Estadio Ciudad de México registra el nivel de lluvias más alto reportado en la capital, junio supera el promedio histórico

El campo de juego del Estadio Banorte se inunda por el nivel de lluvias más alto reportado en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A menos de un año de que la Ciudad de México vuelva a colocarse en el centro del futbol internacional por el Mundial 2026, las lluvias intensas ya pusieron bajo observación una de las zonas más importantes para el torneo: el entorno del Estadio Azteca, recinto que albergará partidos de la justa mundialista.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la estación pluviométrica ubicada en el Estadio Azteca, en la alcaldía Coyoacán, registró 65 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas, la cifra más alta de toda la capital.

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El dato cobra especial relevancia porque el inmueble, también identificado como Estadio Ciudad de México para efectos del torneo internacional, será una de las sedes mundialistas más emblemáticas. La capital mexicana recibirá cinco encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellos el partido inaugural, por lo que las condiciones urbanas, hidráulicas y de movilidad alrededor del estadio serán claves para la experiencia de miles de aficionados.

Estadio Azteca encabeza el reporte de lluvias en CDMX

El comunicado de SEGIAGUA detalló que el volumen de lluvia registrado en la capital superó los 42 millones de metros cúbicos, con afectaciones atendidas en distintas alcaldías. Sin embargo, el punto con mayor precipitación fue el Estadio Azteca, donde se reportaron 65 mm en un periodo de 24 horas.

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Además, el reporte precisó que en la zona del estadio llovieron cerca de 34.50 mm en apenas 30 minutos, entre las 17:45 y las 18:15 horas. En el lapso de una hora, de 17:45 a 18:45, la precipitación alcanzó aproximadamente 42.50 mm, lo que muestra la intensidad del fenómeno registrado en el sur de la capital.

La información es relevante no solo por el acumulado, sino por la velocidad con la que cayó la lluvia. En eventos masivos como los partidos del Mundial FIFA 2026, una tormenta de esa magnitud puede generar complicaciones en accesos, vialidades, transporte público, zonas peatonales y operación logística.

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SEGIAGUA despliega personal y maquinaria tras lluvias intensas

Ante las precipitaciones, la SEGIAGUA desplegó 118 elementos, entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje. También movilizó 48 equipos de maquinaria, entre ellos vehículos de bombeo de emergencia, equipos hidroneumáticos, unidades tipo Hércules, pipas y vehículos de apoyo.

La dependencia informó que sus brigadas atendieron el 100% de los encharcamientos reportados en alcaldías como Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

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Entre los puntos atendidos estuvieron Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Metrobús La Joya; el paso a desnivel de Pantitlán; el cruce de Viaducto Río de la Piedad y Avenida Río Churubusco, así como la periferia del Hospital de Psiquiatría IMSS San Fernando, en Tlalpan.

Las zonas con más lluvia en la capital

Además del Estadio Azteca, otras estaciones pluviométricas reportaron acumulados superiores a los 50 mm. Entre ellas estuvieron E.P. Reclusorio Sur, en Xochimilco, con 64.75 mm; San Pedro Mártir, en Tlalpan, con 59.75 mm; 100 Metros, en Gustavo A. Madero, con 55.55 mm; La Joya, en Tlalpan, con 55 mm, y Bosque de Tlalpan, con 54.5 mm.

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También se reportaron niveles importantes en estaciones del Estado de México, como E.P. Río Hondo, en Naucalpan, con 56.75 mm, y P. Madin, con 50 mm.

Pese a la intensidad de las lluvias, la SEGIAGUA informó que los niveles en presas, ríos y cauces se mantienen estables, lo que reduce el riesgo inmediato asociado con desbordamientos o incrementos críticos en cuerpos de agua.

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Junio supera el promedio histórico de lluvia en CDMX

El reporte también advierte que la precipitación acumulada en la Ciudad de México del 1 al 29 de junio de 2026 llegó a 219.71 mm, mientras que el promedio histórico mensual es de 126.12 mm. Es decir, la capital ya superó ampliamente el comportamiento promedio esperado para junio.

En el acumulado anual, del 1 de enero al 29 de junio de 2026, la ciudad suma 431.98 mm de precipitación, frente a un promedio histórico de 224.68 mm para el mismo periodo.

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Estos datos muestran que la temporada de lluvias ha tenido un comportamiento particularmente activo, con episodios intensos que obligan a reforzar la respuesta institucional en materia de drenaje, bombeo, movilidad y protección civil.

Mundial 2026: el reto alrededor del Estadio Azteca

El registro de lluvia en el Estadio Azteca ocurre en un contexto especialmente sensible para la capital. La sede mundialista no solo recibirá partidos de fase de grupos, sino también encuentros de eliminación directa, por lo que el entorno urbano deberá responder a grandes concentraciones de aficionados, cierres viales, transporte masivo y posibles lluvias durante los días de partido.

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Aunque el comunicado no reporta daños directos en el inmueble, sí coloca a la zona de Coyoacán como uno de los puntos con mayor acumulación pluvial. De cara al Mundial 2026, este tipo de reportes permite identificar áreas de atención prioritaria para evitar encharcamientos, retrasos y afectaciones a la movilidad durante los encuentros.

La operación hidráulica será parte clave del éxito logístico de la justa mundialista en la Ciudad de México. La lluvia del 28 de junio dejó una señal clara: el Estadio Azteca no solo tendrá que estar listo en lo deportivo, sino también en su capacidad de resistir una temporada de lluvias cada vez más intensa.