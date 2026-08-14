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Dan 45 años de prisión a una pareja por matar a una recién nacida en un hotel de Sonora

El tribunal también fija multas de $325,710 para cada responsable tras probar que ambos asfixiaron a la recién nacida y dejaron su cuerpo en un contenedor en Caborca, Sonora

Dan 45 años de prisión a una pareja por matar a una recién nacida en un hotel de Sonora. Crédito: Fiscalía de Sonora.
Dan 45 años de prisión a una pareja por matar a una recién nacida en un hotel de Sonora. Crédito: Fiscalía de Sonora.
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José Eduardo “N” y Michelle Amairani “N” fueron condenados a 45 años de prisión por el homicidio de una recién nacida en Caborca, Sonora. Un tribunal impuso además multas y reparaciones de daño tras una investigación que acreditó el crimen mediante asfixia y el abandono del cuerpo en un contenedor de basura.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la sentencia condenatoria por el delito de homicidio infantil cometido en perjuicio de una recién nacida. Los hechos ocurrieron el 30 de noviembre de 2024 en un hotel de la colonia Centro de Caborca.

Penas económicas además de la prisión

Junto a la privación de la libertad, el tribunal fijó para cada uno de los sentenciados una multa de $325 mil 710 pesos. A ello se sumó la reparación del daño material de manera genérica y $5 mil 428 pesos por concepto de daño moral.

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Las condenas económicas se aplicaron de forma individual a cada responsable, además de las reparaciones de daño correspondientes.

Vista trasera de una persona con camiseta rosa y jeans, manos esposadas. Un agente con uniforme oscuro sujeta su brazo. Fondo borroso.
Dan 45 años de prisión a una pareja por matar a una recién nacida en un hotel de Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del crimen en el hotel de Caborca

Los hechos se registraron entre las 03:30 y las 04:00 horas del 30 de noviembre de 2024. En ese momento, José Eduardo “N” y Michelle Amairani “N” se encontraban hospedados en un hotel ubicado en calle Quiroz y Mora, entre calles 10 y 11, en la colonia Centro de Caborca.

Dentro de la habitación, ambos privaron de la vida a la recién nacida mediante asfixia mecánica por sofocación y estrangulamiento. Las lesiones provocadas fueron la causa directa del fallecimiento en el lugar.

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Una vez consumado el crimen, los sentenciados colocaron el cuerpo de la víctima en un contenedor de basura cercano a la habitación. Ese acto formó parte del conjunto de pruebas que el Ministerio Público integró para acreditar la responsabilidad penal de ambos.

Investigación que llevó a la condena

Las indagaciones de la FGJES permitieron reconstruir la secuencia de los hechos y reunir los elementos necesarios para sostener la acusación ante el tribunal.

El hallazgo del cuerpo en el contenedor de basura resultó determinante dentro del expediente. Ese indicio, junto con las diligencias practicadas en el interior del hotel, permitió vincular directamente a José Eduardo “N” y a Michelle Amairani “N” con el homicidio.

El Ministerio Público logró acreditar tanto el método empleado, asfixia mecánica por sofocación y estrangulamiento, como la participación de cada uno de los sentenciados en la comisión del delito.

Postura de la Fiscalía de Sonora

La FGJES reafirmó su política de cero tolerancia ante cualquier acto de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Contenedor de basura metálico con una sábana blanca, cinta policial amarilla FGJES alrededor, frente a un edificio de hotel.
Dan 45 años de prisión a una pareja por matar a una recién nacida en un hotel de Sonora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo señaló que todo homicidio infantil será investigado y llevado ante los tribunales con firmeza con el propósito de que quienes resulten responsables reciban penas acordes a la gravedad de los hechos.

La sentencia de 45 años de prisión contra José Eduardo “N” y Michelle Amairani “N” se inscribe en ese marco institucional, y representa el cierre judicial de un caso que tuvo su origen en los últimos días de noviembre de 2024 en el municipio de Caborca.

Violencia contra menores en Sonora

Sonora figura entre los estados con mayor número de homicidios de menores en el país. De acuerdo con el Observatorio Sonora por la Seguridad, en los últimos diez años se registraron 300 homicidios dolosos contra niñas y niños en la entidad, con un promedio de 15 casos por año según cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.

En solo los primeros cinco meses de 2025, el estado acumuló 17 asesinatos de menores, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), cifra que en ese periodo ya superó el promedio histórico anual registrado en la última década.

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