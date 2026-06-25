México

¿Por qué gritas en el Mundial cosas que jamás dirías en la oficina? La UNAM lo explica

Un neurocientífico explica qué pasa en tu cerebro cuando portas la camiseta del Tri y por qué gritas cosas que jamás harías en otro contexto

Guardar
Google icon
El investigador Hugo Sánchez Castillo explica que la sobreidentificación con la selección disminuye la actividad ejecutiva detrás de la frente, lo que facilita conductas inusuales en público durante los encuentros.
El investigador Hugo Sánchez Castillo explica que la sobreidentificación con la selección disminuye la actividad ejecutiva detrás de la frente, lo que facilita conductas inusuales en público durante los encuentros.

No es euforia irracional ni falta de educación: es tu corteza prefrontal cediendo el control. Así lo explica Hugo Sánchez Castillo, investigador del Laboratorio de Neuropsicofarmacología y Estimación Temporal de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien advierte que los partidos del Mundial FIFA 2026 desencadenan en el cerebro humano un proceso de sobreidentificación colectiva con consecuencias conductuales concretas, para bien y para mal.

La zona del cerebro que el futbol “inhibe”

La corteza prefrontal —ubicada detrás de la frente y conocida como el centro ejecutivo del cerebro— es la responsable del pensamiento complejo, la toma de decisiones, el control de impulsos, la regulación emocional y la personalidad.

PUBLICIDAD

Cuando una persona se identifica profundamente con su selección nacional, la actividad de esta región disminuye. El resultado: conductas que en condiciones normales serían impensables.

Algo que en una situación normal nos causaría extrañeza, como gritar en medio de un restaurante, la corteza prefrontal lo inhibe y no se ejecuta”, señaló Sánchez Castillo. “Pero en el partido de futbol de México se da la mimetización y de repente están gritando frente a todos en una situación que antes no harían.”

PUBLICIDAD

El académico de la Facultad de Psicología de la UNAM señala que la toma de decisiones y la regulación emocional pierden fuerza con la mimetización colectiva, y eso puede disparar reacciones inesperadas. REUTERS/Lisi Niesner
El académico de la Facultad de Psicología de la UNAM señala que la toma de decisiones y la regulación emocional pierden fuerza con la mimetización colectiva, y eso puede disparar reacciones inesperadas. REUTERS/Lisi Niesner

La camiseta como mecanismo de fusión colectiva

El investigador explica que portar los colores del equipo nacional es un proceso neurobiológico, no solo un gesto simbólico. Al vestir la camiseta del Tri, la individualidad pasa a segundo plano y el aficionado se integra a una entidad uniforme.

¿Cómo reconoces a los aficionados alemanes, a los noruegos, a los mexicanos? Porque vienen vestidos con los colores de su nación”, ilustró el también doctor en Neurociencias de la Conducta.

Este proceso de mimetización, según el especialista, activa la empatía como mecanismo neurobiológico: al alinearnos emocionalmente con los jugadores que nos representan, se facilita la identificación colectiva y se generan vínculos fraternos entre desconocidos.

El lado liberador —y el riesgoso— de perder el yo

La pérdida temporal de individualidad tiene beneficios documentados: libera estrés y ansiedad, y genera una experiencia de pertenencia difícil de replicar en otros contextos sociales.

Sin embargo, Sánchez Castillo advierte que la misma dinámica puede derivar en comportamientos fuera de control. “En esta sobreidentificación y pérdida de la individualidad se registra la disminución del funcionamiento de las estructuras que nos permiten regular nuestra conducta”, puntualizó.

El doctor en Neurociencias de la Conducta sostiene que vestir los colores nacionales funciona como un proceso neurobiológico que pone la individualidad en segundo plano y fortalece vínculos fraternos durante el torneo. REUTERS/Fred Ramos
El doctor en Neurociencias de la Conducta sostiene que vestir los colores nacionales funciona como un proceso neurobiológico que pone la individualidad en segundo plano y fortalece vínculos fraternos durante el torneo. REUTERS/Fred Ramos

Una memoria que espera la próxima Copa

El ciclo no termina con el silbatazo final. Según el investigador, la experiencia de “sincronización colectiva” queda almacenada en la memoria y genera una anticipación hacia el siguiente torneo.

