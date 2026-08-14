Organizan primera batalla de “farmear aura” en Veracruz: de qué trata la tendencia

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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En redes sociales se han popularizado las batallas de farmear aura, una moda que ya llegó a México, pues el primer evento de este tipo se organizó en el Puerto de Veracruz.

Los bailes incluyen hacer el six-seven o incluso mewing, además de posar como en los memes de redes sociales.

¿Qué es farmear aura y cómo empezó?

“Farmear aura” es una expresión popular en internet que significa hacer cosas para ganar carisma, presencia o respeto en una situación social. El término mezcla dos ideas:

Farmear : viene de los videojuegos y significa repetir acciones para conseguir recursos, experiencia o puntos, farming es una palabra en inglés que viene de granja.

Aura: en internet y redes sociales, se usa para referirse al carisma, la seguridad o la vibra que una persona proyecta, sin relación con temas espirituales.

Los jóvenes posan como en los memes y se reunen en calles para posar (TikTok/@pulifak)

Así, farmear aura es hacer algo que te haga ver mejor ante los demás, como salir bien de un momento difícil, tener una respuesta ingeniosa o mostrar mucha confianza.

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Si alguien hace algo vergonzoso o queda mal, “pierde aura”.

Es común ver frases como “+1,000 de aura” en tono de broma cuando alguien impresiona y “-5,000 de aura” cuando pasa un mal rato.

No existe una escala real; todo es parte del juego y el humor en redes.

El término nació en comunidades de videojuegos y anime, pero explotó en 2023 y 2024, especialmente en TikTok y en comunidades de deportes, gaming y memes.

En Latinoamérica, la expresión se viralizó aún más gracias a streamers y retos virales en redes sociales.

(Captura de pantalla)

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¿Qué son las batallas de farmear aura y cómo surgieron?

Las batallas de farmear aura son competencias, tanto en redes sociales como presenciales, donde los participantes buscan demostrar quién tiene más aura, es decir, quién proyecta más carisma o impacto ante el público.

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Todo empezó como un meme y reto en TikTok, pero creció hasta convertirse en eventos reales, sobre todo en países como Brasil, donde cientos de jóvenes asisten a estos “duelos”.

¿En qué consisten?

Dos personas (o más) se enfrentan haciendo poses, bailes, gestos o movimientos llamativos, inspirados en memes, cultura viral o simplemente improvisando.

El objetivo es impresionar y que el público (en persona o en línea) decida quién “farmeó” más aura.

No hay contacto físico ni reglas estrictas; gana quien logra la mejor reacción del público, los comentarios o una votación.

Es una dinámica rápida, divertida y abierta a cualquiera, sin importar habilidades de baile.

Estas batallas mezclan códigos de videojuegos, cultura “sigma” (seguridad y postura), referencias a deportes y hasta memes.

No es la primera vez que hay batallas en la calle

Batallas de Tektonik:

(Captura de pantalla)

El Tektonik (o Electro Dance) fue una tendencia juvenil en Francia entre 2006 y 2008, nacida en el club Metropolis de París.

Se caracterizaba por bailes energéticos y verticales, con movimientos rápidos de brazos, inspirados en música electrónica (hardstyle, jumpstyle) y moda colorida.

En las batallas, los bailarines se enfrentaban en duelos individuales, mostrando su agilidad y estilo para ganar el respeto del público.

El movimiento creció rápido gracias a videos en internet y se convirtió en moda global, aunque su auge fue breve.

Batallas de rap/freestyle:

Son duelos de improvisación verbal donde dos MCs (rappers) se enfrentan creando rimas espontáneas sobre una base musical.

Su origen está en la cultura hip-hop del Bronx en Nueva York en los años 70, como alternativa pacífica a los conflictos de pandillas.

Las batallas de freestyle buscan humillar al oponente usando ingenio, creatividad y flow, sin contacto físico. El público y un jurado deciden quién gana.

En Latinoamérica, estas batallas se volvieron masivas con eventos como Red Bull Batalla de los Gallos y son parte central de la cultura urbana