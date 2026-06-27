México

México avanza a semifinales del Clasificatorio Panamericano de tiro con arco y asegura plazas para Lima 2027

México afrontará las jornadas finales del Clasificatorio Panamericano con varios representantes en busca de medallas y de consolidar una destacada actuación en casa

Guardar
Google icon
Con mayor control y mostrando seguridad en la línea de tiro, los arqueros demostraron por qué son potencia en éste deporte.
(Conade)

La Selección Mexicana de Tiro con Arco tuvo una destacada actuación en la tercera jornada del Clasificatorio Panamericano que se disputa en Tlaxcala, al colocar a Ángela Ruiz, Adriana Castillo y Matías Grande en las semifinales de sus respectivas pruebas individuales.

Además, el representativo nacional aseguró las plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Las actividades se desarrollaron en la pista de atletismo Nueva Historia, en Apizaco, donde concluyó la fase de competencia antes de que las semifinales y finales se trasladen este fin de semana al escenario instalado en el Centro Histórico de Tlaxcala.

PUBLICIDAD

Ángela Ruiz, Adriana Castillo y Matías Grande buscan un lugar en las finales

La delegación mexicana de tiro con arco es una de las más exitosas dentro y fuera del país.
(Conade)

En la modalidad de arco recurvo femenil, Ángela Ruiz inició su participación con una victoria de 6-0 sobre la peruana Alexandra Zavala y posteriormente superó por el mismo marcador a la canadiense Kylie Oliver. En los cuartos de final venció a la mexicana Ana Paula Vázquez por 6-4 para avanzar a las semifinales, donde enfrentará a la estadounidense Jennifer Mucino.

La sorpresa de la jornada llegó en el arco compuesto femenil gracias a Adriana Castillo. La bajacaliforniana eliminó en dieciseisavos de final a la argentina María Eugenia González en flecha de desempate, después derrotó a la estadounidense Liko Arreola por 145-144 y, en cuartos de final, superó por 147-146 a la campeona mundial y número uno del mundo, Andrea Maya Becerra. En semifinales se medirá a la colombiana Sara López.

PUBLICIDAD

En la rama varonil, Matías Grande confirmó su condición de favorito tras liderar la ronda clasificatoria del recurvo con 683 puntos. El guanajuatense venció 6-0 a Daniel Catariz, de Trinidad y Tobago, luego superó al brasileño Matheus Gomes por 6-4 y derrotó a su compatriota Francisco Padilla por 7-3 en cuartos de final. Su siguiente rival será el canadiense Eric Peters.

México cumple sus objetivos en Tlaxcala

La mexicana continúa siendo protagonista de los eventos internacionales más prestigiosos.
(World Archery)

Antes de disputar las semifinales individuales, Matías Grande buscará este sábado la medalla de oro en la prueba por equipos mixtos junto a Alejandra Valencia, mientras que Andrea Maya Becerra y Sebastián García competirán por la medalla de bronce en arco compuesto.

El presidente de World Archery México y vicepresidente de World Archery Américas, Gabriel Ramos Rodríguez, aseguró que el representativo nacional ha cumplido con los objetivos planteados en el certamen.

“El equipo mexicano está trabajando en lo planeado y enfocado en lo que viene, que son los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana, dentro de tres semanas”, señaló.

Ramos Rodríguez también informó que una parte de la selección nacional realizará una concentración en Mérida, Yucatán, mientras que otro grupo viajará a la Copa del Mundo de Madrid, España. Además, destacó el nivel mostrado por Ángela Ruiz y afirmó que el equipo mexicano mantiene un crecimiento constante.

Las semifinales y finales del Clasificatorio Panamericano se disputarán este sábado y domingo en sesiones programadas a las 9:00 y 12:30 horas en el Centro Histórico de Tlaxcala, donde los arqueros mexicanos buscarán cerrar una destacada actuación en el certamen.

Temas Relacionados

Tiro con ArcoLimaPerúmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cae en Monterrey banda “Los Peruanos”, acusada de robar a turistas en restaurantes y hoteles durante el Mundial

La investigación permitió detener a cuatro presuntos integrantes del grupo, dos de ellos originarios de Perú, recuperar pertenencias de visitantes extranjeros y ubicar los inmuebles donde ocultaban los objetos que habrían sustraído en restaurantes

Cae en Monterrey banda “Los Peruanos”, acusada de robar a turistas en restaurantes y hoteles durante el Mundial

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

La concentración inicia a las 10:00 horas en el Ángel de la Independencia y avanzará hacia el Centro Histórico, pero con cambios logísticos relevantes

Marcha LGBT+ 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto el recorrido de los contingentes y el concierto de Kenia Os

Detienen a dos hombres con armas, más de 700 mil pesos sin acreditar y radios de comunicación en Los Cabos, Baja California

El aseguramiento incluyó siete cargadores, dos equipos de radiocomunicación, un automóvil y aproximadamente $755,000 pesos mexicanos

Detienen a dos hombres con armas, más de 700 mil pesos sin acreditar y radios de comunicación en Los Cabos, Baja California

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy sábado 27 de junio: ¿lloverá durante la Marcha LGBT+ 2026?

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy sábado 27 de junio: ¿lloverá durante la Marcha LGBT+ 2026?

Familia es asaltada en Iztapalapa tras caer en falso anuncio de Facebook: delincuentes los citaron para una compra

Los esperaba una banda organizada de al menos tres hombres armados que, con un anuncio falso como anzuelo, los despojó de 140 mil pesos en efectivo

Familia es asaltada en Iztapalapa tras caer en falso anuncio de Facebook: delincuentes los citaron para una compra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos hombres con armas, más de 700 mil pesos sin acreditar y radios de comunicación en Los Cabos, Baja California

Detienen a dos hombres con armas, más de 700 mil pesos sin acreditar y radios de comunicación en Los Cabos, Baja California

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 27 de junio: desmantelan red de cámaras ilegales en Ecatepec

Desmantelan red criminal de cámaras que espiaba a autoridades en Ecatepec

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

Marina golpea a Los Salazar: detiene a “El Monstruo” junto con tres sicarios en Ciudad Obregón

ENTRETENIMIENTO

Madre y hermana de Octavio Ocaña denuncian que el dinero del actor de ‘Vecinos’ desapareció bajo control de su papá

Madre y hermana de Octavio Ocaña denuncian que el dinero del actor de ‘Vecinos’ desapareció bajo control de su papá

Arturo Carmona explota contra periodista: “Estoy hasta temblando del coraje” por rumores sobre su hija

Feria del Amaranto 2026: Eugenia León, mariachi y teatro, en una celebración al dulce mexicano más saludable: lugar, fechas y horarios

Efigenia Ramos quiere quedarse con esculturas únicas de la mansión de Silvia Pinal: “La señora tenía buen gusto”

La Barby Juárez confirma que entrenará a Bellakath: “Se va a subir al ring”

DEPORTES

Cuánto cobra la Selección Mexicana por jugar en el Mundial aunque pierda contra Ecuador

Cuánto cobra la Selección Mexicana por jugar en el Mundial aunque pierda contra Ecuador

Panamá vs Inglaterra en DIRECTO desde el Mundial 2026: sigue en tiempo real la clasificación del Grupo L

¿Quién pasará a octavos en el México vs Ecuador? Este es el resultado que anticipa los pronósticos

Argelia vs Austria en VIVO: minuto a minuto del partido del Grupo J en Kansas City por el Mundial 2026

Con emotivo video, Sudáfrica se despide México tras conseguir su boleto a dieciseisavos del Mundial 2026