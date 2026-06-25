Alertan peligro por acuerdo entre Petrobras y Pemex: exploración petrolera en aguas profundas es un riesgo ambiental y social

(Imagen Ilustrativa Infobae creada con IA)

El pasado 23 de junio, las petroleras nacionales Pemex, de México, y Petrobras, de Brasil, firmaron un acuerdo para impulsar de manera conjunta la exploración y producción de hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México. El convenio fue anunicado como una alianza que beneficia a ambas naciones en materia energética, sin embargo, organizaciones han adviertido sobre el incremento de los riesgos ambientales y sociales que estas actividades ocasionan en una región que ya enfrenta graves afectaciones.

A través de un comunicado, las organizaciones ambientales Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Conexiones Climáticas, Engenera, Greenpeace México, Nuestro Futuro y Oceana, emitieron una alerta sobre las implicaciones ambientales de este acuerdo, señalando que la actividad petrolera en aguas profundas y ultraprofundas es altamente riesgosa.

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“México enfrenta los efectos cada vez más severos del cambio climático y, en lugar de apuntalar una transición energética justa y renovable, el gobierno mexicano apuesta por profundizar la dependencia a los combustibles fósiles que aceleran la crisis climática, dañan el medio ambiente y ponen en riesgo la vida de quienes habitan las costas del Golfo de México”, señalan las organizaciones.

Pemex y Petrobras firman acuerdo de hidrocarburos. (Pemex)

El Golfo de México es vital para el medio ambiente mexicano y para las comunidades que viven de lo que otorga: alberga más de 15 mil especies marinas y sostiene pesquerías de importancia económica como el mero, la jaiba, robalos, huachinango, sardinas, la lisa y la langosta, que son fuente de empleo e ingresos para cientos de comunidades costeras.

En los últimos años, la zona ha registrado peligrosos derrames y contaminación de hidrocarburo, el más reciente ocurrido a principios de febrero, fue catastrófico según datos de monitoreo ciudadano del Corredor Arrecifal, donde se registraron 113 sitios afectados a lo largo de mil 168 kilómetros de litoral, desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.

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Este evento, que fue ocultado y minimizado por las autoridades ambientales y gubernamentales, tuvieron una repercusión en la salud de los ecosistemas y en los ingresos de cientos de comunidades. Es el tipo de riesgo que aumentaría con la expansión en la exploración petrolera entre Petrobras y Pemex.

Proyectos en aguas profundas desplazan la transición energética

El memorando firmado por Petróleos Mexicanos y la petrolera brasileña promueve la exploración en aguas profundas y ultraprofundas, una de las actividades de mayor peligrosidad para los océanos y quienes habitan las costas.

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Las organizaciones ambientales sostuvieron que esta decisión profundiza la dependencia nacional de los combustibles fósiles, postergando la adopción de fuentes renovables y comprometiendo los compromisos climáticos asumidos por el país.

Imagen de archivo. Un barco de la marina mexicana patrulla el perímetro de la refinería Francisco I. Madero de la petrolera estatal Pemex en Ciudad Madero, México, 28 de mayo de 2025. REUTERS/Daniel Becerril A juego con el informe especial USA-MEXICO/FUEL-IKON

La operación en aguas profundas requiere tecnología avanzada para trabajar a miles de metros bajo el mar, donde un fallo puede convertirse en un desastre ambiental de largo plazo. “La única manera de evitar más accidentes vinculados a la industria del petróleo es apostando por una verdadera transición energética social y ambientalmente justa”, señalaron las organizaciones en su posicionamiento.

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Piden frenar expansión petrolera y proteger el Golfo

El Golfo de México se encuentra en riesgo por esta expansión petrolera. Las organizaciones advierten que la expansión petrolera hacia aguas más profundas multiplica estas amenazas en una región que “no puede seguir siendo tratada como zona de sacrificio”, señalan las agrupaciones.

Las voces ambientalistas, que denuncian constantemente acciones que ponen en riesgo al medio ambiente y a las comunidades, insisten en que la única vía para evitar más accidentes y daños al Golfo de México es acelerar la transición hacia energías renovables. “Este contexto debe formar parte de la discusión pública sobre el futuro energérico del país y las implicaciones de ampliar la explotación en aguas profundas”, puntualizan.

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El Golfo de México, hogar de tortugas, cachalotes y tiburones, así como fuente de empleo para comunidades costeras, enfrenta una amenaza mayor ante la apuesta por la exploración petrolera en aguas profundas.