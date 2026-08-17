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Gala Montes advierte acciones legales contra Maestro Shifu tras fuerte enfrentamiento

El conflicto entre Gala Montes y Maestro Shifu podría terminar en los tribunales

Facebook/@Shifu Exclusive

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En una entrevista reciente, Gala Montes anunció que evalúa acciones legales contra el streamer Maestro Shifu (Adriano Zendejas), luego de un enfrentamiento que tomó fuerza en redes sociales durante julio de 2026.

El episodio se originó cuando, según Montes, el influencer la grabó sin su consentimiento en una fiesta de creadores de contenido, lo que desencadenó una ola de declaraciones públicas y acusaciones directas.

Montes relató que el conflicto no solo es personal, sino que está ligado a la defensa de su imagen y la protección de menores presentes en ese tipo de eventos.

Durante una entrevista reciente, la actriz explicó que se sintió utilizada por Zendejas, a quien acusó de distorsionar los hechos para beneficiarse con contenido viral.

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Montes rechazó cualquier intento de reconciliación, subrayando: “A mí tus mensajes de amor y todo eso me valen”.

Además, la polémica creció cuando Zendejas mostró capturas de conversaciones privadas para demostrar que la actriz lo conocía y había interactuado con él anteriormente.

Montes dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones judiciales ante lo que considera un uso indebido de su imagen y una falta de consentimiento para ser grabada.

Declaraciones de Gala Montes

Durante su diálogo con la prensa, Montes insistió en que no se sintió exhibida, pues está acostumbrada a mostrarse tal cual es.

“Ustedes saben que yo soy un desmadre. O sea, yo en la casa de los famosos no tomaba, no hacía nada porque estaba siendo grabada, pero yo en mi vida normal soy un desmadre. O sea, me gusta ir, echarme una caguama, divertirme y me sentía en confianza porque ese güey y yo fuimos amigos hace mucho tiempo”, explicó.

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Además enfatizó que lo que más le molestó fue el enfoque de objeto que, a su juicio, se impuso sobre ella en el evento.

Una mujer de cabello castaño rojizo mira hacia arriba en un vehículo, y un hombre con barba, gorra y capucha gesticula con un teléfono móvil en la oscuridad
La disputa entre Gala Montes y Maestro Shifu escala: posible denuncia en puerta. (Redes)

La actriz explicó que lo que realmente le preocupa es el efecto que estos contenidos pueden tener en las menores de edad presentes, muchas de ellas vinculadas a canales infantiles.

“Me preocupan las chavitas con las que ese güey está teniendo contacto en cada uno de sus lives”, advirtió, señalando la importancia de cuidar a las adolescentes y niñas en el ambiente digital.

Montes también fue categórica al rechazar cualquier gesto conciliador por parte del influencer: “Lo vemos con los abogados, no te preocupes”, reiteró, y aseguró que no dudará en exhibir cualquier intento de manipulación.

Además, remarcó que si el streamer quiere montarse una novela con su historia, ella “cobra muy caro” y no permitirá que se lucre a su costa.

Posición de Maestro Shifu: defensa y cierre unilateral

Por su parte, Zendejas defendió su proceder asegurando que tenía permiso para grabar en el evento y que nunca actuó a escondidas.

Durante una transmisión en vivo, el streamer mostró una conversación digital con Montes como prueba de que ella lo conocía previamente.

Insistió en que su micrófono estuvo abierto y que no hubo intención de ocultar nada.

A pesar de la tensión, Zendejas decidió dar por terminado el conflicto, enviando un mensaje de buenos deseos y cerrando su intervención con una frase irónica: “No hay que tomar tanto”, minimizando el enfrentamiento y el alcance de la controversia.

Una nueva etapa para Gala Montes

En la misma conversación con la prensa, Montes abordó su distanciamiento familiar y la importancia de las relaciones elegidas.

Describió a ciertas figuras de su entorno como “unos ángeles” y expresó sentirse plena y tranquila tras alejarse de personas que le hacían daño.

“Superbién, sin la gente que me hacía daño, sanando, feliz, sin cortisol en el cuerpo”, resumió, recalcando que su bienestar es resultado de procesos personales.

La actriz contó que la música ha sido su principal terapia.

Está trabajando en un disco titulado “La Hija de Nadie”, donde plasmará sus experiencias personales, incluidas las rupturas y conflictos vividos recientemente. “Es mi catarsis”, explicó, invitando a quienes la siguen a escuchar el álbum para entender mejor su historia.

La actriz contó que la música ha sido su principal terapia. - (Instagram)
La actriz contó que la música ha sido su principal terapia. - (Instagram)

Final incierto para el conflicto

El futuro del conflicto entre Gala Montes y Maestro Shifu permanece abierto, a la espera de posibles acciones legales o de un eventual entendimiento fuera de cámaras.

Por ahora, ambas partes han dejado claras sus posturas.

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