De la Unión Tepito a La Chokiza: las parejas de Sandra Cuevas que la han puesto en el ojo público

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc y empresaria, se ha colocado en el ojo público debido a que sus parejas sentimentales más recientes han sido detenidas por presuntos vínculos con grupos delictivos, entre ellos La Chokiza y la Unión Tepito.

Esto incluso la llevó a ser tendencia en Google Trends México, ya que el último arresto fue de Eduardo Pérez Tueme, quien fue puesto bajo custodia el pasado viernes en la Ciudad de México en cumplimento a una orden de aprehensión emitida por autoridades de Coahuila, presuntamente por el delito de fraude.

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Tras los hechos, Cuevas admitió que tenía un romance con Eduardo Pérez y adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa para revelar los crímenes en los que su pareja estaba involucrado, donde también habría tenido participación el senador de Morena, Luis Fernando Salazar.

“A mí me involucraron en un tema en el que nada tengo que ver. Quiero que me saquen de la ecuación y que mencionen a los que están dentro de este problema económico, fraude, dentro de este proceso legal”, afirmó en un video.

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Sandra Cuevas aparece junto a Eduardo Pérez Tueme en una fotografía. (X_ Sandra Cuevas)

Se trata del tercer caso público en que una pareja de la exfuncionaria es detenido: dos de ellos fueron arrestados a finales del año pasado, y estaban involucrados con grupos criminales con operaciones tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Relación con el líder de La Chokiza

Alejandro “N”, alias “El Choko”, fue detenido el 11 de septiembre de 2025 en un restaurante ubicado en la plaza Las Américas del municipio de Ecatepec, Estado de México.

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El hombre fue identificado como líder del grupo criminal La Chokiza, con operaciones en esa entidad del país y dedicada a la extorsión, venta de drogas e invasión de propiedades.

Luego de su arresto, y ante los señalamientos de que se trataba de la pareja sentimental de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas admitió que sostuvo una “relación efímera” con él, “como muchas más que he tenido”.

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Sin embargo, también señaló que “El Choko” había trabajado con otros personajes populares, como Azucena Cisneros y Vilchis, por lo que acusó que el caso se estaba usando en su contra porque a nadie más le había afectado la relación que tenían con Alejandro “N”.

En redes sociales circulan imágenes en donde se vincula a "El Choko" con Sandra Cuevas. Foto: (Redes sociales)

Giovanni Mata, alias “El Topo”: el novio vinculado con la Unión Tepito

La polémica no terminó ahí, ya que 15 días después fue detenido Giovanni Mata, conocido como “El Topo“, presunto integrante de La Unión Tepito que se desempeñó como funcionario de la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Sandra Cuevas, y que también fue su pareja sentimental.

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El sujeto fue detenido en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero luego de policías lo ubicaron con 101 bolsas con posible marihuana, 300 gramos de la misma hierba a granel, 63 envoltorios con aparente cocaína, 48 bolsas con la misma sustancia y una bolsa con posible cristal.

Foto: SSC / X- Sandra Cuevas

Giovanni Mata fue identificado por las autoridades como presunto integrante de la Unión Tepito y colaborador directo de “El Manzanas”. Como parte de sus labores en la alcaldía, se desempeñó como Director Territorial en Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo.

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Este arresto colocó aún más en el ojo público a la exfuncionaria, ya que en redes sociales circuló una fotografía en la que Cuevas aparecía con Alejandro “N”, alias “El Choko” y también con “El Topo”.

Fue días previos, durante una conferencia de prensa, que Sandra Cuevas reconoció que “El Topo” era su pareja sentimental en el mes de marzo.

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También circularon rumores de un romance con Adrián Rubalcava, el actual director del Metro

(X @AdrianRubalcava)

En mayo de 2023, los rumores sobre una posible relación entre Adrián Rubalcava, exalcalde de Cuajimalpa y actual director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y Sandra Cuevas comenzaron a tomar forma cuando circuló un video de ambos bailando “La Bebé-Remix”, de Yng Lucas y Peso Pluma, en un evento de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las apariciones conjuntas se multiplicaron: coincidieron en un acto de la alcaldía Cuajimalpa donde recrearon una escena del Titanic, y en octubre y noviembre de ese año Cuevas publicó fotografías y videos en redes sociales donde ambos aparecían abrazados con mensajes afectuosos.

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Ante la exposición pública, Rubalcava descartó cualquier vínculo romántico durante la presentación de su proyecto para buscar la candidatura a la jefatura de Gobierno dentro del Frente Amplio por México. “Somos amigos, somos amigos, eso pregúntenselo a ella”, declaró.

Cuevas, en conferencia de prensa, ofreció una respuesta más ambigua: reconoció que la relación había “cambiado con el tiempo” y admitió que existía un sentimiento, aunque rechazó el noviazgo con la frase “no somos novios, hay un sentimiento, pero él su vida política y sus decisiones es él y yo soy yo”.

Sin embargo, sus fotografías y videos juntos desataron los rumores de un posible amorío.

Dos políticos y un marino: las otras relaciones de Cuevas

CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)

Pese a estos rumores, Sandra Cuevas reveló este domingo a medios de comunicación que entre sus romances también se encuentran dos políticos que siguen en funciones, así como un elemento de la Secretaría de Marina (Semar).

Además, dijo que uno de los dos hombres vinculados con el grupos delictivos ya salió del reclusorio debido a que no le pudieron comprobar los cargos en sus contra; sin embargo no detalló si se trataría de “El Topo” o “El Choko”.

“No soy defensora de ninguna de mis ex parejas, es su problema, yo puedo responder solamente por mí, no puedo responder por ninguna pareja. Pero insisto, no todos han sido delincuentes porque los dos políticos siguen trabajando y están vigentes, el marino que hoy está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana tampoco es delincuente”, comentó.