México avanza a semifinales del Clasificatorio Panamericano de tiro con arco y asegura plazas para Lima 2027

(Conade)

La Selección Mexicana de Tiro con Arco tuvo una destacada actuación en la tercera jornada del Clasificatorio Panamericano que se disputa en Tlaxcala, al colocar a Ángela Ruiz, Adriana Castillo y Matías Grande en las semifinales de sus respectivas pruebas individuales.

Además, el representativo nacional aseguró las plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Las actividades se desarrollaron en la pista de atletismo Nueva Historia, en Apizaco, donde concluyó la fase de competencia antes de que las semifinales y finales se trasladen este fin de semana al escenario instalado en el Centro Histórico de Tlaxcala.

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Ángela Ruiz, Adriana Castillo y Matías Grande buscan un lugar en las finales

(Conade)

En la modalidad de arco recurvo femenil, Ángela Ruiz inició su participación con una victoria de 6-0 sobre la peruana Alexandra Zavala y posteriormente superó por el mismo marcador a la canadiense Kylie Oliver. En los cuartos de final venció a la mexicana Ana Paula Vázquez por 6-4 para avanzar a las semifinales, donde enfrentará a la estadounidense Jennifer Mucino.

La sorpresa de la jornada llegó en el arco compuesto femenil gracias a Adriana Castillo. La bajacaliforniana eliminó en dieciseisavos de final a la argentina María Eugenia González en flecha de desempate, después derrotó a la estadounidense Liko Arreola por 145-144 y, en cuartos de final, superó por 147-146 a la campeona mundial y número uno del mundo, Andrea Maya Becerra. En semifinales se medirá a la colombiana Sara López.

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En la rama varonil, Matías Grande confirmó su condición de favorito tras liderar la ronda clasificatoria del recurvo con 683 puntos. El guanajuatense venció 6-0 a Daniel Catariz, de Trinidad y Tobago, luego superó al brasileño Matheus Gomes por 6-4 y derrotó a su compatriota Francisco Padilla por 7-3 en cuartos de final. Su siguiente rival será el canadiense Eric Peters.

México cumple sus objetivos en Tlaxcala

(World Archery)

Antes de disputar las semifinales individuales, Matías Grande buscará este sábado la medalla de oro en la prueba por equipos mixtos junto a Alejandra Valencia, mientras que Andrea Maya Becerra y Sebastián García competirán por la medalla de bronce en arco compuesto.

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El presidente de World Archery México y vicepresidente de World Archery Américas, Gabriel Ramos Rodríguez, aseguró que el representativo nacional ha cumplido con los objetivos planteados en el certamen.

“El equipo mexicano está trabajando en lo planeado y enfocado en lo que viene, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana, dentro de tres semanas”, señaló.

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Ramos Rodríguez también informó que una parte de la selección nacional realizará una concentración en Mérida, Yucatán, mientras que otro grupo viajará a la Copa del Mundo de Madrid, España. Además, destacó el nivel mostrado por Ángela Ruiz y afirmó que el equipo mexicano mantiene un crecimiento constante.

Las semifinales y finales del Clasificatorio Panamericano se disputarán este sábado y domingo en sesiones programadas a las 9:00 y 12:30 horas en el Centro Histórico de Tlaxcala, donde los arqueros mexicanos buscarán cerrar una destacada actuación en el certamen.

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