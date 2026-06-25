México

Detienen a exalcalde de Ayala, Morelos, por presuntos nexos con el crimen organizado

El secretario de Gobierno estatal reconoció las labores de las instituciones de seguridad

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Detienen a Antonio "N", exalcalde de Ayala, Morelos, por presuntos nexos con el crimen organizado
Agentes de la Guardia Nacional arrestaron al hombre (Especial)

Durante la madrugada del 25 de junio fue capturado Antonio “N”, quien fuera alcalde de Ayala, Morelos. La captura de dicho sujeto fue corroborada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND). Los primeros informes señalan que el motivo de la detención habría sido supuestos nexos del hombre con el crimen organizado.

Ante la detención de los dos individuos, el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, fue cuestionado sobre las acciones realizadas, a lo que el funcionario contestó que respaldan los operativos.

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“Desde el poder ejecutivo estatal reconocemos el trabajo de las instituciones en materia de seguridad, del Gabinete de Seguridad Federal y también de las instituciones aquí en el estado”, fueron parte de sus declaraciones ante medios de comunicación.

El funcionario agregó que las autoridades estatales mantendrán el respaldo a las actividades que abonen en la estabilidad de la entidad.

Detienen a Antonio "N", exalcalde de Ayala, Morelos, por presuntos nexos con el crimen organizado
(RND)

Fueron dos exfuncionarios detenidos

La información oficial refiere que Antonio “N” fue capturado por elementos de la Guardia Nacional a las 2:15 de la mañana.

Tras su detención en un inmueble de la calle Pablo Torres Burgos de la colonia Centro, una casa color beige. El detenido fue llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Cuernavaca.

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Además de la detención de Antonio “N”, también durante la madrugada del 25 de junio, fue capturado Roberto “N”, este último quien fue secretario del Ayuntamiento de Ayala.

Roberto fue asegurado por guardias nacionales en una casa ubicada en la colonia Tlayecac de la localidad con el mismo nombre. El arresto fue efectuado a las 4:46 de la mañana, es decir, un par de horas después de la captura de Roberto.

Roberto Santos Urzua Morelos
También fue detenido Roberto "N" (Especial)

Detenciones serían por Operativo Enjambre

Los reportes apuntan a que la detención de los dos sujetos habría sido resultado del Operativo Enjambre, el cual ya había derivado en la detención de funcionarios activos al parecer ligados con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que los arrestos recientes estén inscritos en el marco de la operación referida.

Fue a finales de mayo pasado que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el arresto de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, quien posteriormente fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud.

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

Jesús Corona es investigado por aparecer un video en el que también está Júpiter Araujo Bernard, un hombre apodado El Barbas y quien es identificado como líder del Cártel de Sinaloa en Morelos.

Cártel de Sinaloa se habría infiltrado en las elecciones de Morelos

Además, en mayo pasado, antes del arresto de Jesús Corona, fueron arrestados diversos funcionarios que estarían ligados con actividades criminales, se trató de:

  • Agustín Toledano Amaro, presidente municipal de Atlatlahucan
  • Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla
  • Horacio Zavaleta Malacara, secretario municipal en Cuautla
  • Pablo Adrián Portillo Galicia, empresario y jefe de oficina en Cuautla
  • Jonathan Espinoza Salinas, tesorero municipal de Cuautla
  • Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan

El 20 de mayo pasado, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, compartió en sus redes sociales que las investigaciones sobre el crimen organizado en Morelos apuntaban a la infiltración de delincuentes en los procesos electorales.

“Las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada nos permitieron identificar la presencia del crimen organizado en diversos municipios como Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan, en el estado de Morelos, por lo que fue necesaria nuestra intervención”.

Según lo expuesto por Godoy, el crimen organizado habría financiado campañas para que llegaran al poder candidatos específicos.

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