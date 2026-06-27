México

Familia es asaltada en Iztapalapa tras caer en falso anuncio de Facebook: delincuentes los citaron para una compra

Los esperaba una banda organizada de al menos tres hombres armados que, con un anuncio falso como anzuelo, los despojó de 140 mil pesos en efectivo

Guardar
Google icon
Una familia perdió 140 mil pesos en efectivo en cuestión de minutos en Iztapalapa. Crédito: Redes Sociales
Una familia perdió 140 mil pesos en efectivo en cuestión de minutos en Iztapalapa. Crédito: Redes Sociales

Una familia perdió 140 mil pesos en efectivo en cuestión de minutos en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa, luego de acudir a una cita pactada por Marketplace de Facebook para comprar un automóvil que nunca existió. El operativo de los asaltantes quedó grabado en cámaras de seguridad y fue difundido por el periodista Carlos Jiménez en el programa C4 en Alerta.

El engaño partió de un anuncio falso en la plataforma de Meta. Los delincuentes usaron esa publicación como anzuelo para atraer compradores con dinero en efectivo a un punto específico de la colonia.

PUBLICIDAD

¿Cómo operó la trampa?

El comprador llegó al lugar acordado mientras su esposa y su hijo lo esperaban dentro de un automóvil blanco. Un hombre que se presentó como el vendedor lo recibió y le dijo que el vehículo tardaría unos minutos en llegar.

Durante esa espera, el falso vendedor usó su teléfono celular para coordinar a sus cómplices. Esa llamada fue la señal que activó el resto del operativo.

PUBLICIDAD

Un joven con el ceño fruncido mira intensamente un teléfono móvil que sostiene con ambas manos, iluminado por el brillo de la pantalla en un entorno oscuro.
Un joven con el ceño fruncido y una expresión de preocupación mira intensamente la pantalla de su teléfono móvil en un ambiente oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de los cómplices

Dos individuos más se acercaron a pie al lugar y, sin mediar advertencia, sacaron armas de fuego. Uno encañonó al comprador y le exigió su teléfono celular; los otros dos abrieron las puertas del automóvil donde estaban la mujer y el menor.

Los asaltantes revisaron el interior del vehículo durante varios minutos. En las imágenes se aprecia cómo agreden a la mujer para quitarle sus pertenencias y cómo obligan al hombre a desbloquear su celular.

Lo que les arrebataron

El botín incluyó 140 mil pesos en efectivo, además de carteras, documentos personales, tarjetas bancarias y los teléfonos de las víctimas. Ese dinero era el que la familia llevaba para cerrar la supuesta compra del automóvil.

Antes de retirarse, los asaltantes amenazaron a la familia con dispararles si bajaban del vehículo o intentaban seguirlos. La advertencia los mantuvo inmovilizados mientras los delincuentes escapaban.

Primer plano de un hombre encapuchado con expresión sombría, concentrado en la pantalla de su teléfono móvil. La escena está tenuemente iluminada por velas.
Un hombre con una capucha y expresión maliciosa escribe en su teléfono móvil en una habitación oscura iluminada por velas, sugiriendo un acto engañoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un punto con antecedentes

Los vecinos de la zona señalaron que ese lugar ya fue utilizado antes para citar a compradores de vehículos anunciados en redes sociales. En esas ocasiones anteriores, las personas también terminaron como víctimas de robo o agresiones.

El patrón se repite: un anuncio en redes, una cita en ese punto y una familia que llega con dinero en mano. La mecánica del engaño no varía.

Sin detenidos hasta ahora

Hasta el momento en que se difundieron las imágenes, las autoridades no informaron sobre ningún detenido relacionado con este caso. La investigación no registra avances públicos conocidos.

La difusión del video por parte de C4 en Alerta puso el caso en la agenda pública. Sin embargo, la identidad de los tres asaltantes y del falso vendedor sigue sin determinarse de forma oficial.

microSD - celulares - tarjeta microSD - tecnología - 17 de junio
(Gemini)

La modalidad del “falso vendedor”

Este tipo de asalto combina el acceso a plataformas digitales con la presencia física de varios cómplices coordinados en tierra. La víctima llega confiada, con efectivo, a un punto que los delincuentes eligieron, reconocieron con anticipación y dominan operativamente.

