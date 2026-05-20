México

Cómo hacer molotes saludables de amaranto con frijol sin freír y llenos de sabor

Te decimos cómo prepararlos desde casa

Guardar
Google icon
Plato de barro con molotes dorados. Uno está abierto mostrando el relleno. Incluye un tazón de salsa verde y lechuga picada al fondo.
Molotes dorados rellenos, bañados en salsa verde picante y acompañados de lechuga fresca, se presentan sobre un tradicional plato de barro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El molote es una botana tradicional del centro sur de México, famosa por su exterior crocante y su relleno reconfortante. Esta versión con amaranto y frijol es mucho más nutritiva y ligera que la clásica, y suma el plus de proteína vegetal y fibra de dos ingredientes ancestrales.

Los molotes de amaranto y frijol son ideales para picadas, meriendas o como plato principal acompañado de ensalada o salsa fresca. Son aptos para vegetarianos, rendidores y pueden prepararse al horno para una versión más liviana.

PUBLICIDAD

Receta de molotes de amaranto y frijol

Los molotes de amaranto y frijol se preparan con masa de maíz mezclada con amaranto inflado y se rellenan con puré de frijol bien sazonado. Se forman en forma de cilindros o medias lunas, se cocinan al horno o en sartén, y se sirven calientes.

Ilustración de seis montículos de granos y harina: quinoa blanca, amaranto, mijo amarillo, harina blanca, espelta y polenta, sobre madera clara.
Seis montículos de granos y semillas —quinoa, amaranto, mijo, harina, espelta y polenta— se presentan sobre una mesa de madera clara, destacando la diversidad de ingredientes para una alimentación saludable y variada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de masa de maíz nixtamalizado (puede ser Maseca preparada)
  2. 1 taza de amaranto inflado
  3. 1 taza de frijoles negros cocidos y refritos (de preferencia caseros, sin manteca)
  4. 1/2 cebolla picada
  5. 1 diente de ajo picado
  6. 1 cucharadita de comino en polvo
  7. Sal y pimienta a gusto
  8. 2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal (opcional, para el relleno)
  9. Agua, cantidad necesaria para la masa
  10. Salsa mexicana fresca, lechuga, crema o queso para servir (opcional)

Cómo hacer molotes de amaranto y frijol, paso a paso

  1. Preparar la masa: Mezclar la masa de maíz con el amaranto inflado, sal y poco a poco agua hasta obtener una masa suave y manejable, no pegajosa.
  2. Preparar el relleno: Saltear la cebolla y el ajo en una sartén con un poco de aceite hasta transparentar. Agregar los frijoles cocidos, comino, sal y pimienta. Cocinar y aplastar hasta obtener un puré espeso. Enfriar.
  3. Tomar porciones de masa, hacer bolitas y luego aplanar en discos (tamaño palma de la mano).
  4. Colocar una cucharada de relleno de frijol en el centro de cada disco. Doblar la masa sobre el relleno, sellando los bordes y formando un molote alargado o media luna.
  5. Cocinar:
    1. Opción horno: Colocar en placa aceitada y hornear a 200 °C durante 20 minutos, girando a mitad de cocción, hasta dorar.
    2. Opción sartén: Cocinar en sartén antiadherente con apenas de aceite, girando hasta dorar por todas sus caras.
  6. Servir calientes, solos o con lechuga, salsa, crema y queso fresco al gusto.
Lata de frijoles, frijoles enlatados, legumbres cocidas, comida rápida, conserva, proteína vegetal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Frijoles enlatados, un producto de conveniencia que ofrece legumbres ya cocidas y listas para calentar y servir, conservadas en su propio líquido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

PUBLICIDAD

  • La masa debe quedar húmeda pero firme, para que no se rompa al rellenar.
  • El amaranto le da textura y una costra más crujiente.
  • Si querés versión vegana, solo usá crema y queso vegetal o omitilos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8-10 molotes medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 20 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente cerrado. En freezer, hasta 1 mes, separados por papel manteca.

Temas Relacionados

MolotesAmarantoFrijolmexico-recetas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Pedir licencia para participar en “La Casa de los Famosos” complicó la presencia del cantante y actor dentro del partido

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 198 emisiones este martes 19 de mayo

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Actividad del Popocatépetl hoy: el volcán registró 198 emisiones este martes 19 de mayo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Cierran tramo de la L4 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de mayo? Cierran tramo de la L4 del MB

“Niño Godzilla” amenaza a México: sur bajo lluvias torrenciales y norte en sequía extrema para el verano de 2026

El fenómeno El Niño podría intensificarse entre junio y agosto de 2026 con impactos devastadores en todo México

“Niño Godzilla” amenaza a México: sur bajo lluvias torrenciales y norte en sequía extrema para el verano de 2026

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé

La primera detención fue la de Juan Manuel “N”, sobrino de una de las víctimas

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé

Así operan las dos redes de lavado de dinero con criptomonedas del Cártel de Sinaloa sancionadas por EEUU

Hacienda rastrea estructuras adicionales de lavado tras golpe de EEUU al Cártel del Pacífico

Ocho laboratorios clandestinos asegurados y 6 toneladas de droga decomisadas en mayo: Marina presume datos ante presión de EEUU

Claudia Sheinbaum presume mejora del 5.1% en Indicador de Paz, pero omite violencia generada por el Cártel de Sinaloa y CJNG

ENTRETENIMIENTO

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

Morena le cierra la puerta para siempre: Sergio Mayer no podrá ser candidato del partido en ningún proceso

¿Cristian Castro busca una mamá o una novia? Maryfer Centeno lanza teoría que desata polémica

Armys dispuestas a construir un estadio para cuando BTS vuelva en 2027 a México: “Compramos el terreno”

Emiliano Aguilar se lanza contra Arcángel tras defender la conquista española: “Muero por mi gente”

Charly Moreno comparte desgarrador mensaje sobre Daniel Bisogno: “Tu partida se nota”

DEPORTES

¿Quiénes son los jugadores que podrían volver a Chivas tras finalizar sus préstamos?

¿Quiénes son los jugadores que podrían volver a Chivas tras finalizar sus préstamos?

¡Histórico! Monterrey albergará el partido número 1000 en la historia de los Mundiales cuando Túnez se enfrente a Japón

¿Romance en horario laboral? Captan a trabajadores del IMSS besándose en clínica de Puebla

¿Sabías que originalmente Cruz Azul era un equipo de beisbol y no de futbol?

La increíble historia que ilusiona a los aficionados de Pumas tras el campeonato del Arsenal en la Premier League