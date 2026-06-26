Morena suspende a uno de sus dirigentes tras agredir a una mujer durante festejos por victoria de la Selección Mexicana

Jaime Castillo, secretario de Jóvenes de Morena Zacatecas, fue suspendido de sus funciones luego de que se difundiera un video en el que se le ve agrediendo a una conductora. (Fotos: Redes)

La celebración por la victoria de la Selección Mexicana frente a República Checa en Zacatecas derivó en un episodio de violencia que involucró a un dirigente juvenil de Morena.

El hecho, captado en video y viralizado en redes sociales, generó indignación y presiones inmediatas para que el partido actuara con firmeza.

Los recientes festejos por los triunfos de la Selección Mexicana han convocado mucho alegría a lo largo del país, pero también algunos sucesos violentos. (Especial)

La dirigencia estatal de Morena Zacatecas anunció la suspensión del funcionario y el inicio de un procedimiento interno, además de subrayar su rechazo total a la violencia de género.

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El incidente en el Centro Histórico de Zacatecas

La noche del 24 de junio, miles de aficionados salieron a las calles para festejar el pase de México en la Copa Mundial. En el Centro Histórico, una multitud rodeó y sacudió el vehículo de una conductora que intentaba avanzar por la Avenida Hidalgo.

El auto fue interceptado y balanceado por aficionados eufóricos.

Tras un intercambio verbal, la conductora intentó salir.

Jaime Castillo , secretario de Jóvenes de Morena Zacatecas , se acercó y le propinó un puñetazo a través de la ventana .

La agresión quedó registrada y se difundió ampliamente.

Usuarios identificaron rápidamente al responsable y exigieron sanciones.

El video del ataque en el Centro Histórico de Zacatecas se viralizó, desatando indignación y exigencias de sanciones. (Crédito: Redes)

El hecho dejó en evidencia el descontrol que puede surgir en celebraciones masivas.

Reacción de Morena y acciones disciplinarias

Ante la viralización del caso, la dirigencia estatal de Morena emitió un comunicado en el que condenó la agresión y reiteró su compromiso con los valores de respeto, ética e igualdad.

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El partido anunció la separación inmediata del cargo de Jaime Castillo .

Se inició un procedimiento interno conforme a los documentos básicos de Morena.

El comunicado enfatizó: “En Morena no hay espacio para la violencia en ninguna de sus expresiones, y mucho menos contra las mujeres”.

Organizaciones y colectivos feministas respaldaron la exigencia de destitución y acción penal.

En su comunicado, Morena se deslindó de los hechos vistos en los materiales difundido en redes y condenó los actos de violencia. (Morena Zacatecas)

Finalmente, el partido reafirmó su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier conducta incompatible con sus principios.

Intervención de la Fiscalía

La agresión no sólo generó repercusiones políticas, sino también legales. La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó la apertura de una carpeta de investigación tras la denuncia formal de la víctima.

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El caso ocurre en un contexto nacional donde otros festejos futbolísticos han derivado en incidentes violentos .

Colectivos feministas exigen una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares.

El escándalo evidenció la vigilancia social sobre la clase política y la exigencia de coherencia entre discurso y acciones.

El funcionario sigue sin emitir declaraciones públicas sobre el incidente.

La Fiscalía de Zacatecas informó que le está dando seguimiento al caso para que puedan proceder las sanciones pertinentes.(Foto: Fiscalía Zacatecas)

Así, el episodio refuerza la demanda ciudadana ante la violencia de género, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos.