México

Onda tropical no. 13 y circulación ciclónica provocarán lluvias intensas en México: así será el clima hoy lunes 29 de junio

Este lunes, la onda tropical 12 dejará de afectar al territorio nacional; por su parte, en el norte continuará el ambiente muy caluroso con temperaturas de hasta 45 °C

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Mapa de México hecho de fieltro con nubes de fieltro y algodón, gotas de lluvia colgantes, tres figuras humanas con paraguas, un globo terrestre y un letrero de madera.
Una maqueta de México con nubes, gotas de lluvia y figuras con paraguas ilustra el pronóstico de precipitaciones por la onda tropical 13 y la circulación ciclónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La onda tropical número 13, en interacción con una circulación ciclónica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión e ingreso de humedad del océano Pacífico y el golfo de México, provocará este lunes 29 de junio lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en gran parte del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), mientras la onda tropical No. 13 avanzará hacia el oeste frente a las costas del Pacífico Sur mexicano, la onda tropical No. 12 continuará desplazándose hacia el oeste y dejará de afectar al territorio nacional durante la mañana de este lunes. A estos sistemas se suma una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país, así como una línea seca en la frontera norte, lo que favorecerá un ambiente de fuerte inestabilidad atmosférica.

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Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y fuertes rachas de viento, además de incrementar el riesgo de deslaves, inundaciones y desbordamiento de ríos y arroyos.

Onda tropical No. 13 y circulación ciclónica reforzarán el temporal de lluvias

El SMN explicó que la interacción entre la onda tropical número 13, la circulación ciclónica, los canales de baja presión y el ingreso de humedad mantendrá condiciones favorables para el desarrollo de tormentas durante gran parte de la jornada.

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Aunque la onda tropical No. 12 todavía influirá durante las primeras horas del día, el organismo precisó que dejará de afectar al país conforme continúe su desplazamiento hacia el oeste.

La combinación de estos sistemas mantendrá un importante aporte de humedad sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional, favoreciendo precipitaciones de distinta intensidad.

Guerrero encabezará las lluvias más intensas del país

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en:

  • Guerrero (este)

Asimismo, se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en:

  • Sinaloa
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Oaxaca

También habrá lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en:

  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí
  • Nayarit
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Tlaxcala
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Chiapas

Mientras que Sonora, Nuevo León, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán intervalos de chubascos y Baja California Sur tendrá lluvias aisladas.

El organismo advirtió que las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó atender las indicaciones de Protección Civil.

CDMX espera lluvias fuertes durante la tarde

La Ciudad de México permanecerá bajo condiciones de inestabilidad durante este lunes.

El pronóstico contempla lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, principalmente durante la tarde y noche.

En el Estado de México también continuarán las precipitaciones, sobre todo en las regiones norte y suroeste, donde podrían registrarse acumulados importantes.

Las autoridades recomendaron tomar previsiones en los traslados debido al riesgo de encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones en la movilidad.

Persistirá el ambiente caluroso en el norte y noroeste

A pesar del temporal de lluvias, continuará el ambiente muy caluroso en buena parte del norte del país.

El SMN pronostica temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en:

  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Sinaloa
  • Chihuahua

Además, se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en:

  • Baja California
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Durango
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Mientras que Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos registrarán temperaturas de entre 30 y 35 grados Celsius.

La Conagua recomendó mantenerse hidratado, vestir ropa de colores claros, evitar la exposición prolongada a la radiación solar y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Fuertes rachas de viento y oleaje en ambos litorales

Además de las lluvias, el SMN prevé rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Zacatecas
  • San Luis Potosí
  • Chiapas
  • Campeche
  • Oaxaca (Istmo de Tehuantepec)

También habrá rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa, Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo, así como de 30 a 50 km/h en entidades del centro y occidente del país.

En cuanto al litoral mexicano, se espera mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur y en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, se prevé oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró el llamado a la población para mantenerse informada mediante los canales oficiales de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil, ya que la interacción entre la onda tropical No. 13, la circulación ciclónica y el resto de los sistemas atmosféricos continuará favoreciendo condiciones de tiempo severo en varias regiones de México durante este lunes.

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