El Marketplace de Facebook fue el primer eslabón de una cadena que terminó en un asalto a mano armada contra tres personas. La familia no contaba con ningún mecanismo para verificar la autenticidad del anuncio antes de acudir a la cita.

La coordinación entre el falso vendedor y sus dos cómplices revela una división de roles precisa: uno distrae, otro inmoviliza al comprador y los demás controlan a los acompañantes. Ese nivel de organización descarta un crimen oportunista y apunta a un grupo con experiencia en esta modalidad delictiva.

Por ahora, no se ha informado públicamente sobre líneas de investigación activas, órdenes de aprehensión ni avances concretos que permitan identificar a los responsables.

Temas Relacionados

FacebookIztapalapaanunciomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Soledad en adultos mayores aumenta el riesgo de depresión y deterioro cognitivo

Durante la etapa de la vejez, se presentan transformaciones tanto biológicas como sociales que pueden propiciar problemas de salud mental

Soledad en adultos mayores aumenta el riesgo de depresión y deterioro cognitivo

Madre y hermana de Octavio Ocaña denuncian que el dinero del actor de ‘Vecinos’ desapareció bajo control de su papá

Las mujeres ahondaron en que podrían proceder legalmente contra Octavio Pérez

Madre y hermana de Octavio Ocaña denuncian que el dinero del actor de ‘Vecinos’ desapareció bajo control de su papá

El Instituto Nacional de Cardiología hace historia con nuevo procedimiento “sin abrir el pecho” para tratar la insuficiencia mitral

El dispositivo PASCAL representa una alternativa para quienes presentan un riesgo quirúrgico elevado y marca un avance en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares

El Instituto Nacional de Cardiología hace historia con nuevo procedimiento “sin abrir el pecho” para tratar la insuficiencia mitral

Arturo Carmona explota contra periodista: “Estoy hasta temblando del coraje” por rumores sobre su hija

El actor respondió con evidente molestia a las versiones que lo vincularon con una supuesta negociación relacionada con la vida privada de su familia

Arturo Carmona explota contra periodista: “Estoy hasta temblando del coraje” por rumores sobre su hija

Tirador de la Atlixcáyotl: Fiscalía de Puebla reconstruye ataques e intensifica investigación para dar con atacante

Hasta el momento se han registrado 10 ataques, aunque solamente siete han sido denunciados por las víctimas

Tirador de la Atlixcáyotl: Fiscalía de Puebla reconstruye ataques e intensifica investigación para dar con atacante
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: desmantelan red de cámaras ilegales en Ecatepec

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: desmantelan red de cámaras ilegales en Ecatepec

Desmantelan red criminal de cámaras que espiaba a autoridades en Ecatepec

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Marina golpea a Los Salazar: detiene a “El Monstruo” junto con tres sicarios en Ciudad Obregón

Detienen en Veracruz a mujer relacionada con el secuestro de la periodista Roxana Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Arturo Carmona explota contra periodista: “Estoy hasta temblando del coraje” por rumores sobre su hija

Arturo Carmona explota contra periodista: “Estoy hasta temblando del coraje” por rumores sobre su hija

Feria del Amaranto 2026: Eugenia León, mariachi y teatro, en una celebración al dulce mexicano más saludable: lugar, fechas y horarios

Efigenia Ramos quiere quedarse con esculturas únicas de la mansión de Silvia Pinal: “La señora tenía buen gusto”

La Barby Juárez confirma que entrenará a Bellakath: “Se va a subir al ring”

¿Distanciadas? Fabiola Campomanes responde sobre su amistad con Yolanda Andrade

DEPORTES

México avanza a semifinales del Clasificatorio Panamericano de tiro con arco y asegura plazas para Lima 2027

México avanza a semifinales del Clasificatorio Panamericano de tiro con arco y asegura plazas para Lima 2027

Cuánto cobra la Selección Mexicana por jugar en el Mundial aunque pierda contra Ecuador

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

¿Quién pasará a octavos en el México vs Ecuador? Este es el resultado que anticipa los pronósticos

Argelia vs Austria en VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo J en Kansas City por el Mundial 2026