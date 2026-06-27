Estudiantes de Sonora desarrollan un automóvil eléctrico que podría venderse desde 140 mil pesos

AVIDO, el automóvil eléctrico creado por estudiantes del ITH.

Un grupo de estudiantes e investigadores del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM), presentó un prototipo funcional de automóvil 100% eléctrico desarrollado con tecnología nacional y pensado para recorridos urbanos.

El proyecto, denominado AVIDO, fue realizado en colaboración con la empresa AUTOMAX y estuvo encabezado por los estudiantes Luis Fernando Fierros Sanvicente, Nicole Hernández Cumplido y María de la Paz Llánez García, con el acompañamiento de profesores de la carrera de Ingeniería Mecánica.

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De acuerdo con los responsables del desarrollo, la iniciativa surgió con el propósito de explorar alternativas de movilidad eléctrica que puedan resultar más accesibles para la población y, al mismo tiempo, fortalecer la participación de instituciones educativas en proyectos de innovación tecnológica.

La presentación del vehículo se realizó esta semana en Hermosillo, donde fue mostrado como un prototipo completamente funcional, capaz de desplazarse por sus propios medios y de servir como base para futuras etapas de desarrollo.

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Estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo desarrollaron AVIDO, un prototipo de automóvil 100% eléctrico con tecnología mexicana.

Estas son las características del vehículo eléctrico

El automóvil fue diseñado para su utilización en entornos urbanos. Cuenta con un motor eléctrico de ocho caballos de fuerza que le permite alcanzar una velocidad máxima de 65 kilómetros por hora.

Además de ofrecer una autonomía de hasta 150 kilómetros por carga, aunque algunos reportes del proyecto señalan que el rendimiento promedio puede variar dependiendo de las condiciones de uso.

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El sistema incorpora frenado regenerativo, tecnología que permite recuperar parte de la energía durante las desaceleraciones, mientras que la batería requiere aproximadamente seis horas para completar una carga.

Los desarrolladores informaron que fabricar el prototipo representó un costo cercano a 190,000 pesos.

Con tecnología desarrollada en México, AVIDO busca abrir camino a vehículos eléctricos urbanos más accesibles para la población.

No obstante, estiman que, si el vehículo llega a producirse de forma industrial, el precio podría reducirse hasta un rango de entre 140,000 y 150,000 pesos, lo que lo colocaría entre las opciones eléctricas de menor costo desarrolladas en México.

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Características principales del proyecto:

Motor eléctrico de ocho caballos de fuerza.

Velocidad máxima de 65 kilómetros por hora.

Autonomía de hasta 150 kilómetros por carga.

Sistema de frenado regenerativo .

Tiempo aproximado de recarga de seis horas.

Diseño modular para facilitar la personalización de algunos componentes.

Vehículo compacto con capacidad para dos ocupantes.

Proyecto forma parte del impulso a la electromovilidad

De acuerdo con la información difundida por el Instituto Tecnológico de Hermosillo, el desarrollo se encuentra alineado con el Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles, iniciativas orientadas a fortalecer la industria nacional relacionada con la movilidad eléctrica y las energías limpias.

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Asimismo, el proyecto busca integrarse a la cadena de valor de Olinia, estrategia impulsada para fomentar el desarrollo de vehículos eléctricos compactos con tecnología mexicana.

El proyecto AVIDO busca incorporarse al ecosistema de Olinia para fortalecer el desarrollo de vehículos eléctricos con tecnología mexicana. (Cepropie / Youtube)

En los últimos meses también se han presentado otras iniciativas enfocadas en este segmento, como el vehículo eléctrico TT01, desarrollado en Tlaxcala, reflejando el interés de distintas regiones del país por participar en el desarrollo de soluciones de movilidad sustentable.

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Producción comercial dependerá de futuras evaluaciones

Aunque el prototipo ya fue presentado y se encuentra en funcionamiento, sus creadores precisaron que todavía deberá superar diversas etapas antes de una eventual comercialización.

Entre los procesos pendientes se encuentran la validación técnica, pruebas adicionales de desempeño, optimización de costos y evaluación de la viabilidad de una producción a mayor escala.

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La viabilidad comercial del vehículo dependerá de que supere las pruebas técnicas y de desempeño previstas por sus desarrolladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las estimaciones del equipo desarrollador, si estas etapas avanzan conforme a lo previsto, la fabricación comercial podría comenzar entre finales de 2027 e inicios de 2028.

Con este proyecto, el Instituto Tecnológico de Hermosillo busca demostrar la capacidad de estudiantes e investigadores para desarrollar soluciones tecnológicas en el ámbito de la movilidad eléctrica.

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No obstante, el futuro del vehículo dependerá de que concluya satisfactoriamente las fases de evaluación y de que se consoliden las condiciones necesarias para su producción e incorporación al mercado mexicano.