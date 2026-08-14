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De las pistas a la alberca: Checo Pérez presume su descanso durante las vacaciones de la Fórmula 1

El piloto mexicano se olvida de los autos y los motores para disfrutar de momentos inolvidables con su familia antes de reiniciar la temporada 2026

Un hombre con camiseta verde de México y gafas de sol camina entre gente en un evento. Detrás, una estructura negra con luces rojas y el logo de Fórmula 1.
Checo Pérez camina en el paddock con la camiseta de la Selección Mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sergio Michel Pérez Mendoza, conocido mundialmente como Checo Pérez, vive con su familia las vacaciones veraniegas que cada año la Fórmula Uno otorga tanto a los pilotos como los integrantes de cada escudería participante en la Máxima Categoría del deporte motor.

Este jueves 13 de agosto, el piloto mexicano de la escudería Cadillac Fórmula 1 Team, activó sus redes sociales para compartir, en una historia de Instagram, como vive el receso de verano de la Fórmula Uno lejos de los circuitos y cerca de su familia.

Checo publicó una imagen en la que se le observa relajado frente a una alberca, acompañado de su mascota y con el mar de fondo. La instantánea lleva consigo la canción “Mi Lugar Bonito” de ZeVoré y muestra a un Sergio Pérez tranquilo y en un ambiente natural.

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El parón de media temporada suele servir para que los pilotos recarguen energía y dediquen parte de su tiempo en realizar sus actividades personales. Para Checo Pérez, el descanso funciona para revivir ese instante en que se apartó del automovilismo para compartir con sus hijos y su esposa Carola Martínez.

El piloto mexicano frente a la alberca durante sus vacaciones de verano
El piloto mexicano frente a la alberca durante sus vacaciones de verano (Instagram / schecoperez)

Aparte, ayuda al volante azteca en analizar su desempeño con el equipo Cadillac y luego planificar la segunda parte del campeonato, en el que su meta principal es la zona de puntos, pues en once grandes premios él y su coequipero, Valtteri Bottas, siguen en cero.

No obstante, Sergio Pérez está delante de su compañero en cuanto a rendimiento, pues logró vencer a Valtteri Botas tanto en calificación (6-5) como en carrera (6-3), por lo que hay mayor seguridad en que los primeros puntos de la escudería Cadillac lleguen a través del piloto mexicano.

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¿Cómo le ha ido a Checo Pérez en la temporada 2026?

Coche de carreras blanco, negro y plata. Varios mecánicos con uniformes oscuros y guantes amarillos trabajan en los neumáticos. Casco de piloto, carteles de patrocinadores.
El piloto mexicano espera salir a pista para arrancar una de sus carreras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Checo Pérez había sumado unidades en el Gran Premio de Mónaco, al cruzar la meta en P10, sin embargo la Federación Internacional del Automóvil (FIA), penalizó al tapatío con 10 segundos y en consecuencia resbaló a la posición 15.

Al terminar la primera fase de la campaña, a continuación aparecen los resultados momentáneos de Sergio Checo Pérez en su regreso a la Fórmula Uno con la escudería Cadillac.

  1. Gran Premio de Australia: 16º lugar.
  2. Gran Premio de China: 15º puesto.
  3. Gran Premio de Japón: 17º posición.
  4. Gran Premio de Miami: 16º escalón.
  5. Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia.
  6. Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por sanción de 10 segundos).
  7. Gran Premio de Barcelona: 14º cupo.
  8. Gran Premio de Austria: 21º peldaño.
  9. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º casilla.
  10. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la carrera.
  11. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.

¿Cuándo terminan las vacaciones de verano de la Fórmula 1?

Hombre con polo blanco, pantalones caqui y gafas de sol camina en una pista. Hay personas y camiones de equipos en el fondo.
Checo Pérez camina por el paddock de la Gran Bretaña, junto a otras personas y vehículos de equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gran Circo reanudará la temporada 2026 durante el fin de semana del 24 al 26 de agosto, por lo que en días previos cada escudería deberá contar con equipo completo para viajar a los Países Bajos, país que albergará la siguiente carrera desde el Circuito de Zandvoort.

Enseguida te compartimos el resto del calendario oficial de la campaña 2026 de la Fórmula Uno, figurando el Gran Premio de la Ciudad de México, la cual se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, dentro del macro complejo de la Magdalena Mixhuca.

  1. Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026.
  2. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026.
  3. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026.
  4. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026.
  5. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026.
  6. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026.
  7. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026.
  8. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026.
  9. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026.
  10. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026.
  11. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.

Trayectoria de Checo Pérez en la Fórmula 1

El corredor mexicano subió a lo más alto del pódium por primera vez en 2020. EFE/Bryn Lennon POOL/Archivo
El corredor mexicano subió a lo más alto del pódium por primera vez en 2020. EFE/Bryn Lennon POOL/Archivo

El corredor mexicano, Sergio Checo Pérez, debutó en la Fórmula Uno en la temporada 2011, es decir, hace 15 años y en ese lapso ha sido parte de las escuderías: Sauber, McLaren, Sahara Force India, Racing Point, Red Bull Racing y ahora Cadillac.

Sergio Pérez Mendoza firma seis victorias a lo largo de su carrera en la Máxima Categoría, todas logradas entre 2020 y 2023: cinco con Red Bull Racing y una con Racing Point, con quien se subió al pódium por primera ocasión en la Fórmula Uno:

  1. Gran Premio de Sakhir 2020 (Baréin) — Racing Point
  2. Gran Premio de Azerbaiyán 2021 — Red Bull Racing
  3. Gran Premio de Mónaco 2022 — Red Bull Racing
  4. Gran Premio de Singapur 2022 — Red Bull Racing
  5. Gran Premio de Arabia Saudita 2023 — Red Bull Racing
  6. Gran Premio de Azerbaiyán 2023 — Red Bull Racing

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