Arturo Carmona explota contra periodista: “Estoy hasta temblando del coraje” por rumores sobre su hija

El actor rechaza hablar del supuesto embarazo y acusa que se difundió información falsa sobre su familia.

Arturo Carmona perdió la calma frente a las cámaras luego de ser cuestionado por las versiones difundidas sobre un presunto embarazo de su hija, Melanie Carmona, y las afirmaciones de la periodista Elisa Beristain, quien aseguró que el actor habría negociado vender una exclusiva sobre el tema.

Visiblemente molesto, el actor rechazó hablar del supuesto embarazo y aseguró que su inconformidad no era con la prensa en general, sino con quienes difundieron información que calificó como falsa. Durante el encuentro con reporteros insistió en que nunca vendió ninguna exclusiva relacionada con su familia.

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Además, dejó claro que su prioridad es mantener la vida privada de sus seres queridos fuera del escrutinio público y pidió que las conversaciones se centren en su trabajo como actor.

Arturo Carmona niega haber vendido una exclusiva

Arturo Carmona niega haber negociado o vendido una exclusiva - (Foto: arturo.carmona / Instagram)

Al ser abordado por los medios, Carmona evitó profundizar en los rumores familiares. "No, no voy a hablar del tema. No voy a hablar del tema porque esta persona... No tengo más que decir. Muchas gracias“, respondió en un primer momento.

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Cuando los reporteros le señalaron que lo notaban diferente con la prensa, el actor aclaró que su molestia no era hacia los medios. "No, no es la prensa, es la gente que dice que yo vendí una exclusiva y eso es falso“, afirmó.

También explicó que siempre ha procurado atender con respeto a los reporteros y lamentó que se le atribuyeran acciones que, según dijo, nunca ocurrieron. "Yo los atiendo muy amablemente siempre... está diciendo que yo vendí una exclusiva y no está padre. No está correcto lo que dice“, expresó.

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Pide que su familia quede fuera del foco mediático

Arturo Carmona y su hija Melanie, que tuvo con Alicia Villarreal (IG: arturo.carmona)

Durante la conversación, Arturo Carmona reiteró que no desea seguir hablando públicamente de asuntos relacionados con su familia, ya que considera que no forman parte de su carrera profesional.

"Yo no quiero hablar de cosas que no sean de mi trabajo. Ya no quiero involucrar a mi familia porque no tiene por qué estar pasando por cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo“, declaró.

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Al ser cuestionado sobre versiones que señalaban que supuestamente le habían prohibido hablar de ciertos temas, respondió de forma tajante: "¿Perdón?... A mí nadie me prohíbe nada“, desmintiendo esa versión.

“Estoy hasta temblando del coraje”

El actor desmiente versiones de que le prohibieron hablar de ciertos temas y asegura que nadie le impone restricciones.

Antes de concluir la entrevista, el actor aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje directo a Elisa Beristain, dejando ver el nivel de enojo que le provocaron las declaraciones atribuidas a la comunicadora.

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"Les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de su lente, de sus micrófonos para decirle a esta señora que qué poca madre, la verdad“, manifestó sin ocultar su indignación.

Cuando le preguntaron si emprendería alguna acción legal, Carmona no respondió directamente, pero reiteró cómo se sentía. "Estoy hasta temblando del coraje, porque la verdad no está padre que esté diciendo que yo vendí una exclusiva y no está bien, no es correcto lo que está diciendo“, concluyó.

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