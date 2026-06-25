Condena Amnistía Internacional asesinato de una mujer buscadora en Guanajuato

Patricia Negrete Tafoya se convirtió en buscadora en 2021 tras la desaparición de su hermana en Pénjamo, Gto. Créditos: @IM_Defensoras

Amnistía Internacional condenó el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, buscadora e integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir” y exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial.

Negrete Tafoya fue asesinada a balazos la noche del 23 de junio en Pénjamo, Guanajuato, al salir de su jornada laboral en el Hospital Regional de ese municipio.

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La organización de derechos humanos señaló que el asesinato de Negrete Tafoya “constituye un hecho profundamente alarmante en un contexto en el que las personas buscadoras enfrentan amenazas, agresiones y riesgos constantes por realizar una labor que corresponde al Estado”.

Quién era Patricia Negrete Tafoya

Patricia se unió a las brigadas de búsqueda en 2021, tras la desaparición de su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de ese año en el mismo municipio de Pénjamo.

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Era reconocida en la comunidad por su labor altruista y por acompañar a otras familias en la búsqueda de sus seres queridos. (X @poplabmx)

Desde entonces, participó activamente en jornadas de rastreo, acompañamientos y reuniones con autoridades estatales. Era reconocida en la comunidad por su labor altruista y por acompañar a otras familias en la búsqueda de sus seres queridos.

Laura Angélica desapareció dejando a sus tres hijos y a una madre enferma de cáncer. Su pareja había sido asesinada en 2019 cuando viajaba en bicicleta por la carretera.

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Cómo ocurrió el ataque

La noche del martes 23 de junio, alrededor de las 22:30 horas, Patricia concluyó su turno en el área de intendencia del Hospital Regional de Pénjamo y abordó su motocicleta con dirección a su domicilio.

Sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas, sujetos armados que viajaban en otra motocicleta la interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el bulevar Santos Degollado, en la colonia Las Américas, sujetos armados que viajaban en otra motocicleta la interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones. Pese a la inmediata intervención del personal médico del hospital cercano, Negrete Tafoya ya no tenía signos vitales.

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Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el Ejército Mexicano desplegaron un operativo y acordonaron la zona. Los agresores huyeron.

Lo que exige Amnistía Internacional

Amnistía Internacional demandó que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato agote todas las líneas de investigación y considere de manera prioritaria la labor de Patricia como persona buscadora.

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El organismo exigió que las autoridades identifiquen, procesen y sancionen a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Además, subrayó que “el Estado tiene la obligación de garantizar la reparación integral del daño” a la familia de Patricia y de dar con el paradero de Laura Angélica Negrete Tafoya.

“La familia tiene derecho a conocer la verdad y a acceder a la justicia, y las autoridades están obligadas a garantizarlo”, advirtió la organización en su comunicado difundido a través de redes sociales.

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Amnistía Internacional también exhortó a las autoridades estatales y federales a adoptar acciones urgentes, efectivas y coordinadas para proteger a las mujeres buscadoras y a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Cuarta buscadora asesinada en Guanajuato en 2026

El crimen de Patricia Negrete Tafoya no ocurre de forma aislada. Es la cuarta mujer buscadora asesinada en Guanajuato en lo que va del año.

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En abril, Cecilia García Ramblas, del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fue hallada sin vida tras dos semanas desaparecida. El 9 de mayo, Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui, del mismo colectivo, fueron asesinadas juntas cuando viajaban en motocicleta.

Negrete Tafoya es, además, la segunda integrante del colectivo “Una Promesa por Cumplir” víctima de homicidio: en mayo de 2023, Teresa Magueyal Ramírez fue asesinada en San Miguel Octopan, Celaya, mientras se trasladaba en bicicleta.

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En los últimos seis años, al menos 13 personas buscadoras han sido asesinadas en Guanajuato. Según registros de organizaciones civiles, la cifra de homicidios de personas vinculadas a la defensa de derechos humanos y al periodismo asciende a 23 casos entre 2019 y 2026, la mayoría sin detenidos ni avances judiciales.

Impunidad y fallas en la protección estatal

La Fiscalía General de Guanajuato informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio y que los peritos aseguraron tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma larga en la escena. Hasta la fecha, no hay personas detenidas ni una línea de investigación hecha pública.

La semana previa al asesinato de Negrete Tafoya, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato presentó su Atlas de Riesgos 2025-2026. El documento registró 219 agresiones documentadas: 145 contra periodistas y 61 contra defensoras de derechos humanos.

Organizaciones como Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) cuestionaron el alcance del informe y señalaron que el Atlas no identifica a los agresores, omite la cifra negra y carece de criterios claros para definir las llamadas “zonas de silencio”.

Guanajuato acumula más de 5 mil personas desaparecidas, muchas de ellas sin ser localizadas desde hace más de cinco años. En todo el territorio nacional, el registro oficial supera las 135 mil personas desaparecidas no localizadas.

Amnistía Internacional advirtió que, “mientras las familias continúen enfrentando violencia por exigir verdad y justicia, el Estado mexicano seguirá incumpliendo su obligación de garantizar su seguridad, proteger sus derechos y atender la grave crisis de desapariciones que vive el país”.