Cynthia Klitbo pide ‘salario triple’ en LCDLFM 2026 por trabajar en domingo: esta cantidad podría recibir

La actriz aseguró que la discriminan por su edad (Captura de pantalla )

Guardar

Durante una conversación en la sala de La Casa de los Famosos México 2026, Cynthia Klitbo pidió “salario triple” por trabajar este próximo domingo, mientras charlaba con Mariana Ochoa.

Por lo que a continuación te contamos todo sobre el particular momento y cuánto tendrían que darle a la actriz en caso de que le otorgaran su prima dominical.

¿Cómo fue el momento?

La petición de Cynthia Klitbo se dio cuando Mariana Ochoa le aclaró que hoy era sábado y no domingo, ya que la artista estaba confundida con la fecha.

Klitbo, sin perder la oportunidad, bromeó al pedirle a la producción un pago triple. La escena se cerró con risas.

En la transmisión, la actriz aprovechó para jugar con la confusión de fechas y las condiciones laborales dentro del formato. El comentario, aunque en tono divertido, llevó a los seguidores a cuestionar cuánto podría recibir una figura como Klitbo si aplicara la Ley Federal del Trabajo para un pago dominical.

PUBLICIDAD

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo

Cuándo se paga triple y cuándo corresponde prima dominical

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece distintas reglas para el pago de jornadas extraordinarias y días de descanso. Según el artículo 71 de la LFT, quienes trabajan en domingo sin que este día forme parte de su jornada ordinaria tienen derecho a una prima dominical de al menos 25% adicional sobre el salario diario.

Si el domingo es parte habitual de la jornada, la prima no es obligatoria, salvo que el contrato indique lo contrario.

En contraste, los días de descanso obligatorio, como el 1 de enero, 16 de septiembre o el 25 de diciembre, requieren un pago triple si el trabajador acude a laborar.

PUBLICIDAD

El pago triple implica que, además del salario normal, el empleado recibe el doble por la jornada en día festivo, sumando tres veces su sueldo diario.

Cynthia Klitbo y Mariana Ochoa protagonizaron una pelea dentro de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

La diferencia clave es que la prima dominical corresponde a un pago extra sobre un día común, mientras que el pago triple aplica exclusivamente en días feriados oficiales reconocidos por la ley.

Cuánto recibiría Klitbo de prima dominical con su sueldo filtrado

Con base en una supuesta cifra filtrada, Cynthia Klitbo recibiría 320 mil pesos por semana en La Casa de los Famosos México.

En caso de que eso fuera cierto, para estimar el pago diario, se divide la cifra entre siete días, lo que da aproximadamente 45 mil 714 pesos por jornada. Si la actriz laborara un domingo fuera de su horario ordinario, la prima dominical sería al menos de 11 mil 428 pesos adicionales, equivalentes al 25% del sueldo diario.

PUBLICIDAD

Cynthia Klitbo, con blusa fucsia y falda roja, posa de cuerpo completo ante el logo del programa "La Casa de los Famosos México". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el domingo coincidiera con un día de descanso obligatorio y la producción le pagara conforme a la ley, el monto por esa jornada ascendería a 137 mil 142 pesos, es decir, el triple de su salario diario como lo estipula el artículo 75 de la LFT.

Estos cálculos son estimaciones, ya que los contratos de los participantes no son públicos.