Amnistía Internacional expresa su preocupación por los operativos de la CDMX en protestas por desaparecidos

Amnistía Internacional afirmó que quienes protestan ejercen un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar. ((Captura de pantalla del video publicado por @Desinformemonos))

Amnistía Internacional México compartió este 30 de junio su preocupación por los operativos que autoridades de la CDMX implementan durante manifestaciones de familiares de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, al advertir que quienes protestan “ejercen un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar”, según publicó la organización en su cuenta de X.

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La organización sostuvo que responder a las exigencias de las familias de personas desaparecidas con “acciones de contención o represión” profundiza la revictimización y envía “un mensaje inadmisible de intolerancia”, en un contexto en el que los familiares “enfrentan diariamente la ausencia de sus seres queridos, la impunidad y, en muchos casos, riesgos derivados de su labor de búsqueda”.

En el mismo mensaje, Amnistía Internacional México condenó “cualquier acto de represión” y exigió a las autoridades de la CDMX garantizar “plenamente” los derechos a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica.

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También llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a realizar, “en el ámbito de sus atribuciones”, acciones de documentación y seguimiento de “posibles violaciones a derechos humanos” ocurridas durante estos hechos.

Policías de la SSC agreden a madres buscadoras durante una protesta en Calzada de Tlalpan

La protesta buscaba visibilizar la crisis de desapariciones en México, con más de 130 mil personas no localizadas. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Elementos de la SSC agredieron este martes 30 de junio a madres buscadoras durante una manifestación en Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro Ermita, en un operativo que la autoridad capitalina justificó como una acción de “contención” para impedir el cierre total de la vialidad rumbo al partido de México contra Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

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La protesta buscó visibilizar la crisis de desapariciones en el país. De acuerdo con registros oficiales, en México hay más de 130 mil personas no localizadas, mientras sus familiares mantienen búsquedas desde hace años sin obtener justicia.

En videos difundidos en redes sociales, se escucha a una de las asistentes gritar: “La policía nos está agrediendo”. Las imágenes muestran a policías capitalinos ejerciendo fuerza contra familiares buscadores que participaban en la movilización.

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La SSC sostuvo que desplegó una línea de contención en Calzada de Tlalpan

La SSC afirmó que los elementos se retiraron tras dialogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la versión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los elementos desplegaron una línea de contención para evitar que los manifestantes cerraran por completo la calzada. La dependencia afirmó en sus redes sociales que, después de dialogar, el personal se retiró del punto.

La autoridad también señaló que el operativo tenía como propósito replegar a los manifestantes y mantener abierta la circulación. Añadió que “al momento continúa el diálogo” con personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la Ciudad de México.

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No precisaron las autoridades cuántos policías participaron en el despliegue. Los videos que circularon en redes muestran una presencia numerosa de uniformados frente a los colectivos y escenas en las que varios familiares son sometidos y encapsulados.

Amnistía Internacional exige a la Fiscalía de Guanajuato investigar el asesinato de Patricia Negrete Tafoya

Patricia Negrete Tafoya es la cuarta mujer buscadora asesinada en Guanajuato en 2026. Créditos: @IM_Defensoras

La organización Amnistía Internacional condenó el asesinato de Patricia Negrete Tafoya y exigió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial, al advertir que el crimen contra la integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir ocurre en un entorno donde las personas buscadoras enfrentan amenazas y agresiones por una labor que corresponde al Estado.

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El caso se suma a una secuencia de ataques contra familiares que buscan a desaparecidos en la entidad: Patricia es la cuarta mujer buscadora asesinada en Guanajuato en 2026. En los últimos seis años, al menos 13 personas buscadoras han sido asesinadas en el estado y, entre 2019 y 2026, organizaciones civiles registran 23 casos de homicidios de personas vinculadas con la defensa de derechos humanos y el periodismo.