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Karla Cortés, conductora de Uber asesinada en Azcapotzalco: qué pasó, quiénes están detenidos y en qué va el proceso

La Fiscalía de la Ciudad de México vinculó a proceso a Estefani ‘N’, hermana del presunto feminicida, más de año y medio después del asesinato

Karla Patricia Cortés fue asesinada el 29 de diciembre pasado en la alcaldía Azcapotzalco. | Twitter Brisa García
Karla Patricia Cortés fue asesinada el 29 de diciembre pasado en la alcaldía Azcapotzalco. | Twitter Brisa García
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Karla Patricia Cortés Cervantes, conductora de Uber de 41 años, fue asesinada la noche del 29 de diciembre de 2024 en la colonia Plenitud, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Un usuario identificado como Cristofer ‘N’ solicitó un viaje a través de la plataforma, disparó contra ella al abordar el vehículo, la arrojó fuera de la unidad y la arrolló antes de huir.

A más de año y medio del crimen, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) tiene a dos personas vinculadas a proceso: el presunto feminicida y su hermana, señalada como cómplice.

La conductora había iniciado su jornada ese día a las 13:30 horas. Alrededor de las 19:00 horas aceptó el viaje que terminó con su muerte.

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El crimen del 29 de diciembre de 2024 en Azcapotzalco

Las cámaras del sistema de videovigilancia C5 permitieron a las autoridades reconstruir el trayecto del presunto feminicida tras el ataque. Las imágenes llevaron a los investigadores hasta un domicilio al que Cristofer ‘N’ se dirigió después del crimen.

(X/@nasty_britch)
(X/@nasty_britch)

En ese inmueble, su hermana Estefani ‘N’ le habría ayudado a retirar objetos del interior del automóvil y a limpiar los restos de vidrio. El vehículo fue abandonado posteriormente.

La hija de Karla Patricia, identificada como Brisa, describió el impacto del crimen en un pronunciamiento público. “No sólo le arrebataron la oportunidad a mi mamá de superar las adversidades de la vida, sino que a mi hermana y a mí nos arrebataron lo más importante que tenemos”, declaró.

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La investigación ministerial estableció la probable participación de Cristofer ‘N’ como coautor de los hechos y la de Estefani ‘N’ como cómplice. Con esa base, la Fiscalía capitalina solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra ambos.

La captura de Cristofer ‘N’ en León de los Aldama, Guanajuato

El 17 de enero de 2025, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Cristofer ‘N’ en el municipio de León de los Aldama, Guanajuato, en coordinación con la Fiscalía General de ese estado. Las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de feminicidio y robo calificado.

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Una cinta amarilla con la inscripción "Prohibido el paso" bloquea el acceso a una casa con luces encendidas durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su detención, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Un juez lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio.

Cuatro días antes de esa captura, el 4 de enero de 2025, Uber había emitido un comunicado en el que aseguró haber respondido puntualmente a tres solicitudes de información de la FGJCDMX entre el 30 de diciembre y el 2 de enero. La empresa afirmó: “Nos reiteramos a disposición de las autoridades para continuar colaborando con las investigaciones del caso”.

La detención de Estefani ‘N’ el 11 de agosto de 2026 en el Reclusorio Oriente

El 11 de agosto de 2026, Estefani ‘N’ acudió al Reclusorio Oriente para visitar a su hermano. Al salir del centro penitenciario, agentes de la PDI la aprehendieron en cumplimiento de una orden judicial.

Fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde el agente del Ministerio Público presentó ante un juez de control los datos de prueba recabados durante la investigación. La Fiscalía capitalina precisó que esos elementos “permitieron obtener su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva”.

Imagen de cruz morada. Crédito: Ilustración Informativa Infobae
Imagen de cruz morada. Crédito: Ilustración Informativa Infobae

El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante ese periodo, la Fiscalía podrá continuar con la recopilación de elementos para fortalecer la acusación.

Al igual que su hermano, Estefani ‘N’ enfrenta cargos por feminicidio y robo agravado. Ambos permanecen en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

El estado actual del proceso penal contra los dos imputados

A más de año y medio del asesinato, los dos presuntos responsables se encuentran bajo proceso penal y en reclusión. La FGJCDMX señaló que continuará con las investigaciones para fortalecer las acusaciones y garantizar justicia a la familia de la víctima.

Las autoridades subrayaron que las personas señaladas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad penal. El caso permanece abierto en su etapa de investigación complementaria.

Karla Patricia Cortés fue asesinada en Azcapotzalco. | Instagram Werwomenonfire
Karla Patricia Cortés fue asesinada en Azcapotzalco. | Instagram Werwomenonfire

Brisa, hija de Karla Patricia, fue quien difundió públicamente la cronología del feminicidio a través de redes sociales bajo el hashtag #JusticiaParaKarla. Su relato fue una de las primeras fuentes que permitió al público conocer los detalles de lo ocurrido aquella noche.

El caso de Karla Patricia Cortés Cervantes se convirtió en un referente del debate sobre la seguridad de las conductoras de plataformas de transporte en México. La FGJCDMX no ha informado hasta ahora sobre una fecha estimada para el inicio del juicio oral.

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