Auditoría Superior de la Federación presenta 21 denuncias penales por posibles daños de 600 millones de pesos

Tensión en Calzada de Tlalpan: chocan madres buscadoras y policías tras manifestación previo al partido México contra Ecuador. (Foto: Cámara de Diputados)

Este 30 de junio de 2026, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados recibió la primera entrega de informes individuales correspondientes a la Cuenta Pública 2025, el titular de la dependencia fiscalizadora, Aureliano Hernández Palacios Cardel, destacó la presentación de 21 denuncias penales por daños al erario de más de 600 millones de pesos.

El auditor superior resaltó que lo anterior deriva de una pronta actuación por parte de la dependencia, la cual está facultada para presentar denuncias sin esperar a que el proceso fiscalizador concluya.

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