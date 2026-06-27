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México suma sus primeras medallas en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2026

México tuvo un arranque positivo en Medellín al sumar dos medallas durante la primera jornada del Campeonato Panamericano de Atletismo 2026

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La selección mexicana tuvo un inicio positivo en el Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, que se celebra en Medellín, Colombia, al sumar una medalla de oro y una de bronce durante la primera jornada de competencias.

Además, Jair Portillo obtuvo su clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 tras conquistar el primer lugar en salto de altura.

El certamen continental, que concluirá el próximo 28 de junio, reúne a atletas de distintos países de América y otorgará plazas para Lima 2027 a los campeones de las 50 pruebas programadas.

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Jair Portillo conquista el oro y clasifica a Lima 2027

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El principal resultado para la delegación mexicana llegó con Jair Portillo, quien se proclamó campeón en la prueba de salto de altura tras registrar 2.15 metros. Aunque no logró superar los 2.20 metros en sus tres intentos, la marca fue suficiente para imponerse al dominicano Juan Acosta y al ecuatoriano Gilmar Correa, ambos con un mejor salto de 2.12 metros.

Con este resultado, el especialista mexicano aseguró su lugar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027, ya que el campeonato otorga la clasificación directa a los ganadores de cada prueba.

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Portillo llegó a Medellín después de realizar una gira de preparación por Europa bajo la dirección del entrenador Lázaro Paz.

Iker Sánchez aporta el bronce y México suma otros resultados destacados

La segunda medalla para México fue conseguida por Iker Sánchez, quien finalizó en el tercer lugar de los 5,000 metros varonil con un tiempo de 14:49.25 minutos. La prueba fue ganada por el argentino Matías Reynaga, con 14:30.53, mientras que el colombiano Carlos Sanmartín se quedó con la plata al registrar 14:46.00.

En la prueba femenil de los 5,000 metros, las mexicanas Sabrina Salcedo y Dafne Juárez concluyeron en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, en una competencia en la que el podio fue ocupado por representantes de Cuba, Perú y Bolivia.

Por su parte, Diego del Real terminó en la cuarta posición en lanzamiento de martillo con una marca de 74.23 metros, mientras que Andrea Velasco también ocupó el cuarto sitio en salto con garrocha al superar los 4.00 metros.

Las actividades del Campeonato Panamericano de Atletismo 2026 continuarán hasta el domingo 28 de junio en Medellín, Colombia.

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