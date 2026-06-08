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Jorge Romero responde a Sheinbaum por la denuncia del PAN contra AMLO en la Corte Penal Internacional

El presidente del partido afirma que el recurso busca justicia para víctimas y deudos por el crimen organizado

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El PAN presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en México vinculados a hechos del crimen organizado. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)
El PAN presentó una denuncia en la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en México vinculados a hechos del crimen organizado. ( FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

El presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, respondió en un video de este 8 de junio a la presidenta Claudia Sheinbaum tras sus declaraciones sobre la denuncia que el partido presentó contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en México.

Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina de este 8 de junio: “Imagínense, ahora el PAN va y, este, le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Internacional por sus vínculos con el narcotráfico.

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Romero sostuvo que la denuncia del PAN busca “que haya justicia en nuestro país” para “las miles y miles de personas víctimas y deudos por hechos relacionados con el crimen organizado.

En su mensaje, Romero dijo que López Obrador esuno de los ahí señaladosporque “fue en su sexenio cuando se dio la entrega al crimen organizado. Agregó que el PAN también denunció a todas las facciones del crimen organizado en México” con las que, aseguró, “el gobierno anterior se puso de acuerdo.

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Romero cuestionó la reacción del Gobierno ante el recurso internacional: “Si no hay nada que temer con respecto al expresidente, entonces, ¿qué les preocupa?”. Añadió que lo que “verdaderamente les preocupa es que la denuncia se haya presentado ante una instancia internacional que “no está en el ámbito de control de Morena.

El panista también reclamó otra frase de Sheinbaum: “A lo mejor quieren expiar sus culpas, no sé. Mejor que recen unos cuantos”. Romero preguntó a la mandataria a qué se refiere con “mejor recemos (...) ¿Cómo, cómo quiere que tomemos ese comentario?" y cerró: “Mensaje recibido, presidenta. Mire, no se preocupe. Como sea, yo siempre hago mis oraciones antes de dormir, más allá de usted, créame. Bendiciones. Y la patria es primero.”

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