario ya muestra señales en registros recientes. El pasado 10 de marzo, una tormenta en Kankakee, Illinois, Estados Unidos, produjo granizos de más de 16 centímetros de diámetro, cerca del tamaño de un pomelo, con un peso superior a medio kilo.

Victor Gensini, meteorólogo de la Universidad del Norte de Illinois, dijo al Chicago Sun-Times que el hallazgo no tenía precedente desde que comenzó el registro sistemático del granizo a mediados de la década de 1950. “No solo batió el récord, sino que lo pulverizó. Nunca habíamos visto nada igual desde que empezó a registrarse el granizo, a mediados de la década de 1950.

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