“Cuando concluye el evento que nos sincronizó se queda en nuestra memoria y esperamos la siguiente Copa para volver a vivir esa situación de identificación”, sostuvo.

En otras palabras: el Mundial no solo mueve las tribunas. Mueve el cerebro.

Temas Relacionados

FIFAMundial 206Copa del MundoUNAMmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Movimiento Ciudadano pide transparentar contratos y recursos de las obras para el Mundial 2026 en CDMX

Royfid Torres solicitó a la jefa de Gobierno y a la Secretaría de Obras capitalina un informe detallado sobre avances, contratos, recursos ejercidos y fechas de conclusión de los proyectos

Movimiento Ciudadano pide transparentar contratos y recursos de las obras para el Mundial 2026 en CDMX

Detienen al “Sierra 1″, líder del Cártel de Altozano vinculado con extorsión a madereros y comerciantes en Michoacán

Ernesto Rafael “N” es identificado como objetivo prioritario al estar relacionado con el asesinato de Sergio Rangel Vieyra, mezcalero de Morelia

Detienen al “Sierra 1″, líder del Cártel de Altozano vinculado con extorsión a madereros y comerciantes en Michoacán

Metro y Metrobús hoy 25 de junio: atrasos en Línea 2

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo

Metro y Metrobús hoy 25 de junio: atrasos en Línea 2

Asesinan a Patricia Negrete, madre buscadora de Guanajuato que llevaba cinco años tras la pista de su hermana desaparecida

La integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir fue atacada por hombres armados cuando salía de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo. Desde 2021 buscaba a su hermana desaparecida

Asesinan a Patricia Negrete, madre buscadora de Guanajuato que llevaba cinco años tras la pista de su hermana desaparecida

Alexis Ayala rompe el silencio y lanza contundente mensaje tras su divorcio de Cinthia Aparicio: “¿Por qué me voy a arrepentir?”

El actor habló sobre el final de su matrimonio y defendió sus decisiones profesionales

Alexis Ayala rompe el silencio y lanza contundente mensaje tras su divorcio de Cinthia Aparicio: “¿Por qué me voy a arrepentir?”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al “Sierra 1″, líder del Cártel de Altozano vinculado con extorsión a madereros y comerciantes en Michoacán

Detienen al “Sierra 1″, líder del Cártel de Altozano vinculado con extorsión a madereros y comerciantes en Michoacán

Asesinan a Patricia Negrete, madre buscadora de Guanajuato que llevaba cinco años tras la pista de su hermana desaparecida

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: conductor arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Los Cabos

Enfrentamiento en zona arquológica de Acapulco deja un elemento de la Guardia Nacional y tres civiles muertos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Alexis Ayala rompe el silencio y lanza contundente mensaje tras su divorcio de Cinthia Aparicio: “¿Por qué me voy a arrepentir?”

Alexis Ayala rompe el silencio y lanza contundente mensaje tras su divorcio de Cinthia Aparicio: “¿Por qué me voy a arrepentir?”

Así fue la dolorosa reacción de ‘La Divaza’ al doble terremoto en Venezuela: “Dios mío”

La tierna foto de Fátima Bosch niña junto a Memo Ochoa: así homenajeó la Miss Universo al portero tras México vs Chequia

“No va a llover”: el divertido momento de Silvia Navarro con un fan de la Selección Mexicana

Kenia Os reina gay 2026: horario, escenario y lugar donde la cantante será coronada en la Marcha LGBT 2026 en CDMX

DEPORTES

Desmayos en las gradas, jugadores irreconocibles y 43 grados: la historia detrás del partido más controversial

Desmayos en las gradas, jugadores irreconocibles y 43 grados: la historia detrás del partido más controversial

Katia Itzel García debuta hoy como árbitra en el Mundial 2026

Sheinbaum enaltece goles de México contra República Checa: “Muy emocionante”

Mateo Chávez cumple el sueño que su padre nunca pudo cumplir tras debutar en el Mundial 2026

La rotación de Aguirre y la apuesta por llegar fresco al verdadero examen de la Copa del Mundo: lo que viene para México será distinto