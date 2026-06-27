Efigenia Ramos quiere quedarse con esculturas únicas de la mansión de Silvia Pinal: “La señora tenía buen gusto”

Efigenia Ramos, asistente de Pinal durante 30 años, cuida ahora de la chihuahua, Cosita (Archivo)

La venta de la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal sigue generando reacciones y anécdotas entre quienes compartieron décadas con la actriz.

En medio del proceso, Efigenia Ramos, asistente y amiga cercana de la diva, reveló su deseo de conservar un recuerdo muy especial del icónico inmueble.

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Efigenia Ramos pidió una escultura de la mansión de Silvia Pinal

Durante un encuentro con la prensa retomado por Sale el Sol, Efigenia Ramos confesó que le gustaría quedarse con una de las esculturas que decoraban la casa de Silvia Pinal.

“Yo pedí ir a ver qué necesito de la casa ahora que empiecen a ver todo lo de la herencia para ver con qué me voy a quedar de la casa”, dijo Ramos.

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Efigenia Ramos fue confidente cercana de Silvia Pinal y guardiana de sus secretos más íntimos (Recorte)

Al ser cuestionada sobre qué objetos le interesaban, Ramos respondió:

“Unas esculturas. Una escultura que tiene una paloma. Esa la tenía yo en mi oficina del teatro. Por muchos años. Entonces, como que le agarra cierto cariño, ¿no? A las cosas. La señora tenía muy buen gusto y tenía muchas cosas preciosas”.

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La venta de la casa de Silvia Pinal y el destino de sus objetos personales

La venta de la mansión de Silvia Pinal en el Pedregal ha estado rodeada de recuerdos familiares y piezas con alto valor sentimental.

Ramos detalló que existen numerosos objetos y fotografías inéditas que podrían formar parte de un documental sobre la vida de la actriz.

“En mi oficina tenía yo muchísimas fotografías. Te puedo decir que tenía más de cien sobres con muchas fotografías de muchos años atrás, de muchos. Fotografías que nadie había visto”, compartió.

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El diseño arquitectónico de la casa, a cargo de Manuel Rosen en 1955, integra materiales como piedra volcánica, barro y cantera blanca, reflejando el estilo del Pedregal

Sobre el futuro de estos objetos, Ramos señaló que aún no existen planes concretos para una docuserie, aunque el material está disponible si la familia decide aprovecharlo.

Mientras tanto, el proceso de venta del inmueble continúa y los herederos deberán decidir qué pertenencias se quedan en la familia.

Ramos también recordó el aprecio que Silvia Pinal sentía por artistas como Luis Miguel, quien visitó la casa en varias ocasiones.

“Luis Miguel iba, cuando era joven, iba a la casa de mi jefa y todo. Dejó de ir, pero mi jefa siempre tuvo mucho cariño por él”, relató.

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