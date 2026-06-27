Detienen a dos hombres con armas, más de 700 mil pesos sin acreditar y radios de comunicación en Los Cabos, Baja California

Dos hombre presuntamente pertenecientes a un grupo delincuencial fueron detenidos con armas en Los Cabos, Baja California Foto: Marina

La Secretaría de Marina detuvo a dos hombres y aseguró $755 mil en efectivo, armas cortas y un vehículo en Cabo San Lucas, Baja California Sur, durante un recorrido terrestre de disuasión y vigilancia que formó parte de los operativos coordinados para mantener la paz y la seguridad en la región.

El aseguramiento incluyó siete cargadores, dos equipos de radiocomunicación, un automóvil y aproximadamente $755,000 pesos mexicanos. Todo quedó a disposición de la autoridad competente junto con los detenidos, para que se integrara la investigación y se definiera su situación jurídica.

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La acción se realizó en el municipio de Los Cabos con participación de la Armada de México, la FGR, Defensa, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad pública estatales y municipales. La intervención ocurrió durante un patrullaje preventivo en el que las autoridades detectaron a dos personas que, al notar la presencia de los elementos de seguridad, mostraron una actitud evasiva.

Esa conducta derivó en la revisión por parte del personal naval y del resto de las instituciones que participaron en el despliegue. A partir de esa inspección, las fuerzas de seguridad localizaron el armamento, el efectivo, los radios y el vehículo.

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La alta circulación de armas con salvoconducto facilita la expansión de servicios de escolta sin controles estrictos - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

El operativo reunió a fuerzas federales, estatales y municipales

La operación fue ejecutada por el Sector Naval de Cabo San Lucas como parte de un esquema de vigilancia con presencia de personal de los tres órdenes de gobierno. La Secretaría de Marina indicó que este tipo de recorridos buscó disuadir conductas delictivas y reforzar las tareas de seguridad en una zona con despliegues permanentes de autoridades civiles y militares.

En la acción participaron elementos de la Armada de México en coordinación con la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones locales. El objetivo, según lo informado por la dependencia, fue mantener una estrategia conjunta frente a posibles actividades ilícitas en el municipio.

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Los dos hombres quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial, que sería la encargada de integrar la carpeta de investigación. Ese procedimiento también incluyó el resguardo del armamento, el numerario y el automóvil para las diligencias correspondientes.

El dinero, las armas y el vehículo quedaron bajo investigación

Lo decomisado estuvo compuesto por dos armas cortas, siete cargadores, dos radios de comunicación, un vehículo y alrededor de $755 mil pesos en efectivo. Ese conjunto de objetos fue incorporado al proceso ministerial para establecer su procedencia y posible relación con hechos ilícitos.

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La dependencia naval sostuvo que el trabajo coordinado con instituciones federales, estatales y municipales continuó como parte de su estrategia para combatir actividades fuera de la ley. También señaló que estas acciones buscaron contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad tanto en la región de Baja California Sur como en el resto del país.

El caso avanzó a la etapa de definición jurídica de los detenidos, una vez que fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Esa instancia sería la que determinaría, con base en las indagatorias y en los objetos asegurados, la condición legal de ambos hombres.

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Fueron detenidos dos hombres durante un recorrido de vigilancia en Cabo San Lucas.

Las autoridades aseguraron dos armas cortas, siete cargadores, dos radios, un vehículo y aproximadamente $755,000 pesos.

En el operativo participaron Marina, FGR, Defensa, Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales.