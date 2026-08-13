México
Agregar Infobae enGoogle

CNTE advierte que volverán a plantarse si Sheinbaum no cumple acuerdos con maestros de Oaxaca

La Sección 22 señaló que la Asamblea Estatal evaluará los avances y definirá si el magisterio regresa a las calles

Sección 22 condiciona acuerdos con Sheinbaum al cumplimiento de fechas.
Sección 22 condiciona acuerdos con Sheinbaum al cumplimiento de fechas.
Guardar

La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que retomará sus movilizaciones si los acuerdos alcanzados con la presidenta Claudia Sheinbaum no se cumplen en los plazos establecidos.

Tras una reunión de aproximadamente cuatro horas en Palacio Nacional, la dirigente sindical Yenny Araceli Pérez informó que existen fechas para atender distintos pendientes del magisterio de Oaxaca.

La representante señaló que durante el encuentro se plantearon demandas que ya habían sido expuestas ante las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación, por lo que consideró que la presencia de la presidenta permitió ratificar los compromisos pendientes.

PUBLICIDAD

CNTE condiciona acuerdos y advierte nuevas movilizaciones

Pérez explicó que, además de las demandas nacionales de la organización, la Sección 22 presentó asuntos específicos relacionados con las condiciones laborales y educativas en Oaxaca.

Entre los temas abordados se encuentran:

  • Contratación de maestros y personal administrativo.
  • Recategorizaciones, asignación de claves y ascensos.
  • Pago de horas que permanecen pendientes.
  • Entrega de uniformes escolares.
  • Atención de incidencias correspondientes a ciclos escolares anteriores.
  • Seguimiento a procesos relacionados con justicia y trabajadores afectados.

La dirigente afirmó que existen más de mil 300 plazas vinculadas con procesos que comenzaron a gestionarse durante la movilización anterior. También indicó que algunos pagos están previstos para la segunda quincena de octubre.

Pese a los avances anunciados, la CNTE dejó claro que no considera cerrada la negociación.

“Si no hay solución, vamos a movilizarnos”, sostuvo Pérez, quien explicó que será la Asamblea Estatal la encargada de valorar los resultados y definir la ruta que seguirá el magisterio.

PUBLICIDAD

Reunión con Sheinbaum retoma pendientes de Oaxaca

La reunión fue encabezada personalmente por Claudia Sheinbaum y contó con la participación de funcionarios federales y autoridades de Oaxaca. De acuerdo con la Sección 22, la mandataria instruyó dar seguimiento a los acuerdos que permanecían sin cumplimiento.

Pérez destacó que el encuentro era necesario porque, desde junio, algunos de los compromisos no habían registrado avances suficientes. Por ello, sostuvo que la movilización continuará siendo una herramienta de presión si las autoridades no cumplen.

La dirigente también señaló que permanece pendiente una mesa con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aunque aseguró que la Sección 22 continuará con las actividades aprobadas por sus órganos internos.

CNTE reclama jubilación y revisión del sistema de pensiones

Durante la conversación con la presidenta, el magisterio oaxaqueño también reiteró una demanda de carácter nacional: garantizar una jubilación digna para los trabajadores.

La organización mantiene entre sus principales exigencias la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y una revisión del sistema de pensiones. Pérez indicó que esta demanda seguirá formando parte de su posicionamiento político y de las acciones que emprenda la coordinadora.

También se abordaron casos relacionados con trabajadores y exdirigentes que enfrentan procesos de justicia. La Sección 22 mencionó expedientes vinculados con conflictos ocurridos desde 2006 y otros derivados de las protestas contra la reforma educativa.

Dispositivo de seguridad genera molestia entre maestros

Alrededor de Palacio Nacional se desplegó un operativo preventivo previo al encuentro, con policías ubicados en calles cercanas y restricciones al tránsito peatonal y vehicular.

La dirigente cuestionó la medida y afirmó que los integrantes de la Sección 22 son trabajadores de la educación y no acudieron al encuentro con intención de confrontarse. Consideró innecesaria la presencia de un amplio número de elementos policiales.

