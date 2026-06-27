La Barby Juárez confirma que entrenará a Bellakath: “Se va a subir al ring”

Mariana “La Barby” Juárez revela que Bellakath ya se prepara para subir al ring. (Foto: Instagram/@labellakath)

La posibilidad de ver a Bellakath con los guantes puestos tomó fuerza luego de que Mariana “La Barby” Juárez revelara que la cantante ya se prepara para dar el salto al próximo Ring Royale.

La boxeadora confirmó ante los medios que ambas trabajarán juntas de cara al reto deportivo.

Aunque todavía no existe confirmación oficial por parte del evento ni sobre quién será la rival de Bellakath, las declaraciones de Juárez avivaron las especulaciones alrededor del espectáculo, donde en meses recientes también ha sonado con fuerza el nombre de Yeri Mua.

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La Barby Juárez confirma que entrenará a Bellakath

La Barby Juárez confirma que entrenará a Bellakath. - Foto: Cuartoscuro

Al responder a las preguntas de la prensa, la campeona sorprendió al anunciar que Bellakath será una de las artistas que contará con su asesoría para el Ring Royale, luego de ser consultada sobre si alguna figura del espectáculo la había buscado para prepararse de cara a ese evento.

"Sí, por ahí ya estamos ahí con algunas y ahí vamos a estar trabajando con Bellakath, que también dice que se va a subir al ring“, declaró la boxeadora al confirmar el inicio de esta colaboración.

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Cuando le preguntaron si el combate sería frente a Yeri Mua, Juárez aclaró que desconoce ese detalle. "No sé contra quién vaya a ser, la verdad no sé, pero pues ahí vamos a estar echándole la mano, apoyando en lo que se pueda“, comentó.

Poncho de Nigris impulsó Ring Royale con box entre influencers

Poncho de Nigris generó polémica al ofrecer hasta 800 mil pesos por el Pato Merlín, mascota viral del Mundial 2026, y la familia rechazó venderlo. (Instagram: @ponchodenigris)

Poncho de Nigris anunció la organización de Ring Royale en el año 2025, siendo un evento de boxeo entre influencers y celebridades con el objetivo de captar la atención del público digital.

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El creador de contenido explicó que buscaba enfrentar a figuras conocidas en un formato que combinaba espectáculo y combates deportivos.

Recientemente de Nigris también generó polémica al intentar comprar al Pato Merlín, la mascota viral del Mundial 2026, para convertirlo en la imagen oficial de Ring Royale. Incluso ofreció hasta 800 mil pesos a la familia propietaria del ave; sin embargo, la propuesta fue rechazada y sus dueños se negaron a vender al animal.

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La rivalidad entre Yeri Mua y Bellakath mantuvo la expectativa por un posible combate

La rivalidad entre Yeri Mua y Bellakath se traslada a redes sociales y mantiene la expectativa de un posible combate en Ring Royale. . (Foto: @labellakath, Instagram)

La confrontación entre Yeri Mua y Bellakath se ha convertido en una de las principales conversaciones alrededor de Ring Royale. La rivalidad entre ambas cantantes trascendió el ámbito musical y se trasladó a las redes sociales, donde sus seguidores impulsaron memes, retos y constantes intercambios de mensajes.

La posibilidad de que ambas protagonizaran un combate de boxeo dentro del evento organizado por Poncho de Nigris alimentó la conversación digital. Los fanáticos consideraron que el enfrentamiento podría llevar al ring una de las rivalidades más comentadas entre influencers y artistas urbanas.

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El interés no solo se centró en el espectáculo, sino también en la expectativa de ver frente a frente a dos figuras con comunidades digitales muy activas. Mientras tanto, los organizadores de Ring Royale mantienen la atención del público al no confirmar las próximas peleas ni a los siguientes participantes de la siguiente edición.