UNAM concluye en Tijuana la última jornada foránea del Examen de Control Presencial

364 personas aspirantes tramitaron su cita y presentaron el examen en dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Crédito: DGCS de la UNAM

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La UNAM realizó este 16 de agosto sin incidencias el Examen de ingreso a licenciatura en Tijuana, Baja California, como tercera y última jornada en sedes foráneas del Examen de Control Presencial, según un comunicado de la Universidad. La institución precisó que los resultados se publicarán a finales de agosto en sus medios oficiales.

De acuerdo con la UNAM, 364 personas aspirantes tramitaron su cita y presentaron la evaluación en dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, tiempo local, con inicio puntual. La prueba constó de 120 reactivos en formato digital y se respondió en una tableta sin conexión a internet, con supervisión presencial permanente.

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La Universidad detalló que el proceso es supervisado por el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, y por el jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Juan Vega Gómez, sede del examen.

En conferencia de prensa, el coordinador de sede, Alexis Sampedro Pinto, señaló que las y los aspirantes cuentan con un máximo de tres horas para responder y que hay versiones suficientes para evitar repetición de reactivos.

Según el comunicado, el examen en Tijuana lo presentaron aspirantes de Baja California y también de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La UNAM agregó que las tabletas son propiedad de la institución y, en algunos casos, del INEGI, que brindó apoyo en el proceso.

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Tras esta jornada, la UNAM concluye la aplicación del Examen de Control con tres jornadas más en la CDMX a partir de mañana lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto, con tres turnos por día: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas, según la Universidad.

UNAM reporta un ausentismo de 44.4% en el examen presencial de León y Oaxaca

Detalló la UNAM que 2 mil 086 de 4 mil 697 jóvenes convocados no acudieron a la prueba. (Archivo Infobae)

La UNAM informó que 2 mil 086 aspirantes no se presentaron al Examen de Control Presencial en León y Oaxaca, un ausentismo de 44.4% que presiona la logística antes de la jornada en CDMX, donde la universidad concentrará a 53 mil 568 jóvenes tras las irregularidades detectadas en la primera aplicación en línea del concurso 2026-2027.

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De acuerdo con las cifras difundidas por la institución, en ambas sedes fueron convocados 4 mil 697 aspirantes y solo acudieron 2 mil 611. La segunda evaluación presencial forma parte de un operativo más amplio que alcanzará a 58 mil 783 jóvenes en cuatro ciudades.

El faltante no comenzó el día de la prueba. De los 4 mil 697 convocados en León y Oaxaca, 3 mil 390 descargaron su cita y 1 mil 307 no completaron ese paso: 626 en León y 681 en Oaxaca.

Entre quienes sí obtuvieron cita, 779 tampoco acudieron a presentar el examen. En el balance que expuso la universidad, de cada 100 aspirantes convocados en ambas sedes, 72 descargaron su cita y solo 56 terminaron por presentarse.

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Oaxaca rebasó la mitad de ausencias y León registró 38.2%

Oaxaca registró 53.4% de inasistencia: de 1 mil 920 aspirantes citados, 894 se presentaron y 1 mil 026 faltan a la aplicación del 13 de agosto. (X: @UNAM_MX)

El nivel más alto de inasistencia se registró en Oaxaca. De 1 mil 920 aspirantes citados, únicamente 894 se presentaron y 1 mil 026 faltaron, lo que equivale a 53.4% de ausencia. La aplicación en esa sede se realizó el jueves 13 de agosto en tres turnos. El rector Leonardo Lomelí acudió a la jornada en esa ciudad.

En León, Guanajuato, la ausencia fue menor, aunque también dejó fuera a más de mil personas. De 2 mil 777 convocados asistieron 1 mil 717 y 1 mil 060 no se presentaron, es decir, 38.2%.

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La diferencia entre ambas sedes fue de 15.2 puntos porcentuales. Si se mide solo a quienes ya tenían cita, León alcanzó 79.8% de presentación y Oaxaca 72.2%.