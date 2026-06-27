México

La Barby Juárez confirma que entrenará a Bellakath: “Se va a subir al ring”

La campeona mexicana confirmó que comenzará a trabajar con la intérprete de reggaetón mexa

Guardar
Google icon
Mariana “La Barby” Juárez revela que Bellakath ya se prepara para subir al ring. (Foto: Instagram/@labellakath)
Mariana “La Barby” Juárez revela que Bellakath ya se prepara para subir al ring. (Foto: Instagram/@labellakath)

La posibilidad de ver a Bellakath con los guantes puestos tomó fuerza luego de que Mariana “La Barby” Juárez revelara que la cantante ya se prepara para dar el salto al próximo Ring Royale.

La boxeadora confirmó ante los medios que ambas trabajarán juntas de cara al reto deportivo.

Aunque todavía no existe confirmación oficial por parte del evento ni sobre quién será la rival de Bellakath, las declaraciones de Juárez avivaron las especulaciones alrededor del espectáculo, donde en meses recientes también ha sonado con fuerza el nombre de Yeri Mua.

PUBLICIDAD

La Barby Juárez confirma que entrenará a Bellakath

La Barbie Juárez, Cañas Zárate, Andy Ruiz, Óscar Valdéz y Ana María "Guerrera" Torres,
La Barby Juárez confirma que entrenará a Bellakath. - Foto: Cuartoscuro

Al responder a las preguntas de la prensa, la campeona sorprendió al anunciar que Bellakath será una de las artistas que contará con su asesoría para el Ring Royale, luego de ser consultada sobre si alguna figura del espectáculo la había buscado para prepararse de cara a ese evento.

"Sí, por ahí ya estamos ahí con algunas y ahí vamos a estar trabajando con Bellakath, que también dice que se va a subir al ring“, declaró la boxeadora al confirmar el inicio de esta colaboración.

PUBLICIDAD

Cuando le preguntaron si el combate sería frente a Yeri Mua, Juárez aclaró que desconoce ese detalle. "No sé contra quién vaya a ser, la verdad no sé, pero pues ahí vamos a estar echándole la mano, apoyando en lo que se pueda“, comentó.

Poncho de Nigris impulsó Ring Royale con box entre influencers

Primer plano del rostro de Poncho de Nigris mirando hacia arriba y a la derecha, con el logo dorado de Ring Royale en un círculo negro en la esquina superior derecha
Poncho de Nigris generó polémica al ofrecer hasta 800 mil pesos por el Pato Merlín, mascota viral del Mundial 2026, y la familia rechazó venderlo. (Instagram: @ponchodenigris)

Poncho de Nigris anunció la organización de Ring Royale en el año 2025, siendo un evento de boxeo entre influencers y celebridades con el objetivo de captar la atención del público digital.

El creador de contenido explicó que buscaba enfrentar a figuras conocidas en un formato que combinaba espectáculo y combates deportivos.

Recientemente de Nigris también generó polémica al intentar comprar al Pato Merlín, la mascota viral del Mundial 2026, para convertirlo en la imagen oficial de Ring Royale. Incluso ofreció hasta 800 mil pesos a la familia propietaria del ave; sin embargo, la propuesta fue rechazada y sus dueños se negaron a vender al animal.

La rivalidad entre Yeri Mua y Bellakath mantuvo la expectativa por un posible combate

La cantante ha sido abierta respecto a su transformación física y las cirugías estéticas a las que se ha sometido.
La rivalidad entre Yeri Mua y Bellakath se traslada a redes sociales y mantiene la expectativa de un posible combate en Ring Royale. . (Foto: @labellakath, Instagram)

La confrontación entre Yeri Mua y Bellakath se ha convertido en una de las principales conversaciones alrededor de Ring Royale. La rivalidad entre ambas cantantes trascendió el ámbito musical y se trasladó a las redes sociales, donde sus seguidores impulsaron memes, retos y constantes intercambios de mensajes.

La posibilidad de que ambas protagonizaran un combate de boxeo dentro del evento organizado por Poncho de Nigris alimentó la conversación digital. Los fanáticos consideraron que el enfrentamiento podría llevar al ring una de las rivalidades más comentadas entre influencers y artistas urbanas.

El interés no solo se centró en el espectáculo, sino también en la expectativa de ver frente a frente a dos figuras con comunidades digitales muy activas. Mientras tanto, los organizadores de Ring Royale mantienen la atención del público al no confirmar las próximas peleas ni a los siguientes participantes de la siguiente edición.

Temas Relacionados

La Barby JuárezBellakathmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué significa que una paloma visite tu casa? Estas son las creencias y la explicación científica

Su presencia en el hogar suele generar preguntas entre quienes buscan entender si se trata de una simple coincidencia o de un hecho con un significado especial

¿Qué significa que una paloma visite tu casa? Estas son las creencias y la explicación científica

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de junio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 27 de junio

Del mercado a la basura: frutas y verduras son los alimentos más desperdiciados en México

Los vegetales constituyen el 18.8 % del desperdicio de alimentos en los hogares mexicanos

Del mercado a la basura: frutas y verduras son los alimentos más desperdiciados en México

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

La concentración inicia a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Centro Histórico, pero con cambios logísticos relevantes

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

¿Distanciadas? Fabiola Campomanes responde sobre su amistad con Yolanda Andrade

La actriz fue contundente con su postura tras ser cuestionada sobre el estado de salud de la conductora

¿Distanciadas? Fabiola Campomanes responde sobre su amistad con Yolanda Andrade
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Marina golpea a Los Salazar: detiene a “El Monstruo” junto con tres sicarios en Ciudad Obregón

Detienen en Veracruz a mujer relacionada con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

Golpe al Cártel de Sinaloa en Durango: aseguran 46 vehículos, inmuebles y arsenal

ENTRETENIMIENTO

¿Distanciadas? Fabiola Campomanes responde sobre su amistad con Yolanda Andrade

¿Distanciadas? Fabiola Campomanes responde sobre su amistad con Yolanda Andrade

Hermano de Alicia Machado perdió su departamento y su tío está desaparecido tras el doble terremoto en Venezuela

Sandra Cuevas respalda la demanda de la hija de Carmen Salinas contra Emiliano Aguilar: “Se le debe poner un alto”

Alfredo Adame vuelve a la Marcha del Orgullo en CDMX en medio de choques con la prensa y conflicto con su hijo

Galilea Montijo desata a rumores de boda con su novio Isaac Moreno, sigue usando el anillo

DEPORTES

Cuánto cobra la Selección Mexicana por jugar en el Mundial aunque pierda contra Ecuador

Cuánto cobra la Selección Mexicana por jugar en el Mundial aunque pierda contra Ecuador

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

¿Quién pasará a octavos en el México vs Ecuador? Este es el resultado que anticipa los pronósticos

Argelia vs Austria en VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo J en Kansas City por el Mundial 2026

Con emotivo video, Sudáfrica se despide México tras conseguir su boleto a dieciseisavos del Mundial 2026