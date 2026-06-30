Hay mucha gente presa por el ‘Cártel Inmobiliario’ en CDMX: Sheinbaum afirma mejoras en supervisión de construcciones tras 19-S

Una familia de espaldas observa con aparente duda modernos edificios residenciales en Miami, con un cartel de "For Sale" desenfocado al frente, simbolizando los retos del mercado inmobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Ciudad de México mantiene una vigilancia permanente sobre la seguridad de las construcciones y destacó que, tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 (19-S), se reforzaron los procesos de revisión para garantizar que los inmuebles cumplan con la normatividad vigente.

Al responder a una pregunta sobre la seguridad estructural de los edificios, motivada por el reciente terremoto registrado en Venezuela y las preocupaciones que este generó entre la población capitalina, la titular del Ejecutivo sostuvo que la capital del país cuenta con un marco regulatorio estricto y con instituciones especializadas para supervisar las edificaciones.

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Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que los edificios con pisos excedentes fueron sometidos a revisiones estructurales antes de cualquier proceso de regularización y que las denuncias penales contra los responsables no fueron retiradas.

Asimismo, la mandataria hizo referencia a las investigaciones relacionadas con el denominado “Cártel Inmobiliario”, asegurando que las irregularidades detectadas durante su administración como jefa de Gobierno derivaron tanto en procesos administrativos como en acciones penales contra los responsables.

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Sheinbaum afirma que hay personas en prisión por irregularidades del “Cártel Inmobiliario”

Durante su respuesta, Claudia Sheinbaum recordó que, cuando encabezó el gobierno de la Ciudad de México, se detectaron diversos edificios que habían sido construidos con pisos adicionales a los autorizados por la ley.

Explicó que, en muchos de esos casos, ya existían familias habitando los departamentos, por lo que no era viable desalojarlas pese a que habían adquirido sus viviendas de buena fe. Ante esa situación, se implementó un proceso de regularización administrativa, el cual estuvo condicionado a una revisión técnica exhaustiva de cada inmueble.

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La presidenta detalló que el primer paso consistió en realizar un análisis estructural para verificar que los edificios cumplían con las condiciones de seguridad necesarias. En aquellos inmuebles que no satisfacían los requisitos establecidos por la normatividad, los desarrolladores estuvieron obligados a ejecutar obras de reforzamiento estructural antes de continuar con cualquier procedimiento de regularización.

En cambio, los edificios que sí cumplían con las normas técnicas pudieron avanzar en su proceso administrativo, aunque ello no implicó cancelar las investigaciones judiciales contra quienes incurrieron en irregularidades.

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"Hay mucha gente presa por esas irregularidades del Cártel Inmobiliario“, afirmó la mandataria, al subrayar que las responsabilidades penales se mantuvieron independientemente de las soluciones adoptadas para proteger a los propietarios de los inmuebles.

Tras el sismo del 19-S se fortalecieron las revisiones de edificios en la Ciudad de México

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que uno de los principales aprendizajes que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación de las construcciones en la capital del país.

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Indicó que la Ciudad de México cuenta con un Instituto para la Seguridad de las Construcciones, encargado de revisar de manera permanente diversos inmuebles, especialmente aquellos ubicados en zonas con mayor nivel de vulnerabilidad, con el propósito de verificar que cumplan con la normativa vigente.

La mandataria explicó que este programa de inspección es continuo y que las revisiones se realizan de manera gradual debido a que, en algunos casos, los trabajos de reforzamiento representan inversiones importantes tanto para los propietarios como para las autoridades.

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“Se inicia por las zonas de mayor vulnerabilidad”, comentó, al explicar que las prioridades se establecen con base en criterios técnicos de riesgo y seguridad estructural.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que la capital mantiene un programa “muy, muy intenso” de supervisión de edificaciones, con el objetivo de reducir riesgos para la población y garantizar que las construcciones cumplan con los estándares establecidos después de las modificaciones realizadas a los reglamentos tras el 19-S.

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Las declaraciones se producen en un contexto en el que el reciente terremoto ocurrido en Venezuela volvió a despertar inquietud entre algunos habitantes de la Ciudad de México sobre la resistencia de los edificios y la aplicación de los reglamentos de construcción, un tema que la presidenta insistió está sujeto a una vigilancia permanente por parte de las autoridades especializadas.

¿Qué se sabe del caso del llamado “Cártel Inmobiliario” en CDMX?

El caso del denominado “Cártel Inmobiliario” ha permanecido en el centro del debate político durante los últimos años debido a las investigaciones sobre presuntas irregularidades en desarrollos inmobiliarios de la alcaldía Benito Juárez.

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El pasado 26 de mayo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, acusó al presidente nacional del PAN, Jorge Romero, de encubrir una presunta red de corrupción vinculada con la autorización de construcciones que excedían los niveles permitidos por la normatividad urbana en esa demarcación.

De acuerdo con la dirigente morenista, las investigaciones identificaron 130 inmuebles con irregularidades y un excedente de 264 pisos edificados fuera de la norma. Además, aseguró que más de 50 personas han sido procesadas por este caso, entre exalcaldes, exfuncionarios y particulares, algunos de ellos detenidos, sentenciados o considerados prófugos de la justicia.

Las acusaciones derivaron en un nuevo intercambio de señalamientos entre Morena y el PAN. Mientras el partido oficialista sostiene que existió una red de corrupción inmobiliaria, dirigentes panistas han rechazado las imputaciones y argumentan que las responsabilidades administrativas cambiaron con modificaciones legales realizadas durante administraciones anteriores.

México envió rescatistas y ayuda humanitaria tras el terremoto en Venezuela

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la seguridad estructural de los edificios ocurrieron luego de una pregunta relacionada con el terremoto que afectó recientemente a Venezuela, desastre que motivó una respuesta de apoyo por parte del Gobierno de México.

El 25 de junio, la mandataria anunció el envío de un contingente de ayuda humanitaria conformado por 250 militares, personal especializado en rescate y sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además de cinco binomios caninos, cuatro aeronaves, un dron, equipo para búsqueda y rescate, así como medicamentos y material de curación para apoyar a la población afectada.

Sheinbaum explicó que la misión mexicana evaluaría directamente las necesidades en territorio venezolano para determinar si sería necesario ampliar el apoyo humanitario conforme avanzaran las labores de atención a la emergencia.

La presidenta reiteró la solidaridad de México con el pueblo de Venezuela y señaló que la cooperación se mantendría en coordinación con las autoridades de ese país. El anuncio del despliegue coincidió con la preocupación expresada por algunos ciudadanos sobre la seguridad de las construcciones en la Ciudad de México, tema que dio origen a la pregunta respondida durante la conferencia matutina de este martes.

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