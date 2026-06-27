México

Canciller Roberto Velasco celebra la Marcha LGBT 2026: “Aquí la diferencia no se tolera, se abraza”

El Secretario de Relaciones Exteriores habló de la evolución del respeto a la diversidad sexual en México

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Roberto Velasco como nuevo canciller, destacando su representación para las poblaciones LGBTIQ+: “Celebramos la decisión de nuestra Presidenta… un digno representante de nuestras poblaciones #LGBTIQ+ ahora al frente de la @SRE_mx.”
Roberto Velasco como nuevo canciller, destacando su representación para las poblaciones LGBTIQ+: “Celebramos la decisión de nuestra Presidenta… un digno representante de nuestras poblaciones #LGBTIQ+ ahora al frente de la @SRE_mx.”

Este 27 de junio se celebró la marcha del orgullo LGBT+ en la Ciudad de México, un evento multitudinario que año con año junta a las diversidades sexuales para recorrer las calles de una de las capitales más importantes del mundo.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Velasco, quien pertenece a la comunidad LGBT+, subió un video a sus redes sociales para celebrar el evento:

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“México es muchos Méxicos y en todos cabe la libertad de ser. Decidir cómo ser feliz. Decidir a quién amar. No es un privilegio que se concede, es un derecho que se reconoce. Aquí amar no se esconde, se celebra”.

El canciller también habló de los avances en materia de derechos que se han alcanzo en México:

Marcha LGBTQ+, CDMX, 28 junio 2025
Créditos: Cuartoscuro

“Y esa convicción no se queda en nuestras fronteras. En cada foro, en cada mesa internacional o espacio multilateral, México alza la voz por la dignidad de todas las personas, sin distinción. Defendemos en el mundo lo que somos en casa: un país abierto, plural y sin miedo a la diferencia”.

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Para resaltar el punto de tolerancia en el que se encuentra nuestro país, Roberto Velasco no dudó en hablar de el pasado, cuando el respeto a las identidades sexo diversas todavía no era palpable en la sociedad:

“Hubo un tiempo en que el prejuicio se disfrazaba de costumbre y la intolerancia se confundía con identidad. Ese México quedó atrás. Hoy, frente a las voces que todavía insisten en el odio, el señalamiento y la exclusión, la inmensa mayoría respondemos con respeto, con apertura y con esperanza. Porque el odio no representa lo que somos ni el futuro que estamos construyendo”.

“Este 2026 México marcha con orgullo por todas las personas, por la memoria de quienes no pudieron y por el futuro de quienes ya no tendrán que pedir permiso para ser. Hoy el mundo nos mira y encuentra un país orgulloso de sus orígenes y abierto a lo distinto, orgulloso de su pueblo, de su historia y de su diversidad. Un país que no le pide a nadie dejar de ser quien es. Que esta marea de colores nos recuerde quiénes somos. Un país capaz de mirar a cada persona y decirle que aquí tiene un lugar. Que el orgullo no sea solo nuestro hoy, sino la señal que México le da al mundo. Que aquí la diferencia no se tolera, se abraza. Que aquí ser libre y amar son la misma cosa. Y que orgullo es libertad”, agregó.

¿Qué significa LGBT?

Marcha LGBTQ+, CDMX, 28 junio 2025
Créditos: Cuartoscuro

LGBT son las siglas de:

  • L — Lesbiana: mujeres que sienten atracción romántica y/o sexual hacia otras mujeres.
  • G — Gay: hombres que sienten atracción romántica y/o sexual hacia otros hombres. En algunos contextos, el término se usa de forma más amplia para referirse a personas homosexuales en general.
  • B — Bisexual: personas que sienten atracción romántica y/o sexual hacia personas de su mismo género y de otros géneros.
  • T — Trans (o transgénero): personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Incluye a mujeres trans, hombres trans y personas no binarias, entre otras identidades.

El acrónimo surgió en la década de 1990 como una evolución del término “comunidad gay”, con el objetivo de ser más incluyente. Con el tiempo se han añadido letras adicionales para ampliar la representación:

  • Q — Queer o Questioning (en cuestionamiento)
  • I — Intersexual
  • A — Asexual
  • + — Un signo que engloba otras identidades de género y orientaciones sexuales no representadas en las letras anteriores

La versión extendida más común hoy es LGBTQ+ o LGBTIQ+.

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