PAN propone cadena perpetua a narcopolíticos, “el castigo debe de ser ejemplar”

La propuesta se dio durante la presentación “Soluciones Para México”, encabezada por el dirigente nacional del PAN. Crédito: X/@JorgeRoHe

El presidente del PAN, Jorge Romero, presentó este 25 de junio una propuesta para imponer cadena perpetua a “narcopolíticos”, durante la presentación Soluciones Para México.

“Por ello, el PAN, conscientes de que lo hacemos, propone cadena perpetua para narcopolíticos, simplemente porque entendemos que el castigo debe de ser ejemplar para todo aquel miserable que juró cuidar de ti y de tu familia y acabe siendo el que patrocine, cuide o comande a los que lastiman a tu familia”, afirmó Romero.

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Respecto a la presentación “Soluciones Para México”, Jorge Romero informó que plantea “un proyecto de nación” para recuperar la seguridad, fortalecer la economía y mejorar salud y educación.

“México merece volver a creer”, afirmó Romero en un mensaje difundido en su cuenta de X. También sostuvo que el plan busca “construir el futuro que las familias mexicanas merecen”.

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En la misma publicación, el dirigente panista señaló: “Porque un mejor país no se improvisa: se construye con ideas, trabajo y compromiso”.

La ley fija que la prisión puede durar de tres días a 60 años, no se considera la cadena perpetua

El artículo 25 precisa que solo se impone una pena adicional al máximo si la persona comete un nuevo delito mientras está en reclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Código Penal Federal establece en su artículo 25 que la prisión es una pena privativa de la libertad con duración de tres días a 60 años, y precisa que solo se puede imponer una pena adicional al máximo cuando la persona comete un nuevo delito mientras está en reclusión. La cadena perpetua no es un castigo que la ley mexicana permita.

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El mismo artículo señala que la prisión preventiva se computa para el cumplimiento de la pena impuesta y también para otras penas que pudieran dictarse en causas distintas, incluso si se refieren a hechos anteriores al ingreso a prisión; en ese escenario, las condenas se compurgan de manera simultánea.

En el artículo 24, el Código enumera como penas y medidas de seguridad, entre otras, la prisión, el trabajo en favor de la comunidad, el internamiento o tratamiento en libertad, el confinamiento, la prohibición de ir a un lugar determinado, la sanción pecuniaria, el decomiso, la amonestación, la suspensión o privación de derechos, la inhabilitación, la publicación especial de sentencia, la vigilancia de la autoridad, la suspensión o disolución de sociedades y el decomiso de bienes por enriquecimiento ilícito.

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El documento también incluye la colocación de dispositivos de localización y vigilancia como medida de seguridad y aclara que pueden aplicarse “las demás que fijen las leyes”.

De acuerdo con el artículo 26, las personas procesadas sujetas a prisión preventiva y los reos políticos deben ser recluidos en establecimientos o departamentos especiales.

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Movimiento Ciudadano pide que la ASF revise 117 mil millones de pesos del gobierno del panista Diego Sinhue

Movimiento Ciudadano pidió que la ASF revise 117 mil millones de pesos ejercidos en el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. (Infobae-Itzallana)

La bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados pidió este martes que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise 117 mil millones de pesos ejercidos durante el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en Guanajuato, en un intento por abrir una revisión federal y penal sobre el manejo de recursos públicos entre 2018 y 2024, un periodo que además coincide con el cierre de más de tres décadas de gobiernos del PAN en el estado.

El exhorto también incorporó un dato que los legisladores colocan como uno de los focos de alerta: 847 millones de pesos que la ASF habría mantenido pendientes de aclaración en el último año de la gestión.

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La proposición fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y quedó registrada el pasado 23 de junio en la Gaceta de la Comisión Permanente con el folio 12956. El documento fue suscrito por la diputada Ivonne Ortega Pacheco y los diputados Juan Zavala Gutiérrez, Pablo Vázquez Ahued y Gibrán Ramírez Reyes.