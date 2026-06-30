Confirman muerte del conductor involucrado en atropellamiento durante los festejos del triunfo de México vs Chequia en Los Cabos 

Autoridades informaron que el fallecimiento ocurrió la mañana de este 30 de junio en un hospital de La Paz. Crédito: Especial

El conductor involucrado en el atropellamiento registrado durante los festejos por la victoria de la Selección Mexicana sobre República Checa en la Copa del Mundo 2026 falleció la mañana de este martes, luego de permanecer varios días hospitalizado por las lesiones que sufrió tras ser agredido por una multitud en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, confirmó el deceso e informó que ocurrió a las 9:43 horas de este 30 de junio.

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De acuerdo con la información oficial, el hombre permanecía internado en el Hospital General con Especialidades Juan María de Salvatierra, en La Paz, donde recibía atención médica especializada debido a la gravedad de su estado de salud.

La causa de muerte habría sido un traumatismo craneoencefálico severo derivado de la golpiza que recibió. Crédito: Secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos

Reportes difundidos por autoridades y medios locales indican que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo derivado de la golpiza que presuntamente recibió después del atropellamiento.

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¿Cómo ocurrió el atropellamiento masivo en Cabo San Lucas?

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de junio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en el centro de Cabo San Lucas, cuando cientos de personas celebraban el triunfo de México frente a República Checa.

De acuerdo con las investigaciones preliminares y los videos difundidos en redes sociales, el vehículo conducido por Roberto Arellano quedó rodeado por un grupo de aficionados que impedía el paso de los automóviles.

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Un coche arrolla a una multitud de aficionados durante las celebraciones del Mundial, en la localidad turística de Cabo San Lucas, México, el 24 de junio de 2026, según esta captura de pantalla obtenida de las redes sociales. Redes sociales vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. CRÉDITO OBLIGATORIO. PROHIBIDA LA REVENTA. PROHIBIDO EL ARCHIVO.

En las imágenes se observa cómo varias personas golpeaban la unidad y la sacudían mientras intentaba avanzar.

En medio de la confusión, el conductor aceleró repentinamente con el aparente objetivo de salir del lugar, lo que provocó el atropellamiento de al menos 17 personas.

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Instantes después, el vehículo terminó impactándose contra un señalamiento vial.

Tras el accidente, un grupo de asistentes sacó al conductor del automóvil y lo golpeó hasta dejarlo gravemente herido, por lo que fue rescatado por cuerpos de emergencia y trasladado inicialmente a un hospital en Cabo San Lucas, para posteriormente ser llevado a la ciudad de La Paz debido a la gravedad de sus lesiones.

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Personal de seguridad y servicios de emergencia se encuentran en el lugar donde un coche arrolló a una multitud de aficionados al fútbol mexicanos, en Cabo San Lucas (México), en esta imagen facilitada y publicada el 25 de junio de 2026. Ayuntamiento de Los Cabos a través de Facebook/Imagen facilitada por REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO FACILITADA POR UN TERCERO. PROHIBIDA SU REVENTA. PROHIBIDO SU ARCHIVO. CRÉDITO OBLIGATORIO. VERIFICACIÓN: - Los edificios, el trazado de la carretera y los bolardos coincidían con las imágenes de satélite y de archivo - El coche coincidía con vídeos verificados que corroboraban el incidente - Coordenadas: 22.886454025116713, -109.91185158575443 - No se pudo verificar la fecha exacta, pero el incidente tuvo lugar el 24 de junio

Así ocurrió el atropellamiento durante los festejos por el triunfo de México sobre Chequia

El atropellamiento ocurrió la noche del 24 de junio durante los festejos por el triunfo de México sobre República Checa.

El saldo inicial fue de 17 personas lesionadas , una de ellas reportada en estado grave.

El conductor también resultó gravemente herido tras ser agredido por un grupo de personas .

Permaneció hospitalizado durante varios días hasta que su fallecimiento fue confirmado este 30 de junio .

La Procuraduría General de Justicia del Estado mantiene abiertas las investigaciones tanto por el atropellamiento como por la agresión contra el conductor.

Autoridades mantienen abierta la investigación por ambos hechos

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur continúa con las investigaciones para determinar la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública de Los Cabos, el atropellamiento ocurrió cuando un conductor quedó rodeado por personas que obstruían el paso y ejercían presión sobre su vehículo. (X: Seguridad Pública de Los cabos)

Las indagatorias no solo buscan esclarecer las circunstancias que derivaron en el atropellamiento, sino también identificar a las personas que participaron en la agresión contra el conductor.

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Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía mediante la entrega de fotografías y videos que permitan identificar a los involucrados.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por la golpiza, mientras que la carpeta de investigación permanece abierta.

Refuerzan operativo de seguridad para el partido entre México y Ecuador

Tras confirmarse el fallecimiento del conductor, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció un operativo especial de seguridad con motivo del encuentro entre México y Ecuador en la Copa del Mundo

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El presidente municipal de Los Cabos, José Manuel Larumbe Pineda, anunció un operativo especial de seguridad tras los hechos registrados durante los festejos.

El presidente municipal, José Manuel Larumbe Pineda, informó que el dispositivo comenzará a operar desde las 17:00 horas y estará enfocado principalmente en el bulevar Lázaro Cárdenas, así como en los accesos a la zona turística y la marina de Cabo San Lucas, donde se prevé una importante concentración de aficionados.

El operativo contará con la participación de corporaciones municipales, estatales y federales, además de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina.

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Entre las medidas contempladas se encuentran cierres parciales de vialidades, reforzamiento de los puntos de alcoholimetría y mayor presencia policial.

La Paz también implementará vigilancia especial durante los festejos

Las acciones preventivas también se extenderán a la ciudad de La Paz, donde autoridades municipales y estatales desplegarán recorridos de vigilancia en el malecón, uno de los principales puntos de reunión para celebrar los partidos de la Selección Mexicana.

La ciudad de La Paz también implementará un operativo especial de vigilancia durante los festejos de la Selección Mexicana. EFE/ Felipe Gutiérrez

Además de patrullajes a pie y en unidades oficiales, se utilizará el sistema de videovigilancia del C-5 y drones para monitorear la concentración de personas y detectar cualquier situación que pueda poner en riesgo a la población.

Protección Civil, cuerpos de emergencia y bomberos permanecerán en alerta para atender cualquier incidente, mientras que las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para celebrar de manera responsable y evitar actos de violencia que puedan derivar en nuevas tragedias como la ocurrida durante los festejos del pasado 24 de junio.