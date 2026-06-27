México

Feria del Amaranto 2026: Eugenia León, mariachi y teatro, en una celebración al dulce mexicano más saludable: lugar, fechas y horarios

La programación incluye teatro, agrupaciones regionales y conversatorios sobre pueblos originarios, agricultura familiar e innovación alrededor de un ingrediente emblemático de la cocina mexicana

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Lila Downs posa frente al Monumento a la Revolución, rodeada de dulces de amaranto, cacahuete, semillas y una calavera de azúcar.
El evento es organizado por el Gobierno de la Ciudad de México a través de cuatro secretarías: Turismo, Medio Ambiente, Cultura y Desarrollo Económico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria del Amaranto 2026 llegará al Monumento a la Revolución de la Ciudad de México del 3 al 5 de julio con entrada libre, una cartelera encabezada por Eugenia León y una agenda que mezcla música en vivo, teatro, gastronomía y conversatorios sobre el grano más emblemático de la cocina prehispánica mexicana.

El evento es organizado por el Gobierno de la Ciudad de México a través de cuatro secretarías: Turismo, Medio Ambiente, Cultura y Desarrollo Económico. La inauguración protocolaria está programada para el viernes 3 de julio a las 11:00 hrs en la Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

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Cartel con texto sobre la inauguración de la Feria del Amaranto, fecha, hora y ubicación en el Monumento a la Revolución, y logos oficiales
Un cartel del Gobierno de la Ciudad de México anuncia la inauguración de la Feria del Amaranto el viernes 3 de julio de 2026 en el Monumento a la Revolución. (Gobierno CDMX)

Tres días de programación con acceso gratuito

Cartel con el calendario de la Feria del Amaranto. Muestra días, horas y nombres de actividades para el 3, 4 y 5 de julio. Incluye logos gubernamentales
El calendario de actividades de la Feria del Amaranto detalla eventos y horarios programados del 3 al 5 de julio en la Ciudad de México. (Gobierno CDMX)

La feria operará viernes y sábado de 10:00 a 18:00 hrs, y el domingo de 10:00 a 15:00 hrs. El primer día arranca con el Grupo Tribu en música prehispánica, seguido del Mariachi Garibaldi a las 14:00 hrs y la obra de teatro Las Meninas de Luis Huitrón al cierre de la jornada, a las 18:00 hrs.

El sábado 4 concentra la mayor densidad artística. A las 14:00 hrs se presenta Paraíso Mexicano, a las 15:00 hrs el Mariachi de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y a las 17:00 hrs Eugenia León cierra la noche como figura estelar del cartel.

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El domingo 5, último día, incluye a Norma Anel Cervantes al mediodía y a Sabor Latino a las 14:00 hrs, antes del cierre definitivo del evento a las 16:00 hrs.

Múltiples barras rectangulares y discos circulares de cereales y frutos secos envueltos en plástico transparente, con semillas variadas
Una colección de dulces y barras de amaranto, decorados con diversas semillas y frutos secos, se exhibe envuelta en plástico. (Secretaría de Agricultura)

Conversatorios sobre el futuro del amaranto

Cartel con el título Feria del Amaranto y Eugenia León, incluye dos figuras prehispánicas y listado de artistas y actividades culturales
El cartel promocional de la Feria del Amaranto de la Ciudad de México detalla las actividades y artistas, incluyendo la presentación de Eugenia León y obras de teatro. (Gobierno CDMX)

La programación académica se distribuye en los tres días. El viernes arranca con un conversatorio sobre pueblos originarios y patrimonio biocultural. El sábado concentra la mayor parte de los foros: se abordarán la innovación para promover el consumo del grano, su papel en sistemas de agricultura familiar, la diversidad de usos y el potencial del amaranto de Tultehualco como alimento y producto cultural.

El domingo cierra con un foro abierto titulado “El futuro del amaranto en la Ciudad de México”.

Un grano ancestral en el centro de la agenda cultural

Dos manos sostienen un manojo de tallos de amaranto con inflorescencias rojizas y hojas verdes en un campo de cultivo bajo un cielo azul
Manos recolectan tallos de amaranto con sus inflorescencias en un campo de cultivo. (Secretaría de Agricultura)

La feria reúne a comunidades productoras del grano y busca posicionarlo como símbolo de identidad, soberanía alimentaria y desarrollo económico local. Además de Eugenia León y Las Meninas, el cartel incluye a Los Huastecos, Los Reyes de Veracruz, Sabor Latino y Grupo Tribu, entre otros.

La convocatoria fue difundida por Alejandra Frausto en redes sociales, con mención a la jefa de Gobierno Clara Brugada, y está respaldada por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México como instancia anfitriona del acto de inauguración.

Cómo llegar al Monumento a la Revolución

Póster promocional con el Monumento a la Revolución, texto "Feria del Amaranto", fechas 3 al 5 julio 2026, programa de actividades, y logos del Gobierno de la Ciudad de México
Un afiche publicita la Feria del Amaranto en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, programada del 3 al 5 de julio de 2026, con el detalle de sus actividades culturales. (Gobierno CDMX)

El recinto se ubica en Plaza de la República s/n, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. La opción más directa en transporte público es el Metro Línea 2 (azul), con bajada en la estación Revolución, a dos minutos a pie del acceso principal.

También se puede llegar en Metrobús Línea 1 —estación Plaza de la República, frente al monumento— o en Metrobús Línea 7, estación Amajac. Quienes prefieran el Metro Línea 1 (rosa) pueden bajar en Hidalgo y caminar unos 10 minutos hacia el norte.

El amaranto en la agenda cultural de la Ciudad de México

Ilustración de la planta de amaranto con flores rosadas y semillas blancas. Texto sobre las propiedades nutricionales y logotipo oficial
Una infografía de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México detalla las propiedades nutricionales del amaranto e indica su contenido de proteínas, fibra y minerales. (Secretaría de Agricultura)

La Feria del Amaranto que arranca el 3 de julio no es el único evento anual dedicado a este grano en la capital. Desde 1971, el pueblo de Santiago Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco, celebra la Feria de la Alegría y el Olivo, que en 2026 llegó a su edición 53 con más de 80 puestos de productores y una oferta de más de 100 productos derivados del amaranto.

Ese evento, de tradición comunitaria, convoca cada año cerca de un millón de visitantes y genera una derrama económica de entre 7 y 8 millones de pesos, según sus organizadores. La feria del Monumento a la Revolución amplía ahora esa agenda hacia el centro de la ciudad, con un enfoque que suma la dimensión artística y el debate sobre soberanía alimentaria.

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