Cómo hacer molotes saludables de amaranto con frijol sin freír y llenos de sabor

El molote es una botana tradicional del centro sur de México, famosa por su exterior crocante y su relleno reconfortante. Esta versión con amaranto y frijol es mucho más nutritiva y ligera que la clásica, y suma el plus de proteína vegetal y fibra de dos ingredientes ancestrales.
Los molotes de amaranto y frijol son ideales para picadas, meriendas o como plato principal acompañado de ensalada o salsa fresca. Son aptos para vegetarianos, rendidores y pueden prepararse al horno para una versión más liviana.
Receta de molotes de amaranto y frijol
Los molotes de amaranto y frijol se preparan con masa de maíz mezclada con amaranto inflado y se rellenan con puré de frijol bien sazonado. Se forman en forma de cilindros o medias lunas, se cocinan al horno o en sartén, y se sirven calientes.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de masa de maíz nixtamalizado (puede ser Maseca preparada)
- 1 taza de amaranto inflado
- 1 taza de frijoles negros cocidos y refritos (de preferencia caseros, sin manteca)
- 1/2 cebolla picada
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharadita de comino en polvo
- Sal y pimienta a gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal (opcional, para el relleno)
- Agua, cantidad necesaria para la masa
- Salsa mexicana fresca, lechuga, crema o queso para servir (opcional)
Cómo hacer molotes de amaranto y frijol, paso a paso
- Preparar la masa: Mezclar la masa de maíz con el amaranto inflado, sal y poco a poco agua hasta obtener una masa suave y manejable, no pegajosa.
- Preparar el relleno: Saltear la cebolla y el ajo en una sartén con un poco de aceite hasta transparentar. Agregar los frijoles cocidos, comino, sal y pimienta. Cocinar y aplastar hasta obtener un puré espeso. Enfriar.
- Tomar porciones de masa, hacer bolitas y luego aplanar en discos (tamaño palma de la mano).
- Colocar una cucharada de relleno de frijol en el centro de cada disco. Doblar la masa sobre el relleno, sellando los bordes y formando un molote alargado o media luna.
- Cocinar:
- Opción horno: Colocar en placa aceitada y hornear a 200 °C durante 20 minutos, girando a mitad de cocción, hasta dorar.
- Opción sartén: Cocinar en sartén antiadherente con apenas de aceite, girando hasta dorar por todas sus caras.
- Servir calientes, solos o con lechuga, salsa, crema y queso fresco al gusto.
Consejos técnicos:
- La masa debe quedar húmeda pero firme, para que no se rompa al rellenar.
- El amaranto le da textura y una costra más crujiente.
- Si querés versión vegana, solo usá crema y queso vegetal o omitilos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8-10 molotes medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 20 gr
- Proteínas: 4 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, hasta 3 días en recipiente cerrado. En freezer, hasta 1 mes, separados por papel manteca.
