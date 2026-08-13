CNTE advierte que volverán a plantarse si Sheinbaum no cumple acuerdos con maestros de Oaxaca

Sección 22 condiciona acuerdos con Sheinbaum al cumplimiento de fechas.

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La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que retomará sus movilizaciones si los acuerdos alcanzados con la presidenta Claudia Sheinbaum no se cumplen en los plazos establecidos.

Tras una reunión de aproximadamente cuatro horas en Palacio Nacional, la dirigente sindical Yenny Araceli Pérez informó que existen fechas para atender distintos pendientes del magisterio de Oaxaca.

La representante señaló que durante el encuentro se plantearon demandas que ya habían sido expuestas ante las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación, por lo que consideró que la presencia de la presidenta permitió ratificar los compromisos pendientes.

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CNTE condiciona acuerdos y advierte nuevas movilizaciones

Pérez explicó que, además de las demandas nacionales de la organización, la Sección 22 presentó asuntos específicos relacionados con las condiciones laborales y educativas en Oaxaca.

Entre los temas abordados se encuentran:

Contratación de maestros y personal administrativo.

Recategorizaciones , asignación de claves y ascensos .

Pago de horas que permanecen pendientes.

Entrega de uniformes escolares .

Atención de incidencias correspondientes a ciclos escolares anteriores.

Seguimiento a procesos relacionados con justicia y trabajadores afectados.

La dirigente afirmó que existen más de mil 300 plazas vinculadas con procesos que comenzaron a gestionarse durante la movilización anterior. También indicó que algunos pagos están previstos para la segunda quincena de octubre.

Pese a los avances anunciados, la CNTE dejó claro que no considera cerrada la negociación.

“Si no hay solución, vamos a movilizarnos”, sostuvo Pérez, quien explicó que será la Asamblea Estatal la encargada de valorar los resultados y definir la ruta que seguirá el magisterio.

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Reunión con Sheinbaum retoma pendientes de Oaxaca

La reunión fue encabezada personalmente por Claudia Sheinbaum y contó con la participación de funcionarios federales y autoridades de Oaxaca. De acuerdo con la Sección 22, la mandataria instruyó dar seguimiento a los acuerdos que permanecían sin cumplimiento.

Pérez destacó que el encuentro era necesario porque, desde junio, algunos de los compromisos no habían registrado avances suficientes. Por ello, sostuvo que la movilización continuará siendo una herramienta de presión si las autoridades no cumplen.

La dirigente también señaló que permanece pendiente una mesa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aunque aseguró que la Sección 22 continuará con las actividades aprobadas por sus órganos internos.

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CNTE reclama jubilación y revisión del sistema de pensiones

Durante la conversación con la presidenta, el magisterio oaxaqueño también reiteró una demanda de carácter nacional: garantizar una jubilación digna para los trabajadores.

La organización mantiene entre sus principales exigencias la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y una revisión del sistema de pensiones. Pérez indicó que esta demanda seguirá formando parte de su posicionamiento político y de las acciones que emprenda la coordinadora.

También se abordaron casos relacionados con trabajadores y exdirigentes que enfrentan procesos de justicia. La Sección 22 mencionó expedientes vinculados con conflictos ocurridos desde 2006 y otros derivados de las protestas contra la reforma educativa.

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Dispositivo de seguridad genera molestia entre maestros

Alrededor de Palacio Nacional se desplegó un operativo preventivo previo al encuentro, con policías ubicados en calles cercanas y restricciones al tránsito peatonal y vehicular.

La dirigente cuestionó la medida y afirmó que los integrantes de la Sección 22 son trabajadores de la educación y no acudieron al encuentro con intención de confrontarse. Consideró innecesaria la presencia de un amplio número de elementos policiales.

El gobierno federal había explicado que el dispositivo tenía carácter preventivo. Sheinbaum recordó que la reunión fue acordada durante su visita a Oaxaca, luego de que integrantes de la Sección 22 solicitaran personalmente un encuentro para revisar los compromisos asumidos por las autoridades.

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¿Qué sigue para la Sección 22 de la CNTE?

Tras salir de Palacio Nacional, los representantes de la CNTE regresaron con sus compañeros movilizados para informar sobre los acuerdos. La base magisterial tendrá la responsabilidad de evaluar si los compromisos representan avances suficientes.

El encuentro ocurre después de semanas de protestas que incluyeron bloqueos, plantones y movilizaciones en la Ciudad de México y Oaxaca durante mayo y junio. La Sección 22 sostiene que su estrategia dependerá ahora del cumplimiento de las fechas pactadas.

Por ello, aunque la reunión fue calificada como positiva por la dirigente, el magisterio mantiene abierta la posibilidad de regresar a las calles. La advertencia quedó planteada: si los compromisos no avanzan, la CNTE volverá a movilizarse.

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