El gobierno federal había explicado que el dispositivo tenía carácter preventivo. Sheinbaum recordó que la reunión fue acordada durante su visita a Oaxaca, luego de que integrantes de la Sección 22 solicitaran personalmente un encuentro para revisar los compromisos asumidos por las autoridades.

¿Qué sigue para la Sección 22 de la CNTE?

Tras salir de Palacio Nacional, los representantes de la CNTE regresaron con sus compañeros movilizados para informar sobre los acuerdos. La base magisterial tendrá la responsabilidad de evaluar si los compromisos representan avances suficientes.

El encuentro ocurre después de semanas de protestas que incluyeron bloqueos, plantones y movilizaciones en la Ciudad de México y Oaxaca durante mayo y junio. La Sección 22 sostiene que su estrategia dependerá ahora del cumplimiento de las fechas pactadas.

Por ello, aunque la reunión fue calificada como positiva por la dirigente, el magisterio mantiene abierta la posibilidad de regresar a las calles. La advertencia quedó planteada: si los compromisos no avanzan, la CNTE volverá a movilizarse.

Temas Relacionados

CNTEClaudia SheinbaumSEPPalacio NacionalSección 22OaxacaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 13 de agosto: se comienzan a registrar lluvias en el Edomex y la capital

Consulta las últimas noticias y actualizaciones del clima: pronóstico, alertas y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 13 de agosto: se comienzan a registrar lluvias en el Edomex y la capital

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

La lona fue localizada la mañana de este jueves en un puente peatonal del sector Montebello, sobre la avenida Álvaro Obregón, y contiene acusaciones contra el teniente apodado “El Brujo” por presuntamente dejar en libertad a integrantes de La Mayiza

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

Cómo armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos: identificación de zonas seguras, protocolos y asignación de tareas

Saber cómo actuar antes, durante y después de un sismo da a las familias mayor seguridad y capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias

Cómo armar un Plan Familiar de Emergencia ante sismos: identificación de zonas seguras, protocolos y asignación de tareas

Harry Styles en el aeropuerto de la CDMX: así se despide de sus fans mexicanos

Tras una serie de seis conciertos inolvidables en el Estadio GNP Seguros, este es un recuento de los momentos maás memorables del querido artista en la capital mexicana

Harry Styles en el aeropuerto de la CDMX: así se despide de sus fans mexicanos

Survivor México: quién sale eliminado hoy 13 de agosto

El reality está a dos semanas de concluir

Survivor México: quién sale eliminado hoy 13 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de agosto: narcomanta atribuida a Iván Archivaldo exige a mando de la Defensa detener a Los Mayos en Culiacán

Desmantelan red de extorsión contra bares de la calzada Acoxpa: hay siete detenidos, droga y un arma larga asegurada

Localizan narcolaboratorio de metanfetamina con más de 6 mil litros de químicos en Culiacán: golpe supera los mil 900 mdp

Aseguran más de 2.2 millones de cigarros presuntamente apócrifos en el AICM

Salió a pescar en Acapulco y no regresó por días: la Marina lo encontró vivo en alta mar

ENTRETENIMIENTO

Crece la tensión entre Mariana Ochoa y Flor Vigna, la de OV7 dice que ya no la aguanta

Crece la tensión entre Mariana Ochoa y Flor Vigna, la de OV7 dice que ya no la aguanta

Un hijo propio: La estremecedora historia real del documental de Netflix que ocurrió en México

Harry Styles en el aeropuerto de la CDMX: así se despide de sus fans mexicanos

Survivor México: quién sale eliminado hoy 13 de agosto

Qué estudió y a qué se dedica Michel, el hijo menor de Verónica Castro y hermano de Cristian Castro

DEPORTES

Usuarios en redes tunden a Marc Crosas por romántico mensaje a Valeria Marín tras salida de TUDN

Usuarios en redes tunden a Marc Crosas por romántico mensaje a Valeria Marín tras salida de TUDN

Buscan que Estadio Cuauhtémoc sea sede para la Copa Oro 2027

México enfrentará a Suiza que dirige el hermano de Diana Flores

Los cuatros grandes de la Liga MX que se perfilan a las finales de la Leagues Cup

Álvaro Angulo fuera de peligro tras lesionarse con Pumas en la Leagues Cup