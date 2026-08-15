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Puebla: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 15 de agosto

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
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El precio de los combustibles Puebla, según la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se determina a partir de factores como la cotización internacional del petróleo, el valor de los productos derivados y el tipo de cambio del dólar, además de impuestos y gastos de distribución y comercialización.

El mercado regula las primeras tres variables, mientras que los impuestos corresponden a las autoridades y los márgenes comerciales responden a la ubicación, así como a los acuerdos entre petroleras y distribuidores.

Mantenerse al tanto de estas fluctuaciones permite a los consumidores elegir opciones que se ajusten mejor a su economía.

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.719pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.011pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 27.011pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

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La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

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El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

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