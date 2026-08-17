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UNAM concluye en Tijuana la última jornada foránea del Examen de Control Presencial

La institución detalla que la evaluación se realizó en Baja California con dos turnos

La institución detalla que la evaluación se realizó en Baja California con dos turnos
364 personas aspirantes tramitaron su cita y presentaron el examen en dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas. Crédito: DGCS de la UNAM
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La UNAM realizó este 16 de agosto sin incidencias el Examen de ingreso a licenciatura en Tijuana, Baja California, como tercera y última jornada en sedes foráneas del Examen de Control Presencial, según un comunicado de la Universidad. La institución precisó que los resultados se publicarán a finales de agosto en sus medios oficiales.

De acuerdo con la UNAM, 364 personas aspirantes tramitaron su cita y presentaron la evaluación en dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, tiempo local, con inicio puntual. La prueba constó de 120 reactivos en formato digital y se respondió en una tableta sin conexión a internet, con supervisión presencial permanente.

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La Universidad detalló que el proceso es supervisado por el coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, y por el jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Juan Vega Gómez, sede del examen.

En conferencia de prensa, el coordinador de sede, Alexis Sampedro Pinto, señaló que las y los aspirantes cuentan con un máximo de tres horas para responder y que hay versiones suficientes para evitar repetición de reactivos.

Según el comunicado, el examen en Tijuana lo presentaron aspirantes de Baja California y también de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La UNAM agregó que las tabletas son propiedad de la institución y, en algunos casos, del INEGI, que brindó apoyo en el proceso.

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Tras esta jornada, la UNAM concluye la aplicación del Examen de Control con tres jornadas más en la CDMX a partir de mañana lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto, con tres turnos por día: de 9:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas, según la Universidad.

UNAM reporta un ausentismo de 44.4% en el examen presencial de León y Oaxaca

Detalló la UNAM que 2 mil 086 de 4 mil 697 jóvenes convocados no acudieron a la prueba. (Archivo Infobae)
Detalló la UNAM que 2 mil 086 de 4 mil 697 jóvenes convocados no acudieron a la prueba. (Archivo Infobae)

La UNAM informó que 2 mil 086 aspirantes no se presentaron al Examen de Control Presencial en León y Oaxaca, un ausentismo de 44.4% que presiona la logística antes de la jornada en CDMX, donde la universidad concentrará a 53 mil 568 jóvenes tras las irregularidades detectadas en la primera aplicación en línea del concurso 2026-2027.

De acuerdo con las cifras difundidas por la institución, en ambas sedes fueron convocados 4 mil 697 aspirantes y solo acudieron 2 mil 611. La segunda evaluación presencial forma parte de un operativo más amplio que alcanzará a 58 mil 783 jóvenes en cuatro ciudades.

El faltante no comenzó el día de la prueba. De los 4 mil 697 convocados en León y Oaxaca, 3 mil 390 descargaron su cita y 1 mil 307 no completaron ese paso: 626 en León y 681 en Oaxaca.

Entre quienes sí obtuvieron cita, 779 tampoco acudieron a presentar el examen. En el balance que expuso la universidad, de cada 100 aspirantes convocados en ambas sedes, 72 descargaron su cita y solo 56 terminaron por presentarse.

Oaxaca rebasó la mitad de ausencias y León registró 38.2%

El rector Leonardo Lomelí acudió a la segunda jornada de examen de control de la UNAM
Oaxaca registró 53.4% de inasistencia: de 1 mil 920 aspirantes citados, 894 se presentaron y 1 mil 026 faltan a la aplicación del 13 de agosto. (X: @UNAM_MX)

El nivel más alto de inasistencia se registró en Oaxaca. De 1 mil 920 aspirantes citados, únicamente 894 se presentaron y 1 mil 026 faltaron, lo que equivale a 53.4% de ausencia. La aplicación en esa sede se realizó el jueves 13 de agosto en tres turnos. El rector Leonardo Lomelí acudió a la jornada en esa ciudad.

En León, Guanajuato, la ausencia fue menor, aunque también dejó fuera a más de mil personas. De 2 mil 777 convocados asistieron 1 mil 717 y 1 mil 060 no se presentaron, es decir, 38.2%.

La diferencia entre ambas sedes fue de 15.2 puntos porcentuales. Si se mide solo a quienes ya tenían cita, León alcanzó 79.8% de presentación y Oaxaca 72.2%.

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