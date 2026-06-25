La resaca del Mundial en la CDMX: 40 toneladas de basura y una economía invisible para más de 10 mil personas

En su partido previo —el 18 de junio—, el conjunto tricolor venció 1-0 a Corea del Sur. Esa celebración dejó alrededor de 40 toneladas de basura en distintos puntos de la capital. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

La Ciudad de México amaneció con calles cubiertas de botellas de PET, latas, cartón y decenas de toneladas de residuos tras los festejos por el triunfo de la selección mexicana 3-0 ante Chequia. En su partido previo —el 18 de junio—, el conjunto tricolor venció 1-0 a Corea del Sur, una celebración que dejó alrededor de 40 toneladas de basura en distintos puntos de la capital, de acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.

Las 40 toneladas de residuos se concentraron principalmente en zonas como el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, donde se registraron las mayores concentraciones de aficionados durante los festejos. Las labores de limpieza incluyeron retiro de desechos sólidos, barrido manual y mecánico, así como lavado de calles, banquetas y áreas verdes tras la movilización masiva de personas en el espacio público.

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Este tipo de concentraciones ha sido utilizado como referencia por autoridades capitalinas para dimensionar el impacto de los festejos multitudinarios, donde cientos de miles de personas ocupan avenidas principales, glorietas y plazas públicas en lapsos muy cortos, generando acumulaciones significativas de residuos que rebasan la operación habitual de limpieza urbana.

Existen al menos 10 mil trabajadores voluntarios de limpia en la capital, quienes operan sin contrato ni prestaciones, según la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. (Luz Coello | Infobae México)

Más allá del sistema formal de limpieza urbana

A la par de estas labores, la gestión de residuos en la Ciudad de México no depende únicamente del sistema formal de limpia. Una parte relevante de la recuperación de materiales como PET, cartón, aluminio y otros residuos valorizables es realizada por trabajadores voluntarios e informales que participan en la recolección de basura en calles, puntos donde se concentra la basura antes de su disposición final y zonas de alta generación de desechos, según la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

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El organismo ha sostenido por varios años que existen al menos 10 mil trabajadores voluntarios de limpia en la capital, quienes operan sin contrato ni prestaciones y complementan sus ingresos mediante la recuperación y venta de materiales reciclables obtenidos del espacio urbano.

Estos trabajadores forman parte de una red de recuperación de residuos que se activa diariamente en la ciudad, especialmente en zonas de alta generación de basura, donde el PET, el cartón y el aluminio representan los materiales más buscados por su valor de reventa en el mercado del reciclaje.

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El valor oculto de los residuos: cuánto se gana con PET, cartón y aluminio

En la Ciudad de México, el PET se paga entre 4 y 7 pesos por kilo, el cartón entre 1 y 2 pesos, y el aluminio entre 18 y 30 pesos por kilo. No son precios oficiales, sino de mercado: varían según centros de acopio, intermediarios y demanda industrial.

En la Ciudad de México, el PET se paga entre 4 y 7 pesos por kilo, el cartón entre 1 y 2 pesos, y el aluminio entre 18 y 30 pesos por kilo. (Luz Coello | Infobae México)

En términos prácticos, un kilo de PET equivale a 40 o 50 botellas. Con un precio promedio de 5 a 6 pesos, se necesitan unos 8 a 10 kilos (350 a 450 botellas) para obtener entre 40 y 60 pesos.

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El aluminio es el material más rentable: un kilo equivale a unas 70 u 80 latas. Con un promedio de 20 a 25 pesos por kilo, se requieren alrededor de 150 latas para generar entre 40 y 50 pesos.

El cartón tiene menor valor: entre 1 y 2 pesos por kilo. Para obtener entre 40 y 60 pesos se necesitan de 20 a 40 kilos, siempre que esté seco y sin contaminación.

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La lógica es de volumen, no de pieza: el ingreso depende de la cantidad recolectada, la calidad del material y la rapidez de venta en centros de acopio.

A pesar de la Ley Seca impuesta por el gobierno capitalino para este miércoles, hubo gran venta de cerveza. (Luz Coello | Infobae México)

Así, los llamados ‘pepenadores’ —trabajadores que recolectan, separan y clasifican residuos en espacios urbanos o de disposición final—, laboran sin reconocimiento laboral formal y con ingresos variables que dependen directamente del volumen de desechos disponibles en su jornada diaria.

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Durante eventos masivos como los festejos deportivos, la generación de residuos en el espacio público aumenta de forma inmediata, lo que activa la recuperación de materiales reciclables desde las primeras horas posteriores a las concentraciones. La basura se convierte entonces en un insumo directo para estos trabajadores.

Tras cada celebración masiva en la capital se repite un patrón: ocupación de avenidas y plazas, catarsis, necesidad de festejar, acumulación de basura, afectaciones al mobiliario urbano y la intervención de los servicios formales de limpieza. Sin embargo, también participa y existe una red ‘invisible’ de trabajadores que recoge lo que queda en las calles cuando la multitud y la algarabía se dispersan.

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En la capital, a pesar de la lluvia, aficionados festejan el triunfo de la selección mexicana ante República Checa, el miércoles 24 de junio. (Crédito